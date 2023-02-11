关于近日的气球与“不明飞行物”有哪些已经与未知？

（德国之声中文网）2月初，美军击落一个中方气球的事件成为了全球媒体关注的焦点。而那之后，又有几个神秘的飞行物出现在北美上空并被击落。它们究竟从哪里来，它们在北美上空做什么，这些都尚不明朗。

目前已知的几起事件

最近一次发生在周日（2月12日），美国国防部证实击落了一个不明飞行物体。这次是在休伦湖上空，该湖位于美国和加拿大的边境地区。有匿名美方官员对美联社表示，这是一个八角形结构的物体，上面挂有绳子。它在密歇根州上空6000米的高度飞行，被认为对民航交通构成威胁。

周六（2月11日），加拿大和美国的战斗机在加拿大西北部育空地区（Yukon）的联合行动中也击落了一个飞行物体。据加拿大方面称，该飞行物为圆柱形状，大约一辆小汽车那么大。

之前的周五（2月10日），美国军方在阿拉斯加州上空还击落了一个不明飞行物。它比来自中国的疑似侦察气球要小得多，没有推进器和控制系统。





这些不明飞行物来自哪里？

关于2月10至12日被击落的三个飞行物，五角大楼2月12日表示，尚且不清楚它们具体是什么。

美国北方司令部的指挥官范赫克（Glen VanHerck）表示是"非常、非常小的物体"，他没有描述这些飞行物的形状以及大小，但说它们速度非常慢，大约与风速相当。

到目前为止，我们尚且不知道，这些飞行物究竟是什么，也不知道它们是来自哪个国家、有什么用途。不过，通过调查这些被击落物体的残骸，应该能得到更多信息。

关于中国的气球，人们已知多少内容？

2月4日，美军在美国南卡罗来纳州海岸附近空域击落了一个气球，认为该气球可能是要监视美国的军事设备。

中国政府承认气球是中方的，但是驳回了美方的"间谍气球"指控，称气球是民用性质，用于气象等科研目的，"因不可抗力误入美国"。

被击落的中国气球大约60米高，充满了氦气。据一位美国专家称，该气球的吊篮有三辆巴士那么大，里面装有宝贵的侦察工具，这些工具很可能是由人工智能控制的。这个气球没有自己的推进系统，应该是通过无线电与大本营联系。

目前，美军已经把第一批被击落的气球碎片从海里捞出。美国国务院表示，气球有"多个天线"，据推测能够收集通信和定位信息。

为什么我们会短期内看到这么多飞行物？

可能有几方面原因。一个原因是，其他飞行物被探测到是因为在中国气球被击落后，雷达设置有所改变，让雷达能更好地探测更小、更慢的物体，美国国防部副部长道尔顿（Melissa Dalton）这样解释道。

道尔顿也表示，美国当局也对相应高度的空域进行了更仔细的检查。

此外，人们对未知飞行物可能带来的潜在危险也更加警惕。道尔顿说，这可能"至少部分解释了为什么我们在过去一周探测到的飞行物数量增加"。

与此同时，根据美国政府的一份报告，疑似UFO目击事件的数量也在增加，不过目前仍没有证据显示存在外星生命、地外文明。

这些飞行物的用途何在？

美国认为，2月4日被击落的中国气球是用于间谍活动。美国国务院表示，中国已经在40多个国家部署了 "气球舰队"。

对于其他飞行物，美国国防部则持谨慎态度，表示目前已知一些公共和私人研究机构也在这样的高度发射自己的飞行器。

还有其他气球被发现吗？

最近在拉丁美洲上空也发现了一个气球。据通讯社报道，该气球先飞越哥斯达黎加，后来又进一步飞越哥伦比亚和委内瑞拉。

中方已经证实，在拉美上空发现的气球也属于中国，并表示该气球也是"用于研究目的的民用无人飞艇，因受气候影响严重偏离了预定路线"

据通讯社报道，2020年，日本也曾发现类似飞行物。此外，美国上空此前也曾发现气球类飞行物。一位美方官员对美联社说，在特朗普执政期间至少发现过三次，在拜登担任总统期间至少还有一次。

中国的情况如何？

中国周一（2月13日）表示，自己也受到了气球威胁，指责美国去年让高空气球在中国领空飞行了十余次。中国外交部发言人汪文斌在北京的例行记者会上表示，美方的行为是非法的。他表示，美国气球在其他国家上空高空飞行的情况很常见，并称美国还派出飞机和军舰来收集中国情报。

当被问及中国将如何应对美国气球时，汪文斌说，"我可以告诉大家的是，中方的处置是负责任的、专业的"。

华盛顿则在周一驳回了中方的指控。美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）说："任何关于美国政府允许间谍气球穿越中国的说法都是不实之说。"

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。