 关于mRNA技术，你应该了解的内容 | 科技环境 | DW | 19.01.2023

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科技环境

关于mRNA技术，你应该了解的内容

新冠疫情期间，世卫组织批准的第一批疫苗是mRNA疫苗（信使RNA疫苗）。在后疫情时代，该技术的前景如何？随着该技术愈加成熟，研究人员希望让它成为对抗其他疾病的有力武器，例如对抗癌症。

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