 关于德语的冷知识 你都知道吗？ | 文化经纬 | DW | 04.10.2020

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文化经纬

关于德语的冷知识 你都知道吗？

全球有超过1500万人在学德语。德语的字义和语法随着时代不断变迁。你知道最长的德语单词有多长？哪个德语字母使用频率最低？一起来看看几个有趣的德语冷知识。

Deutsches Gymnasium in Kasachstan (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

全球各地约有1.3亿人的母语是德语或将德语作为第二语言

（德国之声中文网）每年的9月26日是欧洲语言日，这一纪念日的目的是为了庆祝欧洲语言的多样性，同时彰显学习外语的价值，例如促进跨文化之间的相互理解。让我们一起来看看有关德语的各种有趣数据。

几个统计数字

根据deutschland.de平台的统计，全球各地约有1.3亿人的母语是德语，或是将德语作为第二语言。

Deutschland Rheinstetten | Deutschunterricht (Imago Images/G. Alabiso)

许多在德国的移民和难民会花数年的时间学德语

德国研究专家乌尔里希·阿蒙（Ulrich Ammon）2019年在一份研究中甚至指出，全球曾经学过基础德语的人数大约有2.89亿人。

在全球最常被使用的语言排名中，德语位列第11名。

德语也是欧盟境内最广泛使用的语言。除了德国外，还有五个欧洲国家将德语作为官方语言，它也是欧盟成立初期的四门官方语言之一。

德语作为外语

德国外交部、歌德学院和德国之声合作进行的问卷调查结果显示，2020年约有1540万人在学德语。

其中多数德语学习者来自欧洲，但非洲学德语的人数也逐渐后来居上：埃及、象牙海岸、阿尔及利亚的德语学习者总人数近期增加了50%。

对学习德语感兴趣的中国人也有增加的趋势。另一方面，美国学德语的人口则萎缩了约15%。

目前有许多学习德语的渠道，歌德学院在世界各地设有语言学校，德国之声等机构也提供线上德语课程。

让舌头打结的单字

德语最广为人知的奇特之处在于词汇的组合，你可以将无数的名词复合成一个单词，只要词义符合逻辑即可。这种情况在法律文书以及工业术语中尤为常见。

德国最具权威性的词典杜登（Duden）收录了几个长度创纪录的单词：

1. Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz  这个长达79个字母的单词，直译成中文意思是“牛肉标签监管任务委托法”。

2. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung 由67个字母组成的单字，意思是“地产交易许可责任转让条例”。

3. Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage 这个字要短一点，“只有”58个字母，指的是“道路排水投资成本偿债征收额”。

  • Die deutsche Sprache ist für ihre unglaublich langen zusammengesetzten Wörter berüchtigt. Die längsten Wörter sind zwar nicht automatisch die schwierigsten, aber allein die bloße Anzahl der Buchstaben genügt schon, selbst fortgeschrittene Sprachstudenten zu beeindrucken. Mit dem mehrfach wiederkehrenden „ch“-Laut ist das Wort„Streichholzschächtelchen“ besonders kompliziert.

    那些让人“伤不起”的德语词

    Streichholzschächtelchen

    这个长度几乎令人仰天长啸的德语单词是“火柴盒”。德语之所以有很多长得令人难以置信的单词，是因为这些都是复合词。比如，“火柴盒”就是由“Streichholz”（火柴，这个词本身也是复合词）和“Schächtelchen”（小盒子）复合而成的。而其中三次出现的“ch”，让这个词的发因难度更上了好几层楼。

  • Das nördlichste deutsche Bundesland grenzt sowohl an die Nord- als auch an die Ostsee und hat landschaftlich viel zu bieten. Um den Urlaub dort zu genießen, müssen Nicht-Deutsche ja nicht unbedingt den Namen „Schleswig-Holstein“ aussprechen. Norddeutsche selbst sprechen das „st“ in Holstein auch als solches aus, im Rest der Republik wird daraus ein „scht“.

    那些让人“伤不起”的德语词

    Schleswig-Holstein

    这个德国最靠北的联邦州风景很不错，毗邻北海和波罗的海。不过去那里旅游容易，读准地名不容易。除了外国人吐槽该州名的神发音外，德国人自己的发音也不太一样。翻译成中文也挺长：石勒苏益格-荷尔斯泰因，要记住也要花点力气。

  • Wo wir gerade über das „ch“ stolpern, hier kommt ein Klassiker in dieser Kategorie: Eichhörnchen. In Kombination mit dem Umlaut „ö“ ist das Wort eine echte Herausforderung für Nicht-Muttersprachler. Gott sei Dank kommt es im Gespräch nicht allzu oft vor. Kleiner Trost: In manchen Regionen Deutschlands können die Menschen das „ch“ auch nicht aussprechen ...es klingt dann eher wie „sch“.

