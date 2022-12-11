 关注白纸运动 德国总统盼中国尊重言论自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

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时政风云

关注白纸运动 德国总统盼中国尊重言论自由

德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。

德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访谈及中国抗议

德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访谈及中国抗议

（德国之声中文网）中国多个城市罕见爆发抗议活动引起国际关注。德国总统施泰因迈尔表示，目前还难以评估局势。鉴于中国严格的新冠防疫措施，施泰因迈尔表示能够理解中国人民的心情。他在接受德国之声采访时指出，「言论自由是一项重要资产」，希望「中国当局能尊重这项权利」。

上周末，上海、北京及多个城市爆发罕见的反新冠防疫政策示威，甚至有示威者喊出「习近平下台」的口号。

施泰因迈尔在接受德国之声专访时表示：「鉴于我们到目前为止所掌握的信息很少，很难作出评估。但我当然密切关注此事，从北京和许多中国城市传来的图像让我相当触动。我们都记得我们与新冠病毒和疫情的对抗，也记得它对许多德国人的影响有多大。我们只能想象中国人民的负担有多沉重，当地的措施要更严格、更持久，而且持续到今日。因此，我能理解人民在街头表达的不耐烦和抱怨。」

中国民众对于严格「清零」政策的愤怒情绪在过去数日演变为全国范围内的抗议活动。这场抗议的导火索是上周四发生在新疆乌鲁木齐的一场造成10人死亡的火灾。许多人认为，当地严格的封控措施延误救援与逃生。

施泰因迈尔表示：「作为民主人士，我只能说：言论自由是重要的资产，我只能希望中国当局能尊重言论自由和集会自由的权利。当然我也希望示威活动能保持和平。」

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

美国白宫周一（11月28日）也对中国的抗议事件作出审慎表态。美国政治新闻网站Politico报导，一名国家安全委员会发言人表示：「我们已经说过，清零不是美国奉行的政策。正如所说，我们认为中国很难通过新冠清零政策来遏制这种病毒。」

该名发言人表示，美国不会实施过度的新冠限制措施，而是依靠提高疫苗接种率、普及新冠检测等公共卫生手段抗击疫情。他同时也强调公民的抗议权利。

「我们早就说过，在美国和世界各地，所有人都有权利和平抗议，也包括在中国。」

Politico指出，在中国的反清零示威遍地开花之际，正试图修复美中关系的拜登政府并未对习近平作出更强力的谴责，而是轻描淡写的批评了中国的防疫政策，在支持中国抗议者方面明显有所克制。11月初，拜登与中国领导人习近平在G20峰会期间会面，紧绷的美中关系随着拜习会有所回温。

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

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