共組聯合陣線？金正恩見中俄代表團

（德國之聲中文網）路透社引述朝鮮官媒朝中社的報導指出，朝鮮領導人金正恩週三（7月26日）會見了俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。紹伊古把俄羅斯總統普京的信交給金正恩，金正恩則感謝普京派紹伊古率團來訪，並表示這次會晤深化了兩國之間戰略上與傳統上的關係。

報導稱，金正恩向紹伊古分享了他對世界武器發展及戰略趨勢的看法。雙方談到朝鮮與俄國共同關注的議題，也就是「捍衛兩國主權、發展和利益，不受帝國主義高壓、獨斷的行徑侵害，以及實現國際正義與和平的鬥爭」。

提供武器援俄？金正恩偕紹伊古觀賞武器展

金正恩與紹伊古兩人還一同參觀了一場軍事博覽會；從朝中社發布的照片看來，金正恩帶領紹伊古一行人走在紅地毯上，展廳內陳列著彈道飛彈與發射器。

法新社報導，現場展示了朝鮮最大型的「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），還有使用固態燃料的「火星-18」。美聯社稱，有一些裝備是朝鮮過去未曾公開的，可能是新型的監控與攻擊無人機。韓聯社則指，有些無人機可能是仿造美國的全球鷹偵察機（Global Hawk）所製。韓國聯合參謀本部發言人表示，韓國正在分析朝鮮展示的武器。

卡內基國際和平基金會學者潘達（Ankit Panda）告訴路透社，過去若有中俄政要來訪，朝鮮通常會避免展示其核武能力，但如今情況大不相同。此外，朝鮮帶紹伊古參觀武器，且過程中紹伊古還願意與金正恩合影，「這證明莫斯科對於朝鮮在進行的核武現代化項目是滿意的」。

俄國對朝鮮的示好，正好是俄國在設法取得武器的時候。白宮國安發言人柯比（John Kirby）26日表示：「這早已不是秘密……普京正在向其他國家尋求協助，支持他繼續在烏克蘭打仗，而我們知道這也包含跟朝鮮的接觸。」

挪威奧斯陸大學韓國研究專家季霍諾夫（Vladimir Tikhonov）向法新社指出：「俄國可能需要朝鮮軍工業在常規武器領域的潛力，而朝鮮可能對俄國的飛彈技術轉移感興趣。」

韓國梨花女子大學教授朴遠建（Park Won-Gon）則認為，對於提供武器協助俄國在烏克蘭的戰事，朝鮮還是會非常謹慎，因為若是公開，將促使歐洲對其更為敵對，「所以他們會小心，但俄國也可能會秘密尋求更多協助」。

朝中社並沒有直接提到烏克蘭的戰事，但提及朝鮮國防部長姜順南（Kang Sun-nam）的說法，即朝鮮完全支持俄國保衛主權的「正義之戰」。此前白宮曾稱朝鮮提供火箭、飛彈給俄國；朝鮮與俄國都否認有進行武器交易。

根據俄國官媒塔斯社，紹伊古26日會見姜順南時，形容朝鮮是俄羅斯的重要夥伴並表示：「軍艦的造訪、高層級國防官員的訪問，還有工作層級的代表團交流和人員培訓，這些對於維持朝鮮半島的和平穩定，都做出了貢獻。」

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



中國、俄國與朝鮮形成聯合陣線？

朝鮮因新冠疫情而自2020年起關閉邊境，但近期有跡象顯示朝鮮已恢復部分貿易。而在今年朝鮮戰爭（又稱韓戰）停戰70週年之際，朝鮮迎來了第1批重要外國訪團：俄羅斯和中國皆派代表赴朝鮮參加紀念活動，俄國由紹伊古率團，中國則以全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠為首。

每年7月27日的朝鮮戰爭停戰紀念日，朝鮮通常會舉辦盛大閱兵活動。美聯社分析指出，金正恩與紹伊古、李鴻忠共同現身閱兵儀式，會是一件讓他能向國內展示的重大成就，同時也表現出跟美國對抗的姿態；報導稱，朝鮮把美國抗衡中俄區域影響力和俄烏戰爭視為一種機會，能夠打破自身的外交孤立，並參與抗美的聯合陣線。

梨花大學國際研究專家李雷夫（Leif Eric-Easley）告訴法新社，金正恩會晤中俄代表團，顯示他更關心政治上的表演，而不是新冠疫情。

據朝中社報導，朝鮮方面26日由朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海、中央委員會部長金成男等人接待李鴻忠。而李鴻忠表示，中方盼促進朝中關係健康穩定發展。從朝鮮官媒27日釋出的照片看來，李鴻忠也見到了金正恩，並向他轉達中國國家主席習近平的信件。

金正恩日前還參訪朝鮮的中國志願軍烈士陵園，並向毛澤東長子毛岸英的陵墓獻上花圈；中國外交部發言人毛寧26日稱，這「體現了新的歷史時期中朝傳統友好的傳承和發展」。

1950年，中國曾派志願軍參與朝鮮戰爭。這場戰事在1953年7月27日停止，朝鮮把這天稱為「勝利日」；不過，韓國與朝鮮並未正式簽署終戰宣言，嚴格來說雙方仍處於戰爭狀態。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。