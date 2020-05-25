关税之后又出"大招"中国：切勿赴澳旅游 

（德国之声中文网）中国文化和旅游部提醒公民，近期不要前往澳大利亚，因为种族歧视和对亚裔的暴力显著增加。中国文化和旅游部本周五（6月5日）发布了相关公告，其官方网站上发布的"赴澳大利亚旅游安全提醒"指出："近期由于受到新冠肺炎疫情影响，澳大利亚国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为明显增加。文化和旅游部提醒中国游客切实提高安全防范意识，切勿前往澳大利亚旅游。"

美联社指出，这似乎是北京最新一次对澳大利亚采取的报复行动，以回应后者呼吁对新冠病毒起源展开独立调查。

中国5月中旬曾宣布对澳大利亚大麦征收80.5%的关税。就在公布这项决定的几天前，北京刚刚针对4家澳大利亚主要牛肉出口商发出了禁令，停止接受其进口申报。

澳大利亚是推动在调查新冠病毒起源上进行国际合作的国家之一。北京否认对澳大利亚牛肉和大麦实施的新措施与此相关。

澳洲政府早些时候曾多次呼吁就新冠疫情、病毒源头展开独立调查，引起中国强烈不满。中国驻澳洲大使成竞业4月末曾发出警告，若澳洲坚持独立调查，或引起中国消费者抵制澳洲产品和旅游业。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



中国是澳大利亚牛肉的最大买家，占其出口额的30%。它也是澳大利亚大麦最大的外国买家。

中国文旅部发出切勿前往澳大利亚旅游的建议后，澳大利亚贸易和旅游部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）本周六表示，澳大利亚种族歧视行为增加的说法没有事实根据。他告诉澳大利亚国家公共广播公司ABC："澳大利亚在抑制COVID-19蔓延方面取得了世界领先的成功，在健康建议允许的情况下，我们期待迎接来自各地的游客来我们这个安全好客的国家。"

德新社指出，有超过200多万中国留学生在澳洲大学就读，他们带来每年120亿澳元（83亿美元）的收入。伯明翰说：""澳大利亚是全球最成功的多元文化和移民社会。澳大利亚华人社区对这个成功做出了重大的贡献。"

然而，澳大利亚媒体和社交媒体上时有亚裔人士被骚扰的报道。

《卫报》本周早些时候曾报道，澳大利亚人口最多的新南威尔士州的反歧视机构记录显示，新冠病毒大流行期间，收到更多的反亚种族歧视投诉，其中包括因戴口罩而被当众吐口水、辱骂或其他骚扰。

文木 / 张筠青 （美联社、德新社等）