    那些让人“伤不起”的德语词

    Eichhörnchen

    刚才我们已经提到过"ch"这个发音难关了，这里还有一个经典实例：Eichhörnchen （松鼠）。除了重复出现的"ch"外，这个词的另外一个发音老大难是"ö"。好在该词在日常生活中的使用频率不高，真的看见小松鼠，就说"哎呀，真可爱"。

  • Ein deutscher Muttersprachler kann sich kaum vorstellen, welche Probleme das kurze Wort „Brötchen einem Ausländer bereiten kann. Hier kommen nämlich Laute vor, die es in vielen anderen Sprachen gar nicht gibt. Mit dem Umlaut „ö“, dem Gaumen-R und dem „ch“ sind hier gleich drei Hürden auf einmal zu nehmen. Und von Kürbiskernbrötchen haben wir noch gar nicht gesprochen ...

    那些让人“伤不起”的德语词

    Brötchen

    德国人很难想象，面包（Brötchen ）这么短一个词怎么就不好发音了呢。然而他们不懂，很多语言中根本就没有"ö"、"r"以及"ch"这些音（比如，汉语普通话里就没有）。如果想要完美地喊出南瓜子面包（Kürbiskernbrötchen ），就更不容易了。

  • Versucht mal, dieses Wort mehrmals hintereinander schnell aufzusagen. Gleich drei „üs“ erschweren die flüssige Aussprache und als wäre das nicht schon schwer genug, spricht sich das „g“ am Ende des Wortes auch noch wie ein „ch“. Vielleicht probiert ihr es erst mal mit „zwanzig“ - wobei das „zw“ auch nicht unbedingt leicht über die Zunge geht ...

    那些让人“伤不起”的德语词

    Fünfhundertfünfundfünfzig

    如果重复读几遍Fünfhundertfünfundfünfzig（555）会有点绕口令的效果。其中三个"ü"和结尾的"g"，对外国人而言都是绊脚石。

  • Sieht simpel aus, ist es aber nicht: Das Wort Rührei wird für Nicht-Deutsche mit seinen Umlauten „ü“ und „ei“ schnell zum Zungenbrecher. Also doch lieber ein Spiegelei essen? Man kann nur hoffen, dass es dann nicht auf einem Brettchen serviert wird...

    那些让人“伤不起”的德语词

    Rührei

    Rührei（炒蛋）看起来很简单，读出来则是另一回事。由于两个元音（ü和ei）靠得很近，中间又插上了难发的小舌音"r"，格外绕口。要不还是吃荷包蛋（Spiegelei ）吧，发音容易不少。

  • Beim Quietscheentchen kann man sich schon mal die Zunge verbiegen. Das geht auch kleinen Kindern so, die beim Baden den ersten Kontakt zu der kleinen gelben Ente aufnehmen. Größtes Hindernis ist hier die Kombination von „tsch“ und „ch“ in einem Wort.

    那些让人“伤不起”的德语词

    Quietscheentchen

    又是一个要让人咬断舌头的德语单词——Quietscheentchen（橡皮小黄鸭）。对于很多第一次看到小黄鸭的德国小朋友而言，这个词也是够费力，难的地方在于"tsch"和"ch"同时出现。

  • „ch“ und „sch“ klingen ganz unterschiedlich, sind aber für Nicht-Deutsche beide schwer auszusprechen, vor allem, wenn sie mehrfach in einem Wort vorkommen. Wenn man sportlich nicht sehr geschickt ist, ist es allerdings wohl trotzdem einfacher, „Schlittschuhlaufen“ zu sagen, als es zu tun.

    那些让人“伤不起”的德语词

    Schlittschuhlaufen

    这比上面的“小黄鸭”容易一些，不过对于一些非母语者而言，"sch"（类似于汉语的"是"）这个音重复出现也挺让人头痛。不过，分得清汉语拼音"zhi、chi、shi"并熟练掌握"四是四十是十"绕口令的朋友应该毫无问题。

    作者: Kate Müser, Suzanne Cords, 王凡


最常用的字母

德语字母与拉丁字母的组成大同小异，都是由"a"开始，以"z"结尾，但最常使用的字母却是"e"。只要观察一下德国人的电脑键盘，就会发现"e"是磨损率最高的按键，它在德语单词中的使用频率约为17.5%。几乎没有一个句子可以略过字母"e"。

猜猜最不常被使用的字母是哪一个？答案是"Q"，使用率只有0.02%。

德语单词选美

德语学习杂志《完美德语》（Deutsch perfekt）针对来自48个国家的德语学习者进行问卷调查，票选出2019年外国人眼中最美的德语单词是Gemütlichkeit，有安逸、舒适之意。第二和第三高票的单词分别是Schmetterling (蝴蝶)和Eichhörnchen（松鼠）。

