关于《苹果日报》你所不知道的10件事

（德国之声中文网）「假如夏娃当初不是咬了一口禁果，世上就没有罪恶，也没有是非，当然也不会有新闻。」--这是黎智英命名《苹果日报》的典故。

这份被中国官方称爲「毒苹果」的报章，创刊以来不时陷入道德指控，在香港社会也获两极评价，但不少港人的的共识是，「你可以不认同《苹果》，但香港不能没有《苹果》」，认爲该报象徵香港的言论及新闻自由。

除了立场鲜明，该报求变丶创新丶贴近市场的思维，也彻底改革了整个新闻行业，香港报章由黑白变彩色就是始於《苹果》加入市场。

1. 因六四创刊

黎智英1948年生於广州，母亲遭批斗送去劳改。他12岁只身游泳偷渡到香港，八十年代创办服装品牌佐丹奴（Giordano），1989年六四事件後捐赠20万件民运Ｔ恤供港人游行时穿着，上面印上「下来！我们愤怒了！」等标语，遭北京封杀，他翌年出售佐丹奴股权并创办《壹周刊》。

1994年7月的一期《壹周刊》，他发表题为《给王八蛋李鹏的公开信》，谴责时任国务院总理的李鹏外访德国时指八九民运是动乱丶镇压学生是正确，文章开头就说：「李鹏，你是国耻。不，你是超级国耻。」总计共骂了李鹏28次王八蛋。

这篇文章触怒中南海，中国封杀佐丹奴在大陆的所有业务，黎智英被迫退出佐丹奴王国，自此专注发展传媒事业，翌年创办《苹果日报》。

2. 新闻界「苹果化」

黎智英商人出身，办报也用市场化逻辑，彻底改变行业的游戏规则。该报创刊短短几个月内，便有多家报馆不敌竞争倒闭了。

1995年《苹果日报》创刊时，本地报纸还是黑白印刷，版面一片字海。《苹果》为吸引读者则采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题。内容上也包罗万有，创刊初期每日出纸16大张64版，除了严肃的本地丶国际和财经新闻，还有娱乐版丶体育版丶马经版甚至风月版。

黎智英不吝工本高薪挖角，曾以过百万年薪挖角马经版编辑，引起行内哗然。但他对编采人员的要求也非常高，不许员工兼职其他传媒机构，要求每日开「锄报会」，在会议上拿着当天报纸互相批评，形成内部良性竞争。

《苹果》也在多方面开创先河，包括接受读者「爆料」，并早在1998年已设有网上版及网上讨论区，千禧年代开创「苹果动新闻」，制作电脑动画绘影绘声地呈现新闻事件，吸引大量点击率。

黎智英打破传统报业的惯例，其他报社不得不「苹果化」，投入更多成本增添印刷装备丶改善排版和图片质素等，也要加薪留住人才，并且内容多元化丶网络化。

3. 进军台湾

2001年，黎智英把业务扩展至台湾，出版台湾《壹周刊》，两年后再出版台湾《苹果日报》，用同样的招数震荡了台湾新闻界，传统报章如《联合报》丶《中国时报》都踏上「苹果化」之路。

2012年，黎智英拟出售台湾所有业务予辜仲谅丶王文渊丶蔡衍明等人，引发台湾社会担心新闻媒体遭台湾财团及亲中共势力控制，衍生反媒体垄断运动。翌年3月，他取消卖盘计划并承诺不裁员丶不出售台湾印刷业务。

2020年6月底《港区国安法》通过前夕，有苹果高层对员工透露，黎智英有预感香港《苹果》早晚被关掉，壹传媒最坏的情况可能只剩下台湾《苹果》，所以未来要把重心移到台湾。

4. 公信力惹议？

黎智英在创刊时落足宣传攻势，他在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」，配上全身中箭但面不改容的画面，凸显《苹果》有话直说丶不畏权贵的形象。

不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，不时陷入道德指责，引致宗教及妇女团体上街抗议。该报为抢独家，曾爆出专业操守丑闻，最有名的是1998年「陈健康事件」，《苹果》记者向三尸伦常惨案的男事主陈健康提供5,000港元召妓，并拍下独家照片，黎智英事後在头版道歉。

尽管该报被指过分煽情和娱乐化，但仍不减其认真的侦查报导，例如近年揭露港铁沙中綫剪钢筋丑闻，最终使港府从否认到承认，并导致港铁高层大地震。今年也揭露密件指，特首林郑月娥曾向中央献计，藉抗疫工作让建制派选情转危为机。

据香港中文大学传播与民意调查中心2019年的传媒公信力调查，香港14份收费报纸当中，几乎所有报纸的分数对比前一次丶2016年的调查都下跌，只有《苹果日报》例外，排名升至第三位（5.71分），仅次於《南华早报》（5.89分）和《明报》（5.72分）。

