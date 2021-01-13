关押三年首次会见 余文生妻：心疼他遭逢的苦难

(德国之声中文网) 中国维权律师余文生14日在被关押近三年後，首次与妻子许艳在徐州市看守所透过视频会面。该日早上，许艳原先拿着法院寄给她的会见通知书，要求与余文生会见，但看守所当时以新冠疫情跟余文生要在15日内被转移至监狱为由，拒绝批准会见。

後来，在许艳扬言要在看守所外抗争至顺利会见余文生後，看守所一名男性警员告知她当天下午2点30分能会见余文生。许艳告诉德国之声：「因为过去三年余文生案的法律权利都被剥夺，所以当看守所突然准许我会见他时，我很意外，脑袋也瞬间一片空白。当会见时间快到时，我开始感到兴奋，也为了见他稍微化妆打扮了一下。」

然而，看守所後来告诉许艳，她只有20分钟的会见时间。她表示，当下觉得时间太短，又因3年无法与余文生见面，所以她意识到自己必须在短时间内将与余文生案件相关的情况一一向她丈夫陈述。

她向德国之声表示：「我担心以後当局又不让我会见余文生，所以我十分珍惜这20分钟的会见机会，也顾不上哭哭啼啼的。过去3年来的经历让我知道，哭是没用的，反而只会浪费会见时间。」

余文生与过往形象差距很大

会见开始後，许艳看到余文生穿着看守所的衣服坐在审讯椅上。她说，余文生头发被剃光，手上戴着手铐，脸色有点白，似乎有点营养不良的状况。许艳形容，这个景象让她非常「难受又生气」，因为眼前的余文生跟她过往记忆中穿着西装打领带的专业形象相差太大。

许艳除了告诉余文生过去三年来国际社会对他案件的关注与声援外，也不断告诉余文生，自己会努力替他维权，也会等着他回家。她告诉德国之声：「我强调自己会继续为他维权，也会等着他回家，并强调我跟孩子都想他跟爱他。他每次都会回覆，并对我表示感谢，但实际上我更希望他主动说爱我丶想我或是说让我受苦了，这些以前都是他很常说的。」

许艳说，当余文生听到各界对他案件的关注时，余文生似乎在镜头上做了个拭泪的动作。余文生也在过程中，向许艳透露在指定间所居住期间，警察多次以许艳跟孩子的安危作为藉口来恐吓余文生。许艳说：「余文生说每当公安威胁对我跟孩子不利时，他们都会把办案手续弄成两份，一份是他的，一份是我的。等於说，他们直接以抓捕我来威胁余文生。」

此外，余文生也向许艳询问了中国维权律师过去几年面临的处境，许艳除了说中国政府仍持续打压维权律师外，也向余文生透露了其中一位辩护律师卢思位面临执照被吊销的处分。她说：「听到这些消息後，我感觉余文生情绪跟表情都变得沈重。对於卢律师被吊销执照一事，余文生也感觉有点难受。我向他强调，卢律师是因为代理多起敏感案件，才被四川省司法厅以吊销执照作为处分，卢律师也要我向余文生转达，希望他不要因此事感到太多压力。」

健康状况仍堪忧

在这次会见前，许艳便透过辩护律师得知余文生的右手臂出现严重颤抖的情况。此外，他进看守所後，也出现牙齿松动的情况，迫使他必须拔掉三颗牙齿。14日会见时，余文生也告诉许艳，他现在右手已颤抖到无法写字，近来徐州市看守所的天气变冷，他右手颤抖的情况也越来越严重。

许艳也问余文生被拔掉三颗牙後，看守所有没有为他安排装新牙，余文生表示目前还没有。许艳告诉德国之声，她担忧余文生如果不赶快装新牙的话，之後可能其他牙齿也会出现松动的状况。她说：「我告诉余文生，一定要选择好的治牙方案，如果中国政府不出治牙费用，我都可以出。」

在会见结束时，许艳说自己对着镜头另一端的余文生律师用手比赞，并做出爱心形状，余文生也用双手比爱心做回应。她表示：「我最後给她一个飞吻，结果屏幕显示他定格笑的画面。我和余文生已三年未见，我们希望能面对面的拥抱，但这次会见中未能达到。之後的探视，我会要求能与余文生本人会见。」

许艳也向德国之声表示，由於余文生在15天内就会被分发到监狱，所以她将尽力要求中国政府将余文生转回户籍地北京的监狱，让她也能就近探视。她说：「这其实是法律上应有的权利，但是他们一直剥夺我们这样的权利。我过去几年因他被关在千里外的徐州，所以必须透过长途奔波去探视跟维权。我们家庭的经济也因此受到很大的冲击。」

余文生自2018年1月发表了《修宪公民建议书》後，便被警方带走，关押至今。他在去年6月17日被以「煽动颠覆国家政权罪」判刑4年，并褫夺公权3年。他去年底针对一审判决做出上诉，但许艳在去年12月26日收到江苏省高级人民法院的刑事裁定书，得知该法院对余文生案维持一审的原判。许艳表示，余文生在会见时，重申自己会针对二审的判决继续提出申诉。

许艳告诉德国之声：「我非常心疼余文生现在在遭受的苦难，他那么难，我再难也没有他难，所以，我会继续为余文生律师维权，直到余文生回到北京的家里与我和孩子团聚。」

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