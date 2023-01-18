关于mRNA技术，你应该了解的内容

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新冠疫情期间，世卫组织批准的第一批疫苗是mRNA疫苗（信使RNA疫苗）。在后疫情时代，该技术的前景如何？随着该技术愈加成熟，研究人员希望让它成为对抗其他疾病的有力武器，例如对抗癌症。
正在达沃斯参加世界经济论坛的莫德纳首席执行官班塞尔表示，正在就向中国提供新冠疫苗事宜进行积极讨论，并表示希望莫德纳在每个大洲都能拥有制造mRNA疫苗的生产基地。
中国政府拒绝有效性更高的西方mRNA疫苗，并将可以明显降低重症和死亡风险辉瑞Paxlovid排除在医保药品之外。时评作家长平认为，中国政府的作为违背了国际通行的“人道强制”原则。
农历新年到来之际，中国解除了实施了近三年之久的边境封锁。面对蜂拥而至的中国游客，泰国、新加坡以及印尼等国可谓喜忧参半，他们既希望久违的中国游客能给受疫情重创的旅游业注入活力，但同时也担心大批中国游客的到来，会使疫情死灰复燃。
北京大学一个研究团队称，中国新冠感染率已达到64%，感染人数累积约9亿。流行病学家曾光则指出，全国范围的重症高峰还未到来。他还指出中国疫苗接种曾错失良机。
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