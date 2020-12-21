关于英国变种病毒的三个基本认识

(德国之声中文网) 新冠病毒的变种病毒株正在英国南部流传，促使英国加强防疫政策，欧洲各国也对英国发布禁飞令。

那么我们现在对病毒有哪些了解呢?

1. 传染力更强

英国的新病毒株在上周被发现时，卫生官员还曾为了到底应该把疫情的快速扩散归咎于大众普遍疏忽防疫、还是新病毒传染力高而争辩不休。在科学家进一步调查后发现，新变种病毒的感染力明显高于其他病毒株。



英国首相约翰逊约翰逊周六(19日)表示，病毒的新变种比其他现有病毒株的感染性要高出70%，而且看似正在主导着英国南部和伦敦地区的疫情，导致这些地区的确诊数字快速飙升。约翰逊表示，根据英国公共卫生部数据显示，20日大约有1100多个新冠确诊病例被确认为被变种病毒感染。但约翰逊说，目前尚无迹象显示该变种会导致更严重的病情，或是更高的死亡率。

2. 未知是否影响疫苗效果

专家目前还在研究现在已推出的疫苗在应对变种病毒时，是否会变得更有效或是无效。虽然卫生官员认为病毒变异不会影响到疫苗的有效性，例如约翰逊也曾公开表示目前没有证据显示变种病毒会减弱疫苗效果，但目前还没有正式结论。

瑞士巴塞尔大学生物中心的奈尔(Richard Neher)和维也纳奥地利科学院(CeMM)的Andreas Bergthaler曾表示，疫苗会同时针对好几种病毒特征诱发免疫反应。因此，即使病毒的其中一个特征发生变化，免疫系统仍然能够识别病原体并保护疫苗接种者。奈尔表示，目前还没有必要提高警觉，但是他也强调接下来的发展是必须关注的。

3. 变种不罕见但难以捉摸

病毒变异并不罕见。目前为止，专家已经找到上千种新冠病毒的变种。然而大部分的病毒突变对病毒的传染力、症状的严重程度都没有影响。

英国剑桥大学病毒学者古普塔(Ravi Gupta)告诉美联社，四月时瑞典研究员发现一种有两项遗传变异的病毒株，大约让病毒的传染力增强了两倍。全世界大约有6000个病例是被这种病毒株感染，大部份聚集在丹麦和英国。而后，这种病毒株的其他变种陆续出现，例如有些人在丹麦水貂农场被感染；在南非发现的变种新冠病毒的多项突变当中，也存在过去看过的这两项遗传变异。

古普塔表示，这次在英国发现的变种病毒除了这两项变异，还有其他变异，包括八个棘状蛋白的变异。这被称作是「还在被调查的变异」，因为目前还未知这些变异的重要性。

周日，世界卫生组织官员告诉BBC，这种病毒株在九月便已经在英国南部被发现，之后便在英国广传。

张慈/杨威廉 (美联社、德新社、法新社)

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那些“中招”确诊新冠的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



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