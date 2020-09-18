关押四年首见八旬母  黄琦疑狱中营养不良

(德国之声中文网) 「六四天网」创办人黄琦在被中国当局关押近4年後，终於在9月17日与母亲蒲文清在监狱以视频方式会面。蒲文清表示会面时发现黄琦双手红肿，细问後得知黄琦每周只能吃两颗鸡蛋，她认为这显示黄琦明显营养不良。

黄琦於2016年11月遭中国政府逮捕後，於2019年因「故意泄露国家秘密故意泄露国家秘密」与「为境外非法提供国家秘密为境外非法提供国家秘密」被判刑12年。其母蒲文清高龄87岁，自从黄琦入狱後不断申请探视，却屡遭中国当局拒绝。

黄琦亲友团的成员王晶向自由亚洲电台表示，蒲文清患有白内障，视力模糊，她只看见黄琦手脚，当她叫黄琦把手脚伸出来让她看时，她问黄琦脚会不会肿，黄琦回答说会肿。蒲文清说大多数时间是在询问黄琦的病情，而她也告诉黄琦，手脚会肿可能是低蛋白，所以应该每天吃一颗鸡蛋，但是当黄琦回说一周只吃两颗鸡蛋时，会面时间就到了。

德国之声9月21日上午短暂的与蒲文清取得联系，她表明自己目前不方便接受媒体访问，但对外界关心黄琦案件表示感谢。

律师不获见黄琦

蒲文清在推特上一段视频中讲到，她向黄琦提出每个月增加一次打电话回家的时间，但她不清楚狱方会否准许这个请求。她说：「不知道疫情何时可以解控，因为现在律师都见不到黄琦，当局说是目前全国疫情的关系，不能让律师见黄琦。即使疫情解控後，还要中央司法部发通知给司法厅，司法厅再发给监狱。现在就不知道要等到何时。」

此外，蒲文清也在该段视频中透露自己还是想活，希望可以「力争活下去」，等黄琦回家。她透露：「我目前糖尿病并发症到华西医科大学四级，教授对我说他不敢处理我的病情，也说他没有能力处理。他认为因为我病情特殊，所以他叫我到最高级的教授处理。」

蒲文清补充说，她看该名医生的挂号费是99人民币，但是最後该名医生只开了价值6.5块人民币的止痛药，除了能止痛外，其他什麽都没有。她说：「虽然我觉得在绝望中生存，但我还是要尽量想办法能多活一天，能够等他出来就更好了。这只是我的想像，实际上不可能。」

公开信提到「来日不多」

事实上，蒲文清2020年4月以《黄琦母亲最後的告白》为题发表公开信，表示自己一直受到当局监控，并说她认为当局这麽做的目的就是不想让她活了。此外，当局也规定她不能去北京，不能接受媒体采访，也不能与正在告状或上访的人见面。

蒲文清在信中还提到，当局也要求她不能替黄琦请维权律师，请的律师都要经过当局的批准，没有批准就不能请，即便请了也不会让律师见到黄琦。蒲文清当时写道，自己目前已患有多种疾病，肿瘤也在全身扩散。对她而言，有生之年能见到黄琦是她最大的心愿，但她深知这个希望小的很。

黄琦因创办并营运网站「六四天网」，专注於报导中共官员腐败丶侵犯人权以及中国媒体不能报导的敏感议题，而在2016年11月於四川成都被拘捕。黄琦被拘捕的几周前，「六四天网」刚获得无国界记者颁发媒体自由奖。

黄琦在2019年7月29日被四川省绵阳市中级人民法院以「故意泄露国家秘密罪」及「为境外非法提供国家秘密罪」，判刑12年并剥夺政治权利4年。法庭资料显示，黄琦是习近平2012年上台以来，受到最严厉判决的其中一个中国异议人士。

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