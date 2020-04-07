关于德国式防疫： 哪些说法不可全信？

（德国之声中文网）截至4月7日，德国报告有约105000个新冠病毒确诊病例。根据美国和德国疾病管控专家得出的数字，德国的新冠病死率约在1.5%。这明显低于欧盟成员国西班牙（9.5%）和意大利（12%）。这一差别引起了英语媒体的广泛关注。多家英美大报对德国处理危机多有褒奖。不过，并非所有的媒体描述都切合实际情况。



说法一：德国的测试率是世界上最高的，包括轻微及无症状个人也接受检测

实际情况是，德国卫生部称每周测试30万人，而该国有8200万人口。目前已进行的测试数远高于意大利。但尽管如此，要让所有国民都接受测试，将需要3年时间。

此外，比较各国的测试率也很困难，因为像美国并没有全国各地测试数量的中央登记体系。而德国的罗伯特-科赫研究所还批评德国对无症状者进行测试，担心这会导致测试剂的缺乏。

说法二：德国据称在考虑向康复者颁发"免疫证"，以便其能自由外出

实际情况是，这一说法的出处似乎是一位科学家提议进行一项研究，但却被媒体错误地转述。

德国科学家目前正在努力研制一种测试剂，能够判断一个康复者是否有了免疫的抗体。不过，目前科学界的共识是，还无法衡量这种免疫力的时长和免疫效力。有的说可免疫数周，有的说可免疫一年。因此，所谓颁发"免疫证"也就无从谈起。



说法三：德国死亡率低，是因为更好的规划和极佳的医疗体系

实际情况是，德国的公共医疗体系的确行之有效，目前为止能够应付这场风暴。不够，与许多国家一样，呼吸科和重症医护人员都处于严重的超负荷工作状态，并且存在防护用品不足的风险。德国医院数量充分，但医护人员数量长期处于低水平，如今部分医学生也在负荷最重的医院帮忙。

而在规划方面，德国开始实施隔离措施比法国、奥地利、西班牙等一些欧盟成员国晚了一周多。

应该说，德国目前的低死亡率有一些其它的因素。比如德国政府的联邦制体系。这意味着，在16个联邦州有数百名卫生官员负责疫情的应对，而不是单由国家卫生部来作出中央决策。



说法四：美国政府试图窃取德国的疫苗

实际情况是，《星期日世界报》曾报道称，美国总统特朗普政府试图收买图宾根生物医药企业CureVac。报道引述匿名消息源称，华盛顿愿意出一大笔钱让该公司研发一种"仅供美国使用"的疫苗。

实际上，无论是美国驻德国大使还是德国卫生部长以及CureVac公司本身都予以否认。而且，后者也仅仅是十多家正在研发新冠病毒疫苗的德国企业之一而已。世界各国的科学家现在都在这方面努力尝试。



说法五：德国死亡率低的原因之一是，德国人立刻遵守了保持社交距离的规则

实际情况是，这一在社交媒体流传的说法，或许更多是出于对典型德国人的刻板印象。

当德国总理默克尔3月18日首次提议德国人尽量待在家里时，许多社交媒体用户都对此大声抱怨。当时正是天气晴好，仍有不少人在户外结伴而行。即便后来关闭了饭店、实施了户外结伴不超过二人（同住的家人除外）、违者罚款的严格规定，仍有些人违规。