关于朝鲜派兵赴俄 这些你不得不知

朝俄外长会晤谈了什么？朝鲜派兵援俄是否违反国际法？朝鲜及其士兵从中获得什么好处？北约如何应对朝军部署？……我们帮您解答关于朝鲜出兵俄罗斯的重要问题。

（德国之声中文网）俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五（11月1日）在莫斯科与朝鲜外相崔善姬举行会谈。崔善姬承诺，朝鲜将“坚定地”支持俄罗斯，直到它在乌克兰战争中取得胜利。“我们两国传统且久远的友好关系，历经时间的考验，如今……正在上升到一个牢不可破的军事同志关系的新高度”，她还表示，平壤坚信，在普京“英明领导”下，俄罗斯军队和人民将在“捍卫国家主权权利和安全利益的神圣斗争”中取得伟大胜利。

拉夫罗夫赞扬两国军方和安全部门之间“建立了非常紧密的联系”，并表示这使他们能够共同解决重要的安全任务。然而，双方都没有提及美国、北约、韩国和乌克兰本周发表的声明，这些声明称朝鲜已向俄罗斯派遣约1万名士兵。对此，莫斯科既未确认也未否认。美国国务卿布林肯本周四表示，美国预计朝鲜士兵将在未来几天内正式加入俄乌战争。以下是与此相关的重要问题：

专家认为，朝鲜士兵缺乏海外执行任务的经验 图像来源: Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

涉及多少朝鲜士兵？

乌克兰、韩国和美国的消息来源一致报告称，朝鲜至少已将1万名士兵派往俄罗斯，有些报道称这一数字达到了1.2万人。俄罗斯总统普京表示，他保留部署朝鲜士兵的权利。他指出：“这是我们的主权决定。”乌克兰及其支持者强烈谴责调动朝鲜士兵的举动，担心这会进一步加剧俄乌战争的局势。

朝鲜士兵目前身处何方？

朝鲜士兵首先被调往俄罗斯远东地区，在那里接受培训。据报道，他们正在学习基本的俄语军事指令，且将穿上俄罗斯的军服。据悉，他们中的一部分已经抵达了库尔斯克（Kursk）地区，即接近乌克兰边境的地方。8月初，乌克兰军队曾突袭该地区，控制了多处城镇。俄罗斯军队计划夺回这些土地，过程中中可能会借助朝鲜士兵的支持。

为什么普京需要朝鲜士兵？

俄罗斯在俄乌战争中损失惨重。据英国军情部门透露，仅9月每天平均有1271名俄罗斯士兵丧生或重伤。自2022年俄罗斯发动战争以来，其总计伤亡人数已超过60万。北约秘书长吕特（Mark Rutte）认为，俄罗斯无法在没有外援的情况下维系对乌战争。

普京急需更多士兵，但观察人士质疑，仅凭1万名朝鲜士兵能否长期弥补俄罗斯的重大损失。

媒体公布的相关图片，显示据称等待俄罗斯物资的朝鲜士兵 图像来源: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

朝鲜士兵如何部署？

韩国情报部门认为，被派往俄罗斯的朝鲜部队属于高度专业化的特种部队。目前尚不清楚他们将如何以及在哪里作战。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的国际安全计划高级顾问坎西亚（Mark Cancian）强调：“朝鲜军队的主要任务朝鲜半岛作战，而非用于海外部署。”他认为这些士兵此前从未在海外执行过任务。

坎西亚推测这些士兵可能会被分配执行特别任务，例如负责物流或协助处理朝鲜向俄罗斯提供的导弹相关事务。

乌克兰总统泽连斯基确信他们将被派往前线。他表示：“乌克兰实际上将被迫在欧洲与朝鲜作战。”

朝鲜派兵援俄是否违反国际法？

俄罗斯对乌克兰的攻击违反了国际法中的武力禁令。如果朝鲜派遣士兵支持俄罗斯的侵略战争，“朝鲜也将违反国际法”，科隆大学国际法与刑法教授克雷斯（Claus Kreß）解释道。

