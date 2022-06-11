关于金厦大桥 你可能想知道的事

（德国之声中文网）根据中央社报导，台北市长柯文哲于6月18日提出兴建金厦大桥主张，称除了可以解决水电、垃圾处理等问题，还能把金门当做“解决两岸纷争的示范地点”。这一表态立刻引发了岛内各政党的不同解读，而台湾陆委会也出面称这是“无知主张、荒谬比拟”。

但柯文哲并非首位抛出要兴建金厦大桥的政治人物。早在2008年，马英九当选总统时，就曾经要求时任行政院长刘兆玄将金厦大桥列为金门中长期经济建设计划之一，当时一度引发正反意见热烈讨论，只是后来无疾而终。

为何而盖？

金门因其特殊地理位置，较难与台湾本岛资源整合，再加上中央政府拨发的预算有限，导致金门大型基础建设不足，限制其经济发展。过去金门县多任县长皆表态，希望能兴建金厦大桥引入厦门的资源，让金门获得就业、通商、观光利益。

2001年，两岸开放小三通，仅隔15公里，面积几乎相同的金门、厦门两地经贸文化交流日渐频繁。2008年开放陆客来台观光，通过小三通抵达金门人数显著增加。而在疫情爆发前，出入境旅客人次已突破2000万大关。

目前金门与厦门之间的船程，不含出入境时间在内，约莫要花上45到60分钟。而有研究评估，金厦大桥完工落成后，将大幅缩短交通时间，未来从金门到厦门，只需6到9分钟。

金门县县长杨镇浯今年6月中接受台湾网路节目专访时，金门约14万人设籍，家庭户数约4万多户，但“金门人在厦门购买的房地产，大约有2万多套”。杨镇浯称，金厦已经形成一个生活圈。

怎么盖？

2009年在马政府任内，曾要求行政院经济建设委员会（今行政院国家发展委员会）着手规划“金马中长期经济发展规划方案”，并针对兴建金厦大桥进行效益评估。

报告指出，金厦大桥初步规划路线可区分为北线与南线。北线又称“金嶝大桥”，连接金门本岛与厦门大嶝岛，全长约8.6公里，途经正在兴建中的厦门翔安国际机场；南线又称“烈厦大桥”，亦称“金厦和平大桥”，从烈屿（小金门）直通厦门本岛，全长约6公里。

至于兴建费用，金门县政府在2006年委托民间工程顾问公司完成“金门县金嶝（厦）大桥兴建工程可行性及方案研究”。报告指出，若以北线方案进行规划，初估兴建工程建造费用落在约新台币125到147亿元不等。正式开通之后，每年还需支出至少新台币6200万元以上营运和维护。至于总工程期预计得花上6年的时间。

有关跨海大桥初期投资兴建费用来源，因涉及工程庞大，专家不建议采取民间BOT（新建－移转－营运）模式；建议可依“中央对直辖及县（市）政府补助办法”像中央政府争取全额补助，等到兴建完成之后，再转由民间营运。

习近平“新四通”

2019年1月中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表谈话，提及对台的工作方针。习近平指出，要积极推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场，并提出“新四通”说法。

习近平表示两岸之间要“应通尽通”，举凡是经贸合作、基础建设和能源资源，因此提出“可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥。”

而早在2018年两岸就已实现通水，从福建泉州晋江龙湖水库江水引进金门田埔水库。累计至今年1月，福建对金门供水超过1700万吨。

这项通水工程台湾一共出资13.5亿新台币，其中中央政府负担了85%，金门县政府负担15%。由金门县政府自来水厂与中方福建省供水有限公司签订购水契约，约期长达30年。

国安疑虑

台湾媒体报导指出，有民进党籍立委抨击若大桥完工，共军的坦克可以直接开到金门。另外，也有人以“吴三桂”引清兵入关来比喻柯文哲，认为这座跨海大桥潜藏了国安问题。

台湾陆委会澄清，过去推动小三通，是着眼于边境人货进出的管理，提供人民及企业便利，最优先考量的原则就是国家安全，包括国防安全及社经秩序安定等，借由法规及软硬体等制度的建构，以确保边境的秩序及安全。

陆委会强调，现在的两岸情势，尤其是中国的对台政策，跟过去推动小三通时大不相同，所以“金厦大桥”不是“小三通”的延伸，还有可能会对“国家安全”造成严重影响。

此外，陆委会就金门县政府所做的可行性评估报告指出，跨海大桥落成，可能造成“金门向厦门倾斜的极化现象更加严重”，即金门的整体发展重心偏重于依赖厦门。

（综合报导）

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