关于去增长 你不得不知的五件事

（德国之声中文网）我们已经习惯于听政客和政策专家谈论经济增长，当经济真的实现增长时，他们欢天喜地，也不忘将此归功于他们所支持的项目和政策。问题是：随着经济的发展，我们消耗的资源、产生的废物、排放物和其他污染也在增加。这也是为甚么许多人不禁要问：我们真的可以在这个资源有限的星球上无限扩大我们的经济吗？对此，生态学家、经济学家和活动人士各持己见。这些活动人士主要关心的不仅是环境问题，还包括社会公正问题。

也许现在是时候放弃增长了，原因有如下五点：

我们对GDP的执迷并非由来已久

直到20世纪中叶，国民生产总值（GDP）才成为判断经济是否成功的核心指标，它为资本主义和共产主义之间的竞争提供了一个衡量标准。然而，1972年，罗马俱乐部（Club of Rome）--一个由国家元首、经济学家和商界领袖组成的团体--发表了一篇题为《增长的极限》的研究报告。这篇见诸各大报端的报告预言，不加控制的经济扩张将导致资源耗尽、经济崩溃并造成生态灾难。



这些预测在20世纪70年代的能源危机中引起了共鸣，当时石油短缺导致石油价格飙升、经济增长放缓。但随着新的石油来源的出现，上述研究报告引发的争论逐渐平息。此后，扩大GDP不仅逐渐成为经济政策的核心，而且也是所有旨在建设更美好世界的全球项目的关键。

在联合国的17个可持续发展目标中，"体面的工作和经济增长 "与 "零饥饿 "和 "气候行动 "并列。就连政府间气候变化专门委员会在模拟未来减排情景时，也假设从现在到本世纪中叶，全球经济规模将增加一倍左右。 但反对无节制经济扩张的声音并没有消失。研究表明，《增长的极限》对资源使用及其生态影响的预测在这几年中基本上得到了证实。

经济增长和环境恶化息息相关







单靠科技进步不能拯救世界

然而，关于我们是否能够打破经济增长与破坏环境之间的关联的辩论仍在继续。 支持 "绿色增长"的人认为，我们可以通过用可再生能源代替化石燃料能源、减少总体能源使用量以及增加回收利用而使我们的经济保持现在的水平。

然而，支持"去增长"的人则表示，将我们目前的工业化生产和即抛式消费的总量转换成一种循环体系是根本不可能的。 也许更为根本的问题是：在一个旨在不断扩大的体系中，能源和资源使用方面的节约往往用于增加生产和利润，这意味着总体上，环境受到的影响可能保持不变，甚至变多。



经济增长并非人人受益



我们耗尽资源、破坏生物多样性、造成地球升温，由此导致的生态和经济体系的崩溃将对人类的生存构成威胁。即使撇开这些不谈，经济增长会使我们大家生活得更好的假设也受到越来越多的质疑。



发展中国家往往有较高的经济增长率，因为更多的人有可支配收入，更多的市场为消费品开放。但在工业国家，经济增长普遍放缓，努力加快经济增长并不一定能使大多数人的生活水平得到改善。



《二十一世纪资本论》（该书不仅因汇编了迄今为止最全面的贫富差距数据而受到好评，而且还意外畅销）的作者托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）等经济学家的研究表明，近几十年来，像美国这种工业国家的普通工资已经不再随着生产力提高和经济增长而上涨。 经济增长为超级富豪们带来更多益处，贫富差距也越来越大。

去增长或将意味着拥有更多自由时间

去增长、后增长或稳态经济学的支持者认为，推动工业化经济体的增长并不能提高生活质量。事实上，在大自然的约束下生活，可以让我们大家更快乐。

我们知道应该减少消费、更理智地消费、共享和维修电器、用骑自行车代替开车、坐火车而不是坐飞机。但这些事情可能会让人觉得是很大的牺牲，而这些牺牲，单独来看，影响甚微。

去增长经济并非依靠消费者的力量来减少对有害环境的生产需求，而是集体让这个疯狂的系统放缓运行速度。生产和消费的减少意味着我们的工作将变少。我们可能会在物质上更贫穷，但却拥有更充裕的时间，能用更持久的乐趣取代消费带来的短暂快感，例如投身社区和创造性的活动--无论是艺术创作还是自己种植食物。我们将有时间去当志愿者、分享资源和参与直接民主，找到替代利益驱动型经济的方案。

重心转移

这可能意味着整个对环境有害的行业将面临关闭。但是，去增长并不是要让整个经济踩下刹车，陷入痛苦的衰退。 相反，这种经济的重心将转移到那些能够改善人类和生态福祉的行业，比如护理、教育、可再生能源和公共交通，而不再是那些纯粹因为产生利润而吸引投资的行业。

正如伦敦大学金史密斯学院的经济人类学家、去增长的主要倡导者之一杰森·西克尔（Jason Hickel）所指出的那样，医疗服务私有化可能对GDP有利，但限制租金上涨则对其不利。在一个为人而不是为利润而打造的经济中，更好的公共服务和更公平的财富分配将意味着我们更多的人能够用更少的资源过上好日子。



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