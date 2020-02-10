关注疫情扩散  欧盟卫生部长召开紧急会议 

（德国之声中文网）欧盟危机管理执委雷纳希克（Janez Lenarcic）来到布鲁塞尔的危机中心的一面大型监控屏幕前。通常来讲，人们通过这里的画面检视欧洲森林火灾、洪水泛滥或是其他自然灾害的状况。如今屏幕上也可以显示新冠病毒在欧盟各国的疫情。

确诊病例并不多，目前为止，8个欧盟国家发现了37个感染者。德国最多，有14个病例，接下来就是法国，有11人被确认感染。欧洲疾病预防控中心（ECDC）评估欧洲普通民众的感染风险"非常低"。

还没有到达拐点

不过欧盟危机管理执委雷纳希克发出警告："情况好转之前可能会恶化。"换句话来说，欧盟危机管理执委会认为，疫情还没有到达拐点。迄今为止，大约500名欧盟公民从中国撤离，目前在本国隔离。接应侨民是由布鲁塞尔的欧盟危机中心协调的，在未来，如果有必要还将继续撤侨。

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当被德国之声问及是否会进一步限制往返中国或东南亚的航班时，欧盟专员雷纳希克指出，这由27个成员国自行决定，并表示，欧盟各国卫生部长将在本周召开一次危机会议。但他并未透露届时会商讨哪些话题。汉莎航空、英国航空、法航、荷航等多个航空公司已宣布，到今年三月会限制或暂停飞往中国的航班。意大利政府已禁止所有往返中国的航班。

法新社指出，欧盟卫生部长周四召开特别会议商讨遏制新冠病毒的进一步措施。欧盟部长理事会周一透露，会上或讨论的话题包括统一的入境管制、由于中国生产中断而导致的药品短缺以及疫苗的加速研发。来自世卫组织的代表也会参加本次会议。

同是被隔离 待遇大不同 南法小村 距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

同是被隔离 待遇大不同 悠长假期 与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

同是被隔离 待遇大不同 孤独的偏僻小岛 与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

同是被隔离 待遇大不同 离开武汉也担忧 澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

同是被隔离 待遇大不同 军机来接 德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

同是被隔离 待遇大不同 中规中矩的德国风 他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

同是被隔离 待遇大不同 房车住住看 新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

同是被隔离 待遇大不同 娱乐设备齐全 英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

同是被隔离 待遇大不同 被隔离的邮轮 停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

同是被隔离 待遇大不同 撤离无门 在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。



雅各布（Christian Jacob）是危机中心的值班人员之一。他们24小时关注疫情在全球各地的发展。他指着屏幕说道："目前为止新冠病毒病例呈现指数级增长。但是在近几日出现了稳定。上面角落位置的绿色数字代表治愈病例，这个数字也在上升。" 这位欧盟官员为欧盟撰写状态报告，也与中国当局保持联系："到现在为止和中国的合作进展的不错，他们会告诉我们需要什么，然后我们会看哪个成员国可以提供帮助。"

中国继续向欧盟请求帮助，欧盟委员会表示会尽快交付口罩、手套和防护服。德国和法国已向中国送出12吨防护设备。

欧盟危机管理执委认为，疫情的爆发可能对中国的生产造成负面影响，全球供应链会暂时中断，全球经济也会受到波及。雷纳希克说："现在，公共卫生安全要比经济影响更重要，这一点不能被忽视。" 欧委会计划斥资1000万欧元来加快新型冠状病毒疫苗的开发。

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欧盟委员会表示，欧盟危机机制已完全启动。 所有防疫措施都将集中在布鲁塞尔进行协调。万一发生紧急情况，任何感到无力应对的成员都可以请求其他国家的帮助。

欧盟危机专员对中国公布的死亡和感染数字没有异议。雷纳希克说： "我们没有理由对数字表示怀疑。自从国际社会获知疫情爆发以来，欧委会和中国的合作良好。"