5. 97後唯一未被「染红」

1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。

2003年7月1日，50万港人上街反对23条立法，该报当日头版大字标题写着「走上街头丶不见不散」丶「不要董建华」，并标明是游行海报让市民高举。

2010年《苹果日报》表态支持公民党与社民连发起的「五区公投」行动。2014年雨伞运动（占中），该报特设「雨伞革命」专页，大篇幅报导运动相关新闻，甚至在报馆大楼悬挂「我要真普选」的巨幅标语。

在2019年反送中运动中，多家香港报章刊登支持修例的头版广告，只有《苹果》在头版呼吁读者参与游行。

6. 民主派幕後金主？

黎智英被指是泛民阵营及多场民主运动的「幕後金主」。

2011年网上分享软件Foxy流出密件，揭露他在2006年至2011年期间，分别捐款给民主党及公民党各1,000多万港元。

2014年雨伞运动前夕，黎智英再被指在过去两年多，向多个政治团体及个人作「秘密捐款」，金额多达4000多万港元。他其後在《壹锤定音》节目上承认报导内容，强调捐款是本着能力去推动社会有益的事，且全部款项「一毛钱都是自己赚」。

李卓人同年接受《信报》专访时承认，黎智英是整个泛民单一的最大捐款来源，并形容他是「特别的生意人」，虽然支持泛民但从不干预政党事务。

7. 支持港独？

中国官媒称黎智英为「港独」份子，但翻查资料，黎智英曾多次表明反对本土派及港独，引起该阵营不满。

2014年7月，他在其网台节目《壹锤定音》中表示中港不能分割，支持港独是愚蠢的，指现时只是在「两制」下进行抗争。他又表示，个人及壹传媒立场均是反对港独，他曾对集团高层发出内部通知，禁止旗下刊物及报章让本土派人士发表太多言论，以防被北京视为支持港独，使壹传媒遭到全面封杀。

到了2020年5月，他接受台湾传媒人赵少康访问时说，自己从来都反对港独，最初对本土派也有抗拒，後来才慢慢同情，「一早港独说出来的时候，我就已经在网上说了我们不能够中计，港独的事情一定是阴谋，没人蠢到要港独。我有什麽本事要港独？」。他强调自己争取的是《基本法》赋予的权利，「他（北京）说我们争取民主与普选就是港独，他要说什麽就是什麽」。

观乎其民族认同感，他在北京制定《港版国安法》後在推特表示：「我以身为中国人而感到自豪！我爱我的祖国！不幸的是，我的祖国被中共这个邪恶政权统治。」

8. 瘫痪出報

2014年雨伞运动期间，《苹果日报》位於将军澳工业邨的总部，也遭逾百名反占中人士持续围堵，他们称《苹果》搞乱香港，阻止运送报纸的车辆通过，壹传媒只能租用吊臂车将报纸运出，导致该报连续多天延迟发行。

《苹果》也多次遭受网络攻击，网站及手机应用程式一度瘫痪，影响即时新闻的发布。该报受攻击多数是在敏感时刻，包括2014年6月黎智英公开支持香港特首普选游行後丶2014年雨伞运动期间丶2019年反送中运动期间等。

观看视频 02:00 香港《苹果日报》：一定撑落去

9. 广告商集体杯葛？

作为香港的反对派，《苹果日报》是中共和港府的眼中钉，其广告收入因此受到影响。

黎智英曾在2007年「香港回归十年」一文表示，几乎所有大财团，特别是发展商都拒绝在《苹果》登广告，而大部分在中国内地有生意的本地大公司也不会在壹传媒的报纸或杂志卖广告。这些杯葛每年令他们蒙受约2亿港元损失，相当於广告总收入的四分之一以上。

该报广告量近年也遭受「国家级」打击。2019年3月起，前特首丶中国全国政协副主席梁振英每天在脸书公布《苹果日报》的全版广告数量及广告商名称，若当天没有全版广告就发文指「今天的苹果日报没有任何全版广告 - 耻与为伍」。此举被认为是向广告商施压，藉此影响《苹果》营运。

10. 记者面对白色恐怖

除了公司营运受压，《苹果日报》记者也直接面对白色恐怖。

2019年反送中运动期间，有《苹果》员工被网路起底，总编辑罗伟光说每次公司对此发出律师函後，起底网站就会下架，认为这是「背後有组织的针对行动」，一方面规避法律责任，另一方面达到威吓效果。

到了2020年8月，一个名为「毒苹果日报」的网站公布《苹果》170多名现任或离职员工的个人资料，包括照片丶中英文姓名丶出生日期及电话号码等。当中近60人指，网站公布的照片为申请入境大陆的「回乡证」时所递交，疑资料由中国公安部门流出。有被起底的员工指曾接到逾百通辱骂电话，甚至生命威胁。

8月10日黎智英涉《港区国安法》 被捕后，近200名警员闯进《苹果日报》总部大举搜查9小时，曾在法庭手令的准许的范围外，翻閲编采部记者桌面上的文件和新闻材料。壹传媒发声明批评警方「企图以威吓手段侵害新闻自由，制造白色恐怖」，香港记者协会也批评这是第三世界才会出现的做法。