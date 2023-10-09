 关于加沙地带 你需要知道的 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2023

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时政风云

关于加沙地带 你需要知道的

来自加沙地带的激进伊斯兰恐怖组织哈马斯对以色列的攻击，是中东冲突中的一种剧烈升级。谁生活在加沙？它在当前的冲突中起到了什么作用？

加沙长年处于军事冲突之下

加沙长年处于军事冲突之下

（德国之声中文网）加沙地带位于以色列、埃及和地中海之间的一个小地区，是世界上人口最稠密的地方之一。

激进的伊斯兰巴勒斯坦组织--哈马斯自2023年10月7日起开始从加沙对以色列发动攻击。德国、欧洲联盟、美国和一些阿拉伯国家将哈马斯列为恐怖组织。

加沙地带的面积大约为宽10公里、长41公里。有超过两百万人住在那里，这意味着每平方公里大约有5,500人。而在以色列，人口密度平均每平方公里只有约400人。

谁住在加沙地带？

住在加沙地带的大多是巴勒斯坦人。这包括原住民和许多在1948年以色列成立，并和巴勒斯坦之间爆发军事冲突后从以色列逃离至加沙的难民。

大部分居民居住在该地区的北部，尤其是加沙城。这里的人口结构非常年轻，将近40%的人口年龄在15岁以下。

贫穷和经济孤立导致加沙地带一再爆发抗议活动

贫穷和经济孤立导致加沙地带一再爆发抗议活动

与约旦河西岸有什么区别？

巴勒斯坦领土包括加沙地带和以色列占领的约旦河西岸。这里与东耶路撒冷一样，毗邻以色列、死海和约旦。

西岸面积更大，人口密度较低，与加沙地带有很大的不同。它由巴勒斯坦解放组织(PLO)中最强大的派系法塔赫党治理，这个派系承认以色列的存在权，并被大多数西方国家视为巴勒斯坦人的代表。

谁在治理加沙？

2007年以来，加沙地带由激进的伊斯兰恐怖组织哈马斯治理。该组织拒绝推进与以色列的和平进程，并在其章程中呼吁摧毁以色列。

多年来，激进分子一直从加沙向以色列地区发射火箭，但10月7日开始的攻击是长期冲突的一个剧烈升级。

什么是加沙封锁？

自哈马斯2007年上台以来，以色列一直视加沙为"敌对领土"，至今大部分时间加沙都处于被封锁的状态。以色列控制着陆地、海洋和空中的通道。

自那时起，哈马斯不断以"自卫"的理由攻击以色列，导致了与以色列军队的四次主要军事冲突：分别在2008-09年、2012年、2014年和2021年。

加沙的封锁也得到了其唯一的另一个邻国埃及的大力支持。结果，经济孤立导致生活条件急剧恶化，大部分人口生活在贫困中。15到24岁之间的居民中，约有40%的人口失业。

尤其是在年轻人口中的贫困以及缺乏前景和机会的现状，让哈马斯能够不断得到支持与帮助。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

加沙的生活供应如何解决？

在以色列和加沙之间，有一个人员通道(Erez)和一个货物通道(Kerem Shalom/Sufa)。在拉法（Rafah）地区也有一个通往埃及的通道。

以色列严格控制加沙进口商品，部分原因是为了防止武器被转移到加沙。与埃及的边界也经常被封锁，所以哈马斯试图通过地下隧道网络走私货物。

加沙地带在很大程度上依赖国际援助。根据联合国的数据，这影响到约80%的当地人口。对于那些仍然住在难民营并完全依赖援助的难民来说，情况尤为困难。

加沙地区也经常断电，电力通常每天只有几小时供应。水资源稀缺，大部分人口没有干净的饮用水。

卫生保健系统也依赖国际援助，特别是在与以色列发生军事冲突的时期，这里的卫保系统往往超负荷运转。

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