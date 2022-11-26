 关注白纸运动 德国总统盼中国尊重言论自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

关注白纸运动 德国总统盼中国尊重言论自由

德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。

德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访谈及中国抗议

德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访谈及中国抗议

（德国之声中文网）中国多个城市罕见爆发抗议活动引起国际关注。德国总统施泰因迈尔表示，目前还难以评估局势。鉴于中国严格的新冠防疫措施，施泰因迈尔表示能够理解中国人民的心情。他在接受德国之声采访时指出，「言论自由是一项重要资产」，希望「中国当局能尊重这项权利」。

上周末，上海、北京及多个城市爆发罕见的反新冠防疫政策示威，甚至有示威者喊出「习近平下台」的口号。

施泰因迈尔在接受德国之声专访时表示：「鉴于我们到目前为止所掌握的信息很少，很难作出评估。但我当然密切关注此事，从北京和许多中国城市传来的图像让我相当触动。我们都记得我们与新冠病毒和疫情的对抗，也记得它对许多德国人的影响有多大。我们只能想象中国人民的负担有多沉重，当地的措施要更严格、更持久，而且持续到今日。因此，我能理解人民在街头表达的不耐烦和抱怨。」

中国民众对于严格「清零」政策的愤怒情绪在过去数日演变为全国范围内的抗议活动。这场抗议的导火索是上周四发生在新疆乌鲁木齐的一场造成10人死亡的火灾。许多人认为，当地严格的封控措施延误救援与逃生。

施泰因迈尔表示：「作为民主人士，我只能说：言论自由是重要的资产，我只能希望中国当局能尊重言论自由和集会自由的权利。当然我也希望示威活动能保持和平。」

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

美国白宫周一（11月28日）也对中国的抗议事件作出审慎表态。美国政治新闻网站Politico报导，一名国家安全委员会发言人表示：「我们已经说过，清零不是美国奉行的政策。正如所说，我们认为中国很难通过新冠清零政策来遏制这种病毒。」

该名发言人表示，美国不会实施过度的新冠限制措施，而是依靠提高疫苗接种率、普及新冠检测等公共卫生手段抗击疫情。他同时也强调公民的抗议权利。

「我们早就说过，在美国和世界各地，所有人都有权利和平抗议，也包括在中国。」

Politico指出，在中国的反清零示威遍地开花之际，正试图修复美中关系的拜登政府并未对习近平作出更强力的谴责，而是轻描淡写的批评了中国的防疫政策，在支持中国抗议者方面明显有所克制。11月初，拜登与中国领导人习近平在G20峰会期间会面，紧绷的美中关系随着拜习会有所回温。

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧美媒体看中国反“清零”抗议 ：罕见政治诉求

周末发生在中国多个城市的民众反对政府防疫政策和强权压制的自发抗议，成为许多国际媒体的头版报道内容。外媒指出，这是1989年民运以来中共面对的最大挑战。  

中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？

週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？  

嚴防抗議活動 上海警方收緊安全措施

經過週末的反封控示威後，上海警方收緊安全措施，在烏魯木齊中路設立圍欄並加強巡邏，附近的商家則被要求暫時停業。一些中國網民在網上組織新一波的示威活動。  

「反清零」示威遍地開花 專家：對公民有極大激勵作用

中國各地連日來的「反清零」示威行動，不僅讓不少中國人民公開表態對政府的不滿，也激勵更多人以行動來表達訴求。這樣的示威在極權的中國會有效果嗎？  

相关内容

Kim-Xi summit in Pyongyang Chinese President Xi Jinping (L) shakes hands with North Korean leader Kim Jong-un prior to their summit talks in Pyongyang on June 20, 2019, in this image captured from footage of China's CCTV. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2019-06-21 05:43:32/

习近平致信金正恩：中国愿与朝鲜合作“促进世界和平” 26.11.2022

据朝中社报道，作为对金正恩发来贺电的回应，习近平在信中写道，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。

18.11.2022+++ Chinese President Xi Jinping gestures after the 29th APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) during the APEC 2022 in Bangkok, Thailand, 18 November 2022. Thailand hosts the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC 2022, the summit for economic cooperation comprising 21 leading member economies to promote free trade in the Asia-Pacific region. Rungroj Yongrit/Pool via REUTERS

德语媒体：习近平希望与谁重归于好？ 19.11.2022

在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。

German President Frank-Walter Steinmeier speaks after receiving the 2022 Henry Kissinger Prize for his contribution to trans-Atlantic relations during a reception of the American Academy in Berlin, Wednesday, Nov. 16, 2022, in New York. (AP Photo/Julia Nikhinson)

德国总统：中国不想依赖世界，却要让世界依赖中国 17.11.2022

德国联邦总统施泰因迈尔在纽约一次颁奖活动上讲话时，以罕见的尖锐口吻呼吁西方政治和经济界警惕中国的发展模式，避免陷入单方面的依赖。

广告

评论分析

烏魯木齊大火一把燒出中國遍地開花的示威活動。圖為11月25日，新疆烏魯木齊示威現場，有人高舉中國國旗。

客座评论：中国会发生全国性抗议运动吗？

中国最近突然爆发一阵抗议浪潮，会否扩散成全国性的抗争运动？政论家邓聿文认为，这要看习近平政权如何应对。  