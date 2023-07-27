共組聯合陣線？金正恩見中俄代表團

在朝鮮戰爭停戰70週年時，朝鮮迎來中國和俄羅斯的代表團。中國代表李鴻忠轉達了習近平給金正恩的信件；俄國則由防長紹伊古率團訪朝，並與金正恩一同參觀朝鮮的武器展。此前，白宮曾指控朝鮮提供武器協助俄國侵略烏克蘭，但朝鮮否認。
（德國之聲中文網）路透社引述朝鮮官媒朝中社的報導指出，朝鮮領導人金正恩週三（7月26日）會見了俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。紹伊古把俄羅斯總統普京的信交給金正恩，金正恩則感謝普京派紹伊古率團來訪，並表示這次會晤深化了兩國之間戰略上與傳統上的關係。
報導稱，金正恩向紹伊古分享了他對世界武器發展及戰略趨勢的看法。雙方談到朝鮮與俄國共同關注的議題，也就是「捍衛兩國主權、發展和利益，不受帝國主義高壓、獨斷的行徑侵害，以及實現國際正義與和平的鬥爭」。
金正恩與紹伊古兩人還一同參觀了一場軍事博覽會；從朝中社發布的照片看來，金正恩帶領紹伊古一行人走在紅地毯上，展廳內陳列著彈道飛彈與發射器。
法新社報導，現場展示了朝鮮最大型的「火星-17」洲際彈道飛彈（ICBM），還有使用固態燃料的「火星-18」。美聯社稱，有一些裝備是朝鮮過去未曾公開的，可能是新型的監控與攻擊無人機。韓聯社則指，有些無人機可能是仿造美國的全球鷹偵察機（Global Hawk）所製。韓國聯合參謀本部發言人表示，韓國正在分析朝鮮展示的武器。
卡內基國際和平基金會學者潘達（Ankit Panda）告訴路透社，過去若有中俄政要來訪，朝鮮通常會避免展示其核武能力，但如今情況大不相同。此外，朝鮮帶紹伊古參觀武器，且過程中紹伊古還願意與金正恩合影，「這證明莫斯科對於朝鮮在進行的核武現代化項目是滿意的」。
俄國對朝鮮的示好，正好是俄國在設法取得武器的時候。白宮國安發言人柯比（John Kirby）26日表示：「這早已不是秘密……普京正在向其他國家尋求協助，支持他繼續在烏克蘭打仗，而我們知道這也包含跟朝鮮的接觸。」
挪威奧斯陸大學韓國研究專家季霍諾夫（Vladimir Tikhonov）向法新社指出：「俄國可能需要朝鮮軍工業在常規武器領域的潛力，而朝鮮可能對俄國的飛彈技術轉移感興趣。」
韓國梨花女子大學教授朴遠建（Park Won-Gon）則認為，對於提供武器協助俄國在烏克蘭的戰事，朝鮮還是會非常謹慎，因為若是公開，將促使歐洲對其更為敵對，「所以他們會小心，但俄國也可能會秘密尋求更多協助」。
朝中社並沒有直接提到烏克蘭的戰事，但提及朝鮮國防部長姜順南（Kang Sun-nam）的說法，即朝鮮完全支持俄國保衛主權的「正義之戰」。此前白宮曾稱朝鮮提供火箭、飛彈給俄國；朝鮮與俄國都否認有進行武器交易。
根據俄國官媒塔斯社，紹伊古26日會見姜順南時，形容朝鮮是俄羅斯的重要夥伴並表示：「軍艦的造訪、高層級國防官員的訪問，還有工作層級的代表團交流和人員培訓，這些對於維持朝鮮半島的和平穩定，都做出了貢獻。」
朝鮮因新冠疫情而自2020年起關閉邊境，但近期有跡象顯示朝鮮已恢復部分貿易。而在今年朝鮮戰爭（又稱韓戰）停戰70週年之際，朝鮮迎來了第1批重要外國訪團：俄羅斯和中國皆派代表赴朝鮮參加紀念活動，俄國由紹伊古率團，中國則以全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠為首。
每年7月27日的朝鮮戰爭停戰紀念日，朝鮮通常會舉辦盛大閱兵活動。美聯社分析指出，金正恩與紹伊古、李鴻忠共同現身閱兵儀式，會是一件讓他能向國內展示的重大成就，同時也表現出跟美國對抗的姿態；報導稱，朝鮮把美國抗衡中俄區域影響力和俄烏戰爭視為一種機會，能夠打破自身的外交孤立，並參與抗美的聯合陣線。
梨花大學國際研究專家李雷夫（Leif Eric-Easley）告訴法新社，金正恩會晤中俄代表團，顯示他更關心政治上的表演，而不是新冠疫情。
據朝中社報導，朝鮮方面26日由朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海、中央委員會部長金成男等人接待李鴻忠。而李鴻忠表示，中方盼促進朝中關係健康穩定發展。從朝鮮官媒27日釋出的照片看來，李鴻忠也見到了金正恩，並向他轉達中國國家主席習近平的信件。
金正恩日前還參訪朝鮮的中國志願軍烈士陵園，並向毛澤東長子毛岸英的陵墓獻上花圈；中國外交部發言人毛寧26日稱，這「體現了新的歷史時期中朝傳統友好的傳承和發展」。
1950年，中國曾派志願軍參與朝鮮戰爭。這場戰事在1953年7月27日停止，朝鮮把這天稱為「勝利日」；不過，韓國與朝鮮並未正式簽署終戰宣言，嚴格來說雙方仍處於戰爭狀態。
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