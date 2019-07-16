关于登月的阴谋论：美国人真登上了月球吗？

（德国之声中文网）对于人类登上月球，有些人持有以下的看法：登上月球？错，图像全是在演播室里制作的，而且漏洞百出。

甚至还出现如此愚蠢的错误，美国国旗在月球上飘扬。没有大气层，国旗又如何能够在月球上飘扬？--全是假的，这是美国人的一个政治阴谋，目的是为了向苏联人示威：看看吧，是我们登上了月球，不是你们。

我们的人能够登月，你们不能。开展太空竞赛和冷战，有时需要用这种办法。

地震机和蜥蜴人

还有一种说法是，在阿拉斯加的荒野有一个可以引起地震的神秘的研究设施，它的名字叫做 HAARP。它也可以操控天气，来恐吓世界。如果你在谷歌给出HAARP和地震等关键词，点击率之高会令你震惊。

此外，就连天空中的白色条纹，也有着另样的说法: 这是邪恶政府使用飞机喷洒的化学剂，是为了改变气候，毒害我们人类。

还有人说，地球是平坦的，内部是空的。实际上它是由蜥蜴人统治着。

我们都喜欢阴谋论

听到以上这些说法，你是一笑了之还是脉搏加快兴奋异常呢？如果你想说的是，难道德国之声也相信这些无稽之谈？显然你不会轻易的被这些阴谋论所迷惑。究竟有多少人相信这些荒诞的说法，迄今没有统计数字。当下，也就是在2019年，相信这些荒谬说法的人是否比以前更多，也没有数字证明。

阿波罗登月工程的名人妙语 我们选择登月...是因为这很难 1961年春天，首先发射人造卫星的苏联，又首先实现了载人航天。此时的美国，正在太空竞赛中全面落后。于是，肯尼迪总统在国会提出了“十年内载人登月”这一雄心勃勃的目标。次年，他在一场争取民众支持的公开演讲中说：“我们选择在十年内登月，不是因为它简单，而是因为它很难。”

阿波罗登月工程的名人妙语 坎坷之路 终抵群星 美国的登月之路并不顺利。除了耗资巨大，NASA还需要克服巨大的技术难题。1967年1月，阿波罗1号飞船在进行地面测试时，因电线短路发生火灾，三名宇航员不幸牺牲。在卡纳维拉尔角发射基地，NASA为查菲(Roger Chaffee)、怀特(Ed White)、格里松(Gus Grissom)设立了纪念碑，刻有拉丁文谚语：Ad astra per aspera，大意为“坎坷之路终抵群星”。

阿波罗登月工程的名人妙语 休斯敦！真的有圣诞老人！ 1968年圣诞期间，阿波罗8号首次实现了载人离开地球轨道、载人绕月飞行，人类也首次见到了月球背面的模样。宇航员洛威尔(Jim Lovell)随后向地面宣称，见到了圣诞老人。而他的同伴安德斯(William Anders)则在面对记者提问“究竟谁在驾驶飞船”时，给出了妙答：大部分时间都是牛顿在负责驾驶。安德斯还拍摄了这张著名的“地出”照片。

阿波罗登月工程的名人妙语 这里是静海基地，“鹰号”已着陆 阿波罗11号的登月舱载着阿姆斯特朗(Neil Armstrong)与奥尔德林(Buzz Aldrin)首次实现了载人登月。着陆之后18秒，阿姆斯特朗向地面报告时，顺便将着陆地点命名为了“静海基地”。后来，国际天文联合会也正式接纳了这一命名。

阿波罗登月工程的名人妙语 个人一小步 人类一大步 几个小时后，阿姆斯特朗穿着臃肿的宇航服，踏上了月球表面，说出了名垂青史的That's one small step for man, one giant leap for mankind. 不过，这个脚印并不是阿姆斯特朗，而是属于15分钟后出舱的奥尔德林。

阿波罗登月工程的名人妙语 休斯敦！我们有麻烦了！ 阿波罗13号任务差点成为一场特大灾难，最终，三名宇航员却在地面人员的全力配合下，驾驶爆炸后的飞船回到地球，成为了NASA史上“最成功的一次失败”。爆炸后，宇航员斯威格(Jack Swigert)与洛威尔(Jim Lovell)向地面报告时所说的“Houston, we've had a problem”也成为了经典语录。

