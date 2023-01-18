关于mRNA技术，你应该了解的内容

德语媒体：中国开放边境 邻国喜忧参半

农历新年到来之际，中国解除了实施了近三年之久的边境封锁。面对蜂拥而至的中国游客，泰国、新加坡以及印尼等国可谓喜忧参半，他们既希望久违的中国游客能给受疫情重创的旅游业注入活力，但同时也担心大批中国游客的到来，会使疫情死灰复燃。