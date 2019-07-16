关于登月的阴谋论：美国人真登上了月球吗？

迄今已经有12名宇航员登上月球。但是对此一直有人表示怀疑，而且还有一些标新立异的说法解释说明人类登上月球是假新闻。为什么阴谋论会如此吸引人？
（德国之声中文网）对于人类登上月球，有些人持有以下的看法：登上月球？错，图像全是在演播室里制作的，而且漏洞百出。
甚至还出现如此愚蠢的错误，美国国旗在月球上飘扬。没有大气层，国旗又如何能够在月球上飘扬？--全是假的，这是美国人的一个政治阴谋，目的是为了向苏联人示威：看看吧，是我们登上了月球，不是你们。
我们的人能够登月，你们不能。开展太空竞赛和冷战，有时需要用这种办法。
地震机和蜥蜴人
还有一种说法是，在阿拉斯加的荒野有一个可以引起地震的神秘的研究设施，它的名字叫做 HAARP。它也可以操控天气，来恐吓世界。如果你在谷歌给出HAARP和地震等关键词，点击率之高会令你震惊。
此外，就连天空中的白色条纹，也有着另样的说法: 这是邪恶政府使用飞机喷洒的化学剂，是为了改变气候，毒害我们人类。
还有人说，地球是平坦的，内部是空的。实际上它是由蜥蜴人统治着。
我们都喜欢阴谋论
听到以上这些说法，你是一笑了之还是脉搏加快兴奋异常呢？如果你想说的是，难道德国之声也相信这些无稽之谈？显然你不会轻易的被这些阴谋论所迷惑。究竟有多少人相信这些荒诞的说法，迄今没有统计数字。当下，也就是在2019年，相信这些荒谬说法的人是否比以前更多，也没有数字证明。
但是心理学家说，可以肯定的是，这些荒谬的阴谋论通过互联网和社交媒体继续传播。很多人感觉这些说法得到证实，而不再感觉自己属于少数派。
不过科学实验也表明，阴谋论者喜欢相信那些最荒谬的事情，来证明自己属于极少数的科学精英。
对于为什么至今仍有很多人相信登月造假的谎言，对其原因必须展开科学调查。不过美国人凯辛（Bill Kaysing）撰写的一部相关的书有着直接的关系。他在1976年出版的这本书，名字就叫《我们从未去过月球》。
这本书一问世就引起巨大反响。很多人对其荒唐的论点表示信服。然而作者凯辛既不是科学家，也不是技术员或者工程师。他只是一位作家，写过有关农业、烹饪和税务问题的报道。他在书中列举了一些有关从来没有人登上月球的所谓的证据。
以下是他的4个最得意的论点：
1. 飘扬的国旗
这位阴谋论者的观点是：
从拍摄的画面中人们看到，宇航员阿姆斯特朗（ Neil Armstrong ）和奥尔德林（Buzz Aldrin）插在月球土地上的美国国旗迎风飘扬。但这是不可能的事情，因为在月球上没有大气层。
对此的科学解释是：
旗帜确实不会飘扬。只有在2位宇航员掀动旗帜或者将旗帜插入土地时，旗子才会飘动。在地球上，旗子的轻微摆动会在大气的作用下很快停止。但是在没有大气层的月球上情况则相反-旗子飘动的时间要长的多。此外，国旗是被一个横支撑撑开的，为的是给人留下旗帜在飘扬的印象。
2. 图片上看不到星星
这位阴谋论者的论点是：
拍摄的月球照片上看不到星星，由此可以说明图片是在摄影棚拍照的。
对此的科学解释是：
确实，由于没有大气层的干扰，在月球上我们可以看到满天星斗的奇妙景色。然而当时2位宇航员登上月球时，那里一直是白天。有一种解释是，当时月球表层、着陆器和宇航员受到太强阳光的照射，以致微弱的星光显示不出作用。
3.照片太完美
阴谋论者认为：宇航员挂在胸前的哈苏相机没有取景器，他们又如何能够拍出如此完美的照片？
对此的科学解释是：并非所有照片都完美无缺。美国航空航天局保存的照片中，有大量模糊不清的图片。只不过是将最好的照片发表罢了。而且宇航员在登月前有足够的时间练习使用哈苏照相机。一个尤其大的广角镜头方便了焦距的调整，从而取得了画面清晰、场景广阔的效果。
4.影子是斜的
阴谋论的论点是：有几张图片上可以看到阴影不是平行的。在月球上太阳是唯一的光源，因此所有的阴影应该是平行的。但是图片中的阴影并非平行，这说明是使用聚光灯造出的阴影。
对此的科学解释是：平行光线实际上就是角度的的问题。在三维空间二维平行光线给人的感觉总是斜的。例如火车的轨道都是平行的，但是延伸到远处地平线的方向时，给人的感觉是两条线合并到了一起。这也适用于在地球和月球的感觉。
阴谋论者还针对月球上的灰尘、危险的辐射或者斜影等问题列举了一些所谓的证据来证明从未有人登月。然而谎言已经被我们的光谱学专家揭穿。月球阴谋论空证无凭。宇航员登上月球是不争的事实。即使是在冷战时期，苏联人也没有对此提出质疑。此外，总共有大约40万人参与了这项阿波罗使命。对此有足够的证人。他们当中的哪一位说不定哪一天就会聊起这件事情。