阿波罗登月工程的名人妙语 回家，是为了有朝一日再次来这里 阿波罗17号指令长塞尔南(Eugene Cernan)是迄今最后一个离开月球表面的人类。他在返回飞船之前，他说：“我即将跨出最后一步离开月球表面，回家，是为了有朝一日再次来这里。我们相信这不会太久。…我们将会回来的，带着全人类的和平与希望。” 作者: 崔牧



但是心理学家说，可以肯定的是，这些荒谬的阴谋论通过互联网和社交媒体继续传播。很多人感觉这些说法得到证实，而不再感觉自己属于少数派。

不过科学实验也表明，阴谋论者喜欢相信那些最荒谬的事情，来证明自己属于极少数的科学精英。

对于为什么至今仍有很多人相信登月造假的谎言，对其原因必须展开科学调查。不过美国人凯辛（Bill Kaysing）撰写的一部相关的书有着直接的关系。他在1976年出版的这本书，名字就叫《我们从未去过月球》。

这本书一问世就引起巨大反响。很多人对其荒唐的论点表示信服。然而作者凯辛既不是科学家，也不是技术员或者工程师。他只是一位作家，写过有关农业、烹饪和税务问题的报道。他在书中列举了一些有关从来没有人登上月球的所谓的证据。

以下是他的4个最得意的论点：

1. 飘扬的国旗

这位阴谋论者的观点是：

从拍摄的画面中人们看到，宇航员阿姆斯特朗（ Neil Armstrong ）和奥尔德林（Buzz Aldrin）插在月球土地上的美国国旗迎风飘扬。但这是不可能的事情，因为在月球上没有大气层。

对此的科学解释是：

旗帜确实不会飘扬。只有在2位宇航员掀动旗帜或者将旗帜插入土地时，旗子才会飘动。在地球上，旗子的轻微摆动会在大气的作用下很快停止。但是在没有大气层的月球上情况则相反-旗子飘动的时间要长的多。此外，国旗是被一个横支撑撑开的，为的是给人留下旗帜在飘扬的印象。

2. 图片上看不到星星

这位阴谋论者的论点是：

拍摄的月球照片上看不到星星，由此可以说明图片是在摄影棚拍照的。

对此的科学解释是：

确实，由于没有大气层的干扰，在月球上我们可以看到满天星斗的奇妙景色。然而当时2位宇航员登上月球时，那里一直是白天。有一种解释是，当时月球表层、着陆器和宇航员受到太强阳光的照射，以致微弱的星光显示不出作用。

3.照片太完美

阴谋论者认为：宇航员挂在胸前的哈苏相机没有取景器，他们又如何能够拍出如此完美的照片？

对此的科学解释是：并非所有照片都完美无缺。美国航空航天局保存的照片中，有大量模糊不清的图片。只不过是将最好的照片发表罢了。而且宇航员在登月前有足够的时间练习使用哈苏照相机。一个尤其大的广角镜头方便了焦距的调整，从而取得了画面清晰、场景广阔的效果。

4.影子是斜的

阴谋论的论点是：有几张图片上可以看到阴影不是平行的。在月球上太阳是唯一的光源，因此所有的阴影应该是平行的。但是图片中的阴影并非平行，这说明是使用聚光灯造出的阴影。

对此的科学解释是：平行光线实际上就是角度的的问题。在三维空间二维平行光线给人的感觉总是斜的。例如火车的轨道都是平行的，但是延伸到远处地平线的方向时，给人的感觉是两条线合并到了一起。这也适用于在地球和月球的感觉。

阴谋论者还针对月球上的灰尘、危险的辐射或者斜影等问题列举了一些所谓的证据来证明从未有人登月。然而谎言已经被我们的光谱学专家揭穿。月球阴谋论空证无凭。宇航员登上月球是不争的事实。即使是在冷战时期，苏联人也没有对此提出质疑。此外，总共有大约40万人参与了这项阿波罗使命。对此有足够的证人。他们当中的哪一位说不定哪一天就会聊起这件事情。