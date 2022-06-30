关于倪匡 你該知道的三件事

（德国之声中文网）香港知名科幻小说作家倪匡周二（7月3日）传出在香港逝世，享寿87岁，其作家好友沈西城随后证实死讯，让不少书迷感伤哀悼。倪匡一生传奇，写出许多脍炙人口的作品，在年轻时为了逃避共产政治而移居香港。他在3年前称罹患皮肤癌，但拒绝化疗，要病痛与自己同归于尽。目前倪匡的家人尚未证实此事或对外说明。

沈西城在接受香港电台访问时表示，像倪匡这样有良知及智慧的作家离世之后，香港难以再找到这样的作家。另一位作家陶杰在社交网站上贴出跟倪匡的合照，形容是“全球华人世界七十年来大脑最清醒的人。”

1.华人科幻小说的一代宗师

倪匡过去曾称自己写作速度是世界第一，最快每秒能写1.25个字、每小时能写2500到4500个字。他一生推出逾300本小说，其科幻小说《卫斯理》、《原振侠》、《木兰花》、《罗开》等系列令读者为之着迷。

在这当中卫斯理更是书迷耳熟能详的人物，1986年首次搬上大银幕，由周润发和钱小豪主演的《原振侠与卫斯理》在台湾上映首周即拿下票房冠军。隔年由港星许冠杰主演的电影《卫斯理传奇》也是戏迷心中的经典。影星刘德华、关之琳和舒淇也曾主演改编自卫斯理系列的电影《蓝血人》。

此外，倪匡也累积创作超过300多个电影剧本，还曾在1989年至1990年走上荧光幕，与黄沾、蔡澜合作主持亚洲电视“今夜不设防”节目。

除了科幻之外，倪匡也涉猎武侠、灵异、推理等，写作题材十分广泛。他曾创作“六指琴魔”等武侠小说，还帮好友金庸代笔写过一部分的“天龙八部”，后来也成为金庸武侠小说讨论的名家。而在华语文坛上，倪匡与金庸、黄沾和蔡澜被誉为“香港四大才子”。

中央社报导称，倪匡作品产量丰富、类型多元，中兴大学台文所所长陈国伟表示，倪匡的作品雅俗共赏，且为类型小说立下典范，影响港台两地至深。国北教大语文与创作学系副教授杨宗翰告诉中央社，倪匡的小说所呈现的深度，远超过科学及科幻的启发。

报导引述杨宗翰说法称，“一般读者较忽略倪匡的鬼怪小说，倪匡借此把香港都市繁荣的一面呈现出来，同时凸显伴随而来的种种问题，对底层社会的关注十分深刻。”

2.从投共到反共

倪匡本名倪聪，1935年生于上海知识分子家庭，16岁时为了从名校辍学，改报考华东人民革命大学，加入解放军担任基层军官。但后来被派到蒙古垦荒，在一次拆木桥生火取暖的意外中，被控破坏交通，变成反革命罪，让他逃离军队。

据倪匡自己忆述，原因是他和其他士兵在风雪中将一条木桥拆下来烧火取暖，以及他偷偷养的狼狗咬伤大队长。

在1956年5月，倪匡得知自己可能被判死刑便决定逃亡，从内蒙古骑马、再坐火车到大连，转船去上海，再步行三个月到达广州，经澳门偷渡到香港，1957年7月终于来到目的地香港。

倪匡生前曾公开表示，在他16岁到23岁的岁月里，见证过饥荒，经历土地革命、斗地主，甚至自己最后沦为被批斗的对象。这7年的生活让他体认到，人可以在一个环境中如何生存，并彻底了解人可以委屈、卑微到一个什么程度。

倪匡说过：“人应该有生存的基本权利，这个基本权利是不可以被剥夺的。”

自此之后，倪匡一贯坚持反共立场，公开场合毫不避讳地表达自己的想法，在他生前还曾表示“共产党的本质不会变”，甚至称自己“根本不相信一国两制这回事”，只是“共产党说了算”，又称“爱国必须反共，反共才是爱国”。

3.预言“东方大城市”毁灭

倪匡向来以敢言见称，他在3年前曾接受香港电台节目《铿锵说》访问，称“香港如果失去自由，优点便会被毁灭”，该节目去年已被下架。

倪匡1983年在报章连载小说《追龙》，当中“预言”东方将有一个大城市要毁灭。原文写道，“要毁灭一个大城市，不一定是天灾，也可以是人祸，人祸不一定是战争，几个人的愚昧无知的行动，可以令大城市彻底死亡”，以及“只要令城市原来的优点消失，就可以令它毁灭死亡”。

2019年爆发反修例风波，《追龙》被形容为“政治神预言”。当时在节目中大律师公会前主席石永泰重提《追龙》的内容，并询问倪匡是否有所指？而倪匡回答：“我当然指香港”。

倪匡曾感慨表示，他对香港未来感到悲观，“共产党管治的地方怎么会有希望？没有希望，等于中国大陆任何一个城市一样。因此，香港的作用愈来愈小。”另外，他深信“言论自由是一切自由之母，没有言论自由就没有任何其他自由”。

香港01报导指出，倪匡逝世消息传出后，石永泰接受传媒查询时表示，倪匡的作品脍炙人口，陪伴七、八十年代香港人一起成长，形容对方是“传奇人物”，相信港人会永远怀念他。

（综合报导）

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