关于法国总统大选 你应该知道的

（德国之声中文网）周五晚，法国总统大选之前的所有竞选活动都宣告结束。投票于周日正式开启，届时将选出新一届总统，领导这个欧盟第二大经济体和联合国安理会常任理事国。

以下是有关法国大选你不可错过的几个知识点：

选举如何进行？

法国大选每五年举行一次，总统由选民直接投票产生。而选举系统至今沿用了最传统的模式：选民必须亲自填写和提交纸质选票，计票全部由人工完成。

由于法国大多数的防疫限制措施都已经取消，所以即使是新冠测试呈阳性的选民也可以在遵守规定（包括佩戴口罩）的情况下前去投票。投票站的工作人员会经常清洁设备，每小时通风几分钟以保持空气流通。

在周日举行的第一轮投票中，选民将在12名候选人中作出选择。如果没有候选人在第一轮中获得绝对多数，那么得票最多的两位候选人将在4月24日的第二轮投票中决出胜负。

主要候选人都有谁？

首先是现任总统、中间党派“共和国前进！”的创始人马克龙。他的第一个任期经历了不少跌宕起伏。其中的大事件包括2018年的“黄马甲”运动，马克龙削减富人税和提高燃油税等政策引起了中低收入阶层的不满。

目前，44岁的马克龙在民调中处于领先地位。



不过最近一段时间，他在2017年大选中的对手勒庞（Marine Le Pen）的民调支持率一路走高，马克龙的优势正在缩小。

这位右翼“国民联盟”的女候选人目前在民调中的排名第二，仅次于马克龙。分析人士预测，他们二人很有可能会在第二轮投票中进行一番激烈角逐。

与之前忙于处理俄乌冲突，较晚才开始竞选活动的马克龙相比，勒庞在几个月前就展开了选战攻势，主要聚焦通货膨胀和收入等议题。

不过因为勒庞在2017年竞选期间反对欧盟和北约，而这两个联盟机构都在反对俄罗斯入侵乌克兰的行动中发挥了重要作用，勒庞也因此受到批评。

在上届大选中，勒庞曾经利用民间对于穆斯林移民的恐惧作为一张主牌来吸引选票。不过在言论更为极端的极右翼候选人泽穆尔（Eric Zemmour）衬托之下，勒庞在这方面的形象反而显得相对温和了。

极右翼候选人泽穆尔

泽穆尔出身媒体界，已经多次因为发表种族主义言论而被判有罪，还曾扬言要驱逐100万名外国人。根据民意调查，他可能将在周日的选举中获得大约10%的选票，位列第四。

目前支持率排名第三的是左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon），民调显示他可能会

左翼候选人梅朗雄

获得大约16%的选票。他的主要竞选主张包括投资绿色能源和加征富人税。

主要竞选议题有哪些？

法国如何应对乌克兰战争，新冠疫情给该国卫生系统造成的压力，以及经济议题都是目前选民最关注的话题。

此外，由于乌克兰战争持续的情况下，欧洲居民面临着能源和食品价格的暴涨，如何应对这些难题也都是各位候选人关注的焦点。

选举结果何时出炉？

法国当地时间周日晚上8点，所有投票站关闭，第一轮投票结束。理论上讲，如果某一位候选人在第一轮就取得了50%以上的选票，那就是直接当选为下届总统了。不过，在法国历史上还从未出现过一局定胜负的情况。

在第一轮中得票前两名的候选人，将在4月24日参加第二轮角逐，最终的胜者则当选总统。



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