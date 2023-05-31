关于乌克兰战争的电脑游戏符合伦理吗？

（德国之声中文网）一家德国公司以乌克兰战争为主题，开发了一款名为 " 天降之死"（Death from Above）的电脑游戏。这款无人机模拟游戏最近在互联网分销平台 "Steam "上开启了 "早期访问 "模式，即游戏仍处于开发阶段。

鉴于乌克兰战争陷入旷日持久的状态，早在游戏问世前，围绕该游戏的伦理问题就成为西方媒体讨论的话题。一些人认为开发这样的游戏没品味，另一些人则称赞这是"讽刺的手法"，并将之与卓别林电影和希特勒的模仿作品相提并论。

"这是一个宣传游戏，"总部位于慕尼黑的独立公司 "遥控制作 "（Remote Control Productions）的老板亨德里克·莱斯尔（Hendrik Lesser）说。该公司汇集了来自六个国家的十几家小型电脑游戏公司。

他说，"我们特意制作了一个任何人都可以玩的简单的游戏，而且表明了明确的立场，在某种程度上以幽默的方式处理这个主题。"

游戏剧情是玩家扮演一名乌克兰士兵，控制一架无人机轰炸俄罗斯战争设备和战斗机，最后恢复无线电通讯。

来自美国的"神圣的标枪"

游戏的第一个版本是英语和乌克兰语双语，时长90分钟。玩家扮演的乌克兰士兵向标有字母"V"和"Z"的俄罗斯坦克以及标注出的"俄罗斯占领军"投掷炸弹。

游戏的地点是虚构的，到处都有乌克兰的象征，比如向日葵田。无人机留下的轨迹是乌克兰国旗的颜色。

" 天降之死"（Death from Above）游戏中的向日葵田

游戏中还有很多莱斯尔所说的"幽默"成分，比如"神圣的标枪"（这是乌克兰人对美国标枪便携式反坦克武器的称呼），或者国际刑事法院的通缉海报上的俄罗斯总统普京的形象。

开发商将该游戏视为所谓的亲乌克兰互联网社区Nafo运动的一部分，Nafo是推特上打击俄罗斯虚假信息的互联网用户组织North Atlantic Fellas Organization(北大西洋伙伴组织)的缩写，标志是一只卡通狗。

为乌克兰军队捐款

乌克兰人参与了这款游戏的设计和音乐创作。最著名的演唱者是"Antytila"（抗体）乐队，他们的战争歌曲，比如"巴赫穆特堡垒"，在乌克兰非常流行。 2022年5月，该乐队与爱尔兰摇滚传奇U2乐队在基辅地铁上进行了演出。

Antytila"（抗体）乐队为该电脑游戏创作了歌曲"我的鹰"，这也是乌克兰版的游戏名称。 歌手塔拉斯・托波利亚（Taras Topolja）告诉德国之声，他们很快决定参加制作。其重要的目的是，通过该游戏为乌克兰军队筹集捐款。

开发商承诺，一开始将 30%，盈亏平衡后将70%的利润捐赠给两项向乌克兰军队提供"非进攻性援助"的计划--乌克兰基金会"活着回来"以及"无人机军队"项目。

莱斯尔说，他得到的保证是用这些钱来购买无人侦察机，而不是攻击性无人机，但他也承认："对此我不能确定。"

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"信息战的一部分"？

来自基尔的心理学家、计算机游戏项目专家斯特罗贝尔（Benjamin Strobel）在接受DW采访时说，"用一款胜败都无所谓的游戏来讲一场正在进行的战争，也许有点没品味。"此外，这款游戏可能被指责为将 "政治活动 "与 "经济利益 "混为一谈。

斯特罗贝尔称赞开发商公表示这是一种支持乌克兰的宣传，是"信息战争的一部分"。"作为一个社会，我们必须回答自己是否想成为这场信息战争的一部分，"这位心理学家说。

乌克兰媒体和通信研究所所长、新闻道德委员会成员戴安娜・杜塞克 （Diana Dutsyk）认为，如果游戏反映了战场上的情况，即军队与军队之间的战斗，那是可以接受的。但是，"如果游戏因种族原因挑起对平民的暴力"，那将令她感到不安，比如俄罗斯电视上出现的 "杀死乌克兰人"的呼吁。

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为无人机筹集资金

"Antytila"（抗体）乐队歌手塔拉斯・托波利亚（Taras Topolja）则认为，有关伦理的讨论是西方专家的事情。他本人和他的乐队成员在战争爆发后的头几个月里参加了领土保卫战。他说："在我们营里，有45个孩子失去了父亲。那是我们在战争中牺牲的战友。"托波尔亚相信，这款游戏将 "激励人们为无人机捐款"，也许会促使一些人 "参军并学习空中侦察"。

"遥控制作 "公司经理亨德里克·莱斯尔（Hendrik Lesser）说，希望在第一个版本发布后进一步开发这个游戏，供两人一起参与。他说，他的主要动机是希望 "反击"，不是在真实的战场上，而是在虚拟的战场上。

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