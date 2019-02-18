关于华为：风险可控？“后门”难寻？

（德国之声中文网）英国国家网络安全中心负责人马丁（Ciaran Martin）周三（2月20日）表示，在电信设备的供应中保持"可持续的多样性"是重要的。他还表示，他所在的机构能够应对监控可能被认为不可信的供应商这一挑战。

按计划，英国政府将在3、4月份完成有关5G安全的一项政策审核。马丁称，目前尚未作出任何决定，都还在讨论中。

自2010年以来，英国政府开始运作一个对华为设备的网络安全评估中心。马丁称，这是"世界上（对该公司）最严格的监管机制"。

去年7月，网络安全中心在华为的工程过程（engineering process）中发现技术问题，可能导致安全性受损。华为上月表示，为解决该问题需花费3-5年。

马丁表示，他所在的机构发现的问题是与网络安全标准有关，"并不指向中国的恶意活动"。他说，软件中的错误是网络安全最大的隐患，甚至比一个外国政府获得"后门"更危险。

马丁说，电信设备供应商市场不能过度萎缩，这很重要。"任何处在过度的市场主导地位的公司，都没有动力认真对待网络安全。这样的公司可能成为全球最危险的网络袭击的主要目标。"

不过，同一日，一家安全智库则对5G使用华为设备发出警告。皇家联合服务研究所在一份报告中写道："允许华为参与，轻则幼稚，重则不负责任。"该报告称，要在软件中寻找到隐藏的"后门"是困难的。

华为、5G与其它欧美国家

近些年来，美国已实际上将华为封锁在外。上周，美国副总统彭斯公开警告欧洲盟国不要使用华为。

德国、挪威和捷克等国家的有关部门及电信运营商则在重新评估华为在5G网络中的角色。澳大利亚、新西兰和日本已经采取行动对华为产品采取不同程度的限制。

德国内政部周三向美联社表示，相关讨论仍在进行中。"目前，直接将一个特定的制造商排除在5G网络扩建之外，在法律上是不可能的，也不在计划中。对内政部而言，焦点是，对电信网络的安全要求进行调适，直到能保障电信网络的安全，这包括免受可能不可信的制造商的影响。"

德国内政部称，为实现这一点，必须将这些要求与德国的电信法挂钩，具体做法正在讨论中。

去年，澳大利亚禁止华为参与5G网络建设。新西兰情报部门去年阻止该国电信公司Spark使用华为设备用于计划中的5G升级。不过，新西兰总理阿德恩本周表示，尚未就此作出最终决定。

苗子/叶宣（美联社等）