克雷斯告诉德国之声，无论朝鲜士兵部署在俄罗斯的库尔斯克地区，或是俄罗斯吞并的乌克兰地区，抑或其他乌克兰领土，朝鲜都至少构成对非法武力行为的协助。

科隆大学国际法与刑法教授克雷斯（Claus Kreß） 图像来源: Pascal Buenning

朝鲜会因此成为冲突方吗？

克雷斯指出，这取决于对朝鲜士兵的指挥权。如果由俄罗斯单独指挥，这些士兵的行为在国际法上将仅归属俄罗斯，因此，朝鲜不会成为冲突方。即使朝鲜士兵直接参与了俄乌之间的敌对行动，情况也如此。

“但是如果朝鲜保留了对其派遣士兵的指挥权，无论是单独还是与俄罗斯联合指挥，那么朝鲜将通过其士兵直接参与敌对行动而成为冲突方，”克雷斯补充道。

他接着指出，在这种情况下，乌克兰可以在“必要和相称的范围内”对对朝鲜领土进行防御性打击——也就是说，采取针对朝鲜的军事行动。如果武力使用达到一定强度，这将构成朝鲜对乌克兰的武装攻击。

朝鲜及其士兵将获得何种回报？

拥有130万士兵的朝鲜拥有世界上规模最大的军队之一。此次部署将使朝鲜军队积累战斗经验，从而进一步增加对邻国韩国的威慑力。

在派遣部队之前，朝鲜已向俄罗斯提供了数百万发弹药和多枚弹道导弹，以补充俄罗斯在对乌战争中快速耗尽的弹药库。作为回报，俄罗斯可能会向朝鲜提供粮食、燃料，甚至卫星技术。

美国战略与国际研究中心的朝鲜问题专家车维德猜测，在派遣部队后，朝鲜领导人金正恩可能会进一步提高自己的要求。金正恩对尖端军事技术非常感兴趣，尤其是洲际导弹和核潜艇。车维德表示：“金正恩并不愚蠢。他知道普京需要朝鲜的弹药和士兵，为什么不趁机索取更高的回报？”至于普京是否会满足他的要求，则另当别论。

另据韩国《时事周刊》援引情报人士报道称，朝鲜派遣的1.2万名士兵每人每月报酬约为500万韩元，累计每月收入可达600亿韩元。但是，朝鲜每月从俄罗斯获得的收入并非直接分配给士兵，而是统一由朝鲜劳动党接收和分配。

普京今年6月访朝，两国签署战略伙伴关系协定 图像来源: Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

朝俄关系何以如此密切？

早在冷战时期，莫斯科和平壤就保持着密切关系。俄乌战争爆发后，普京和金正恩重新恢复了这种关系。

2022年3月初，朝鲜在联合国大会上对谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议投了反对票，成为仅有的五个反对国家之一，这显示了朝鲜对俄罗斯的早期支持。

通过与俄罗斯的合作，国际上被孤立的朝鲜获得了急需的物资和技术，而普京则从中得到了他军队所需的弹药和武器。这种合作关系在今年6月达到高潮，双方缔结了共同防御条约。

北约如何应对朝鲜士兵的部署？

北约秘书长吕特严厉表示：“北约敦促俄罗斯和朝鲜立即停止这些行为。”他于10月28日在布鲁塞尔声明，朝鲜派遣军队“再次违反了联合国安理会的决议，是俄罗斯战争的危险升级”。

吕特还认为，朝鲜军队在库尔斯克的部署是“普京日益绝望的表现”，北约将继续支持乌克兰。

在接受《莱茵邮报》采访时，德国防务专家、欧洲议会自民党议员斯特拉克-齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）要求北约对此“不可思议的挑衅”作出回应。她说：“邪恶轴心正在运转。谁能保证，几年后不会有朝鲜士兵出现在波罗的海，或者被中国雇佣去攻击台湾？”

中国俄罗斯伊朗朝鲜悄然形成邪恶新轴心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

这对欧洲意味着什么？

美国战略与国际研究中心的朝鲜问题专家车维德警告，这一举动将对朝鲜与欧洲的关系产生长期影响，“欧洲传统上是朝鲜通往西方的门户，平壤认为欧洲比美国’中立’。”

车维德介绍，朝鲜外交官在大多数欧洲首都设有驻点。这名专家补充道：“朝鲜决定派遣部队去杀害欧洲人，这将在欧洲各国首都留下深刻的印象，不会被轻易遗忘。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

