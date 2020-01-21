关于新型冠状病毒肺炎我们应该知道什么？

（德国之声中文网）

新型冠状病毒肺炎传播有多快？

出人意料地快。据中国官方消息，截至1月21日24时，中国已有确诊病例440例，报告死亡病例累计9例。大多数患者为老年人。此外，日本通报确诊病例1例，泰国3例，韩国1例，美国1例，台湾1例，澳门1例。

鉴于中国目前正值春运期间，病毒加快传播的危险加剧。亚洲邻国以及全球其它一些国家的机场已引入对落地乘客进行体温检查等防御措施。对疫情的恐慌令亚洲股市受挫。

新型冠状病毒如何传播？

中国当局已证实该病毒可以人传人。世界卫生组织21日表示，这次疫情"人传人"情况可能持续。中国国家卫生健康委员会官员表示，疫情传播途径以呼吸道传播为主，病毒存在变异的可能，疫情存在着进一步扩散的风险。

最初染病的案例都和武汉华南海鲜批发市场有关。该市场在被关闭前也有野味出售。中国工程院院士钟南山表示，目前新型冠状病毒源头还不清楚是什么动物，但从各方面的流行病学调查来看是来自一个野生动物，比如说像竹鼠、獾这一类可能性比较大。

日本对来自中国武汉的旅客严加关注

对新型冠状病毒迄今知道多少？

研究人员最近对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）的基因组进行了解码，指出这是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。

冠状病毒是一个大型病毒家族，人感染了冠状病毒后常见体征有呼吸道症状、发热、咳嗽、气促和呼吸困难等。感染亦可导致肺炎、严重急性呼吸综合征、肾衰竭，甚至死亡。中东呼吸综合征（MERS）和严重急性呼吸综合征萨斯（SARS）均为冠状病毒所引起的。2002/2003的萨斯疫情中，有来自30个国家和地区的8000多人受感染，约1000人死亡。

应采取哪些应对措施？

世卫组织本周三在日内瓦召开危机会议，评估近期在中国在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成"国际关注的突发公共卫生事件"，并就如何控制疫情传播提出建议。

世卫组织迄今提出的预防建议包括，用肥皂和清水或含有酒精的洗手液洗手，咳嗽和打喷嚏时遮住口鼻，避免与任何有感冒或类似流感症状的人密切接触，将肉和蛋彻底煮熟，避免在未加防护的情况下接触野生或养殖动物。