歌德学院的德语语言委员会曾在2004年时举行过一次大规模的"最美德语单词"竞赛。来自111个国家近2.3万张选票选出了最美的5个德语单词，分别是：

1. Habseligkeiten（财产、家当）

2. Geborgenheit （安全感）

3. lieben（爱、喜欢）

4. Augenblick 瞬间）

5. Rhabarbermarmelade （大黄果酱）

Speer-Azurjungfer ist Libelle des Jahres 2020 (picture-alliance/dpa/M. Post)

德国儿童最喜欢的德语单词是"Libelle"（蜻蜓）

儿童票选出的最喜爱单词则是Libelle (蜻蜓)。

浩瀚的词库

德国学者约翰·克里斯托弗·阿德隆（Johann Christoph Adelung）在19世纪编写出第一本德语字典。他的《高级德语方言语法批判词典》收录近6万词条。

1838年由格林兄弟开始编写的《德语词典》历时123年才完成，收录了31万9295个词条。

杜登词典则细分为文法、外来语、修辞等不同版本。杜登的《德语正字法》词典收录约14.8万词条，在2020新版词典中，新增了约3000词条，包含了微塑料以及新冠病毒等内容。

Deutschland Neuer Duden erscheint (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

最新版杜登字典收录了成百上千的新单词，包括与新冠疫情有关的字眼

除了上述的纸版词典外，杜登在90年代后期建立了Dudenkorpus电子数据库，2020年春季累计收录的词条超过1800万条。这还只是"基本"词汇，若加上复合词和生僻字，总数高达56亿条。

当然，你并不需要学会所有单词才能掌握德语或是理解德语文学。美国知名作家马克·吐温的一句名言是："以前我不知道永恒是为了什么。后来我明白它是让我们有机会学习德语。"

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    Viele Köche verderben den Brei——厨师多，汤做砸。意指多位厨师一起做饭，口味混杂反倒没有了特色。或许最好的办法是由大厨一人掌勺。中国有句俗话，一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，说的就是这个道理。

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    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

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    显然，食物的色香味至关重要。Das Auge isst mit-眼睛也跟着吃 ，意思是秀色可餐的美食可以吸引我们的眼球，唤起我们的食欲，挑逗我们的味蕾。与其它许多西方国家一样，在德国，人们也并非总是吃快餐。

  • Wasser im Kochtopf kocht über (imago/Paul von Stroheim)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Auch nur mit Wasser kochen：人无完人

    如果总是将自己与他人进行比较的话，那么这个德语表达就是一个很好的忠告：Auch nur mit Wasser kochen直译是“也用水煮饭”。意思是说其他人也是人，也有自己的缺点，人无完人。

  • Alte Senfdosen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Seinen Senf dazu geben：发表个人意见

    seinen Senf dazugeben-加入他的芥末，意指一个人对某个话题发表他的见解，参与讨论。

  • Eier im Eierkarton (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Nicht das Gelbe vom Ei：美中不足

    Nicht das Gelbe vom Ei-不是蛋黄的黄色。意思是美中不足，不是最理想的。

  • Ein Koch mit zwei Kochtopfdeckeln (Fotolia/goodluz)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird：三思而后行

    不要刚出锅滚烫时就吃，意思是对任何事情都不要操之过急，要耐心等待，三思而后行。

  • Basket of potatoes sitting outside on ground (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln：傻人自有傻福

    最愚蠢的农民收获最大的土豆，意思是,聪明人往往瞻前顾后，犹豫不决，反而错失良机。而傻人没有顾虑有时反而得福。潜台词便是：没有太多顾虑，或许反倒能够成功。

  • Tea pot and tea cup with hibiscus tea (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Abwarten und Tee trinken：淡定自若

    Abwarten und Tee trinken，短短一句话便描绘出一幅清闲舒适的画面：一边喝着茶，一边观察可能发生的事情。意思是遇事避免冲动，淡定自若，不失理智非常重要。

  • Kuchen in Stücke geschnitten (picture alliance/dpa)

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    Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben：不要早下结论

    不要蛋糕没切就先夸奖，意在提醒人们不要过早断言一切进展顺利，而是应该等到有了结果之后再做评判。

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    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Wenn du deinen Teller leer isst, gibt es morgen gutes Wetter：旧的不去，新的不来

    你把盘子吃干净，明天会有好天气。这句德语显然是将方言翻译成标准德语时出现错误，将方言“Wedder再次”翻译成了“ Wetter天气”。由此成为一句俏皮话，意思是旧的不去，新的不来。

  • Zwei Frauen halten Lebkuchenherzen in den Händen (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    趣味德语：13句和美食有关的德语谚语

    Liebe geht durch den Magen：爱由胃生

    这句德语直译是爱情通过胃口。精心准备的美食可以成为爱的象征。一起烹饪和共同进餐也可以增进爱情。图中的心型姜饼有时候都能够足以用来表达甜蜜的问候。

    作者: Louisa Schaefer


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