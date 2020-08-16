关于德语的冷知识 你都知道吗？

（德国之声中文网）每年的9月26日是欧洲语言日，这一纪念日的目的是为了庆祝欧洲语言的多样性，同时彰显学习外语的价值，例如促进跨文化之间的相互理解。让我们一起来看看有关德语的各种有趣数据。

几个统计数字

根据deutschland.de平台的统计，全球各地约有1.3亿人的母语是德语，或是将德语作为第二语言。

许多在德国的移民和难民会花数年的时间学德语

德国研究专家乌尔里希·阿蒙（Ulrich Ammon）2019年在一份研究中甚至指出，全球曾经学过基础德语的人数大约有2.89亿人。

在全球最常被使用的语言排名中，德语位列第11名。

德语也是欧盟境内最广泛使用的语言。除了德国外，还有五个欧洲国家将德语作为官方语言，它也是欧盟成立初期的四门官方语言之一。

德语作为外语

德国外交部、歌德学院和德国之声合作进行的问卷调查结果显示，2020年约有1540万人在学德语。

其中多数德语学习者来自欧洲，但非洲学德语的人数也逐渐后来居上：埃及、象牙海岸、阿尔及利亚的德语学习者总人数近期增加了50%。

对学习德语感兴趣的中国人也有增加的趋势。另一方面，美国学德语的人口则萎缩了约15%。

目前有许多学习德语的渠道，歌德学院在世界各地设有语言学校，德国之声等机构也提供线上德语课程。

让舌头打结的单字

德语最广为人知的奇特之处在于词汇的组合，你可以将无数的名词复合成一个单词，只要词义符合逻辑即可。这种情况在法律文书以及工业术语中尤为常见。

德国最具权威性的词典杜登（Duden）收录了几个长度创纪录的单词：

1. Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 这个长达79个字母的单词，直译成中文意思是“牛肉标签监管任务委托法”。

2. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung 由67个字母组成的单字，意思是“地产交易许可责任转让条例”。

3. Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage 这个字要短一点，“只有”58个字母，指的是“道路排水投资成本偿债征收额”。

那些让人“伤不起”的德语词 Streichholzschächtelchen 这个长度几乎令人仰天长啸的德语单词是“火柴盒”。德语之所以有很多长得令人难以置信的单词，是因为这些都是复合词。比如，“火柴盒”就是由“Streichholz”（火柴，这个词本身也是复合词）和“Schächtelchen”（小盒子）复合而成的。而其中三次出现的“ch”，让这个词的发因难度更上了好几层楼。

那些让人“伤不起”的德语词 Schleswig-Holstein 这个德国最靠北的联邦州风景很不错，毗邻北海和波罗的海。不过去那里旅游容易，读准地名不容易。除了外国人吐槽该州名的神发音外，德国人自己的发音也不太一样。翻译成中文也挺长：石勒苏益格-荷尔斯泰因，要记住也要花点力气。

那些让人“伤不起”的德语词 Eichhörnchen 刚才我们已经提到过"ch"这个发音难关了，这里还有一个经典实例：Eichhörnchen （松鼠）。除了重复出现的"ch"外，这个词的另外一个发音老大难是"ö"。好在该词在日常生活中的使用频率不高，真的看见小松鼠，就说"哎呀，真可爱"。

那些让人“伤不起”的德语词 Brötchen 德国人很难想象，面包（Brötchen ）这么短一个词怎么就不好发音了呢。然而他们不懂，很多语言中根本就没有"ö"、"r"以及"ch"这些音（比如，汉语普通话里就没有）。如果想要完美地喊出南瓜子面包（Kürbiskernbrötchen ），就更不容易了。

那些让人“伤不起”的德语词 Fünfhundertfünfundfünfzig 如果重复读几遍Fünfhundertfünfundfünfzig（555）会有点绕口令的效果。其中三个"ü"和结尾的"g"，对外国人而言都是绊脚石。

那些让人“伤不起”的德语词 Rührei Rührei（炒蛋）看起来很简单，读出来则是另一回事。由于两个元音（ü和ei）靠得很近，中间又插上了难发的小舌音"r"，格外绕口。要不还是吃荷包蛋（Spiegelei ）吧，发音容易不少。

那些让人“伤不起”的德语词 Quietscheentchen 又是一个要让人咬断舌头的德语单词——Quietscheentchen（橡皮小黄鸭）。对于很多第一次看到小黄鸭的德国小朋友而言，这个词也是够费力，难的地方在于"tsch"和"ch"同时出现。

那些让人“伤不起”的德语词 Schlittschuhlaufen 这比上面的“小黄鸭”容易一些，不过对于一些非母语者而言，"sch"（类似于汉语的"是"）这个音重复出现也挺让人头痛。不过，分得清汉语拼音"zhi、chi、shi"并熟练掌握"四是四十是十"绕口令的朋友应该毫无问题。 作者: Kate Müser, Suzanne Cords, 王凡



最常用的字母

德语字母与拉丁字母的组成大同小异，都是由"a"开始，以"z"结尾，但最常使用的字母却是"e"。只要观察一下德国人的电脑键盘，就会发现"e"是磨损率最高的按键，它在德语单词中的使用频率约为17.5%。几乎没有一个句子可以略过字母"e"。

猜猜最不常被使用的字母是哪一个？答案是"Q"，使用率只有0.02%。

德语单词选美

德语学习杂志《完美德语》（Deutsch perfekt）针对来自48个国家的德语学习者进行问卷调查，票选出2019年外国人眼中最美的德语单词是Gemütlichkeit，有安逸、舒适之意。第二和第三高票的单词分别是Schmetterling (蝴蝶)和Eichhörnchen（松鼠）。

歌德学院的德语语言委员会曾在2004年时举行过一次大规模的"最美德语单词"竞赛。来自111个国家近2.3万张选票选出了最美的5个德语单词，分别是：

1. Habseligkeiten（财产、家当）

2. Geborgenheit （安全感）

3. lieben（爱、喜欢）

4. Augenblick （瞬间）

5. Rhabarbermarmelade （大黄果酱）

儿童票选出的最喜爱单词则是Libelle (蜻蜓)。

浩瀚的词库

德国学者约翰·克里斯托弗·阿德隆（Johann Christoph Adelung）在19世纪编写出第一本德语字典。他的《高级德语方言语法批判词典》收录近6万词条。

1838年由格林兄弟开始编写的《德语词典》历时123年才完成，收录了31万9295个词条。

杜登词典则细分为文法、外来语、修辞等不同版本。杜登的《德语正字法》词典收录约14.8万词条，在2020新版词典中，新增了约3000词条，包含了微塑料以及新冠病毒等内容。

除了上述的纸版词典外，杜登在90年代后期建立了Dudenkorpus电子数据库，2020年春季累计收录的词条超过1800万条。这还只是"基本"词汇，若加上复合词和生僻字，总数高达56亿条。

当然，你并不需要学会所有单词才能掌握德语或是理解德语文学。美国知名作家马克·吐温的一句名言是："以前我不知道永恒是为了什么。后来我明白它是让我们有机会学习德语。"

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