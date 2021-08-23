关注劳工议题惹祸？ 港大博士生遭控「颠覆国家政权罪」

(德国之声中文网) 长期关注中国劳工议题的香港大学社会系博士生方然传出8月26日被中国广西省南宁市的国家安全局带走，据悉他目前已被当局以「涉嫌颠覆国家政权罪」进行指定监所居住。

方然的父亲透过微信发布的公开求救声明，9月1日在推特上开始传播。他的父亲方建忠在微信讯息中写道，自己与方然都是中国共产党员，而方然从清华大学社科院毕业後，於2018年开始在港大社会系攻读博士学位，主要关注中国的劳工议题。

方建忠写道：「对此，我感到非常的惊讶。在我心目中，方然绝不是破坏党的事业的犯罪份子，而是有利於我们党的事业的有志青年。方然两年来一直专心於完成自己的学业，在原导师离职和疫情肆虐的徒增变故情况下，不得不花费去完成他的学业。」

一名与方然在港大相识的朋友告诉德国之声，印象中方然很渊博且健谈，对於社会主义与左翼思潮有相当深刻跟独到的见解。他说：「方然本身就是很厉害很耀眼的学生，但他对政治经济学的热忱更多来自于对底层和劳工的关注。相比于网上口嗨或者毕业就去当公务员的人，方然是知行合一身体力行地参与到劳工保护之中。」

这名朋友表示，最近一次与方然见面是今年六月在北京，当时两人聊到彼此的论文，方然并未提到被国家安全部门找上门的事。他说：「我也不觉得方然在从事任何危险的事情。所以最近他出事，而且这么大的事，让我相当意外。」

方建忠在微信讯息中，提到中国国家主席习近平近期在​《求是》杂志中发表文章，写到中国共产党最根本的政治就是「坚持人民至上的立场丶做好人民事业的初心」，而他认为这个政治立场的表现，是中国共产党针对雇用劳动者的系列政策。他写道：「我衷心希望有关部门尽快了解方然的情况，也期待方然能够尽快协助完成调查丶尽早返回到学业当中。」

方然的朋友也表示，希望中国当局能告诉外界方然为何突然被带走，以及为何关注劳工议题就被认定是「颠覆国家政权罪」。他告诉德国之声：「就算是颠覆国家政权，他一个人就可以颠覆国家政权吗？还是说只是因为他做劳工方面的东西就可以算作颠覆？这个国家是想通过抓捕一个优秀的左翼学生来昭示它的强大吗？」

中国长期打压劳工权益运动者

事实上，方然并非近期首位因关注劳工相关议题，被中国政府抓捕的中国公民。今年7月，长期关注中国社会福利丶健康与劳工权益的「长沙富能」的三名成员程渊丶吴葛健雄与刘大志在被抓捕关押近两年後，被中国长沙市中级法院以「涉嫌颠覆国家政权罪」判刑五年丶三年与两年。

程渊的妻子施明磊告诉德国之声，根据家属与律师掌握到的消息，三人中的吴葛健雄因曾在一个讨论中国996工作制的网络论坛发表项目书，被法院指控的其中一个罪状便是关注劳工权利。而三人被捕至今超过700天，除了刘大志因被判刑两年已获释外，程渊与吴葛健雄预计9月2日会被转至监狱，但他们至今都无法会见律师。

施明磊表示：「从他们过往做的事情，无论是终止中国的计划生育政策丶废除社会抚养费或是关注劳工权益，其实都是对中国政府甚至是共产党有利的。事实上，中国近期已宣布『996工作制』是违法的。但这些协助推动相关结果的人士，却面临严厉的打压。」

施明磊认为，中国社会中这种对立现象是非常「荒谬」的。她说：「他们做的事情是有利於中国跟中国共产党的，但另一方面，即使最终这些事在他们不断推动下有了个结果跟立法，但政府对倡导者的打压是非常严厉。程渊到现在被关770天都未见到律师，他接下来也面临继续被失踪的情况。」

除了方然与「长沙公益仨」外，2018年10月，数十名声援深圳佳士工人的中国顶尖大学的学生或校友数次遭中国政府带走与抓捕，目前有些领导阶层的人至今仍下落不明。该事件源自於2018年7月起，深圳佳士科技公司的部分员工争取组织工会，而遭公司解聘。

後来数十名学生组成「佳士工人声援团」，并到深圳去声援这些工人。然而，在2018年8月与11月，他们的成员陆续传出遭警察强行逮捕的情况。方然的朋友向德国之声表示：「中国政府要扼杀的是社会运动本身。一切由学生自发组成的政治组织，都或多或少会威胁到官僚集团的稳定。」

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