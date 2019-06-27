关于“G20”你必须知道的十件事

（德国之声中文网）"二十国集团"拥有全球人口总数的三分之二、85%的全球经济总量、75%的全球贸易。

——"二十国集团"成员分别是欧盟及19个主要经济国家：阿根廷、澳大利亚、巴西、中国、德国、法国、英国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、加拿大、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、韩国、土耳其、美国。

——该集团1999年在柏林成立，--最初限于财政部长层面。起因是亚洲金融危机。

——2008年全球金融危机爆发，该集团国家元首及政府首脑亦首次参与，并成功协调了共同行动。此后，他们定期出席。

2008年首次G20峰会在华盛顿举行（左起：沙特国王阿卜杜拉、法国总统萨科齐、韩国总统李明博）

——10年前的那次危机使G20成为经济合作的中央论坛。不过， 今天，G20的议题远远超过了这一范围。G20体现一种新的多边主义。不过，随着美国总统特朗普实施"美国优先"政策，多边主义遭受重创。

——每届峰会的主宾国都会邀请其它成员与会。重要国际组织也受到邀请，它们当中包括：联合国、世界货币基金组织、世界银行、世贸组织、金融稳定委员会、国际劳联以及国际经济合作与发展组织。

——峰会结束时都会发表一份不具约束力的共同声明。G20只能确定某种路线或推进某种政治行为。不过，该集团将根据其决定了什么以及贯彻了多少而被衡量。峰会的价值也体现在正式议事日程以外的非正式双边会谈中。

民间团体是抗议示威也是G20的组成部分

——G20峰会期间，公民社会也举行峰会"Civil 20"。开发组织和其它非政府团体在此阐述自己的要求，例如，消除社会不公、增加对教育或卫生健康领域的投资。

——除G20外，还有1975年问世的"七国集团"。该集团成员均为主要工业发达国家，代表了西方价值共同体。其成员是：德国 、法国、英国 、美国、日本、意大利、加拿大。

——2002年，随着俄罗斯加入，"七国集团"改称"八国集团"。不过，"八国集团"只延续到2013年。由于俄罗斯吞并克里米亚半岛，原定2014年在俄罗斯的黑海海滨城市索契举行的G8峰会泡汤。其它成员国在没有俄罗斯的情况下在布鲁塞尔恢复举行G7峰会。俄罗斯重返该组织不是目前的议题。

凝炼/达扬（德新社）