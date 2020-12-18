共和党议员阻拦 美参院未通过庇护港人法案

（德国之声中文网）美国参议院周五审理《香港人民自由和选择法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。民主党原本希望争取在本届议期结束前，以一致同意的方式在参议院快速通过这项法案，但在共和党籍议员克鲁兹（Ted Cruz）的反对下未能闯关成功。

克鲁兹在发言时表示，该项法案不是针对香港，而是民主党企图利用香港危机，推动其改变移民法的长期目标。克鲁兹批评民主党一贯支持开放边境，在非法移民议题上，倾向将所有移居都合法化。

共和党籍议员克鲁兹周五阻拦庇护港人法案通过

克鲁兹称：“今日的香港如同新的柏林，处于对抗共产暴政的前线，但这项法案并不能解决此问题。”他强调，在现行法律下，港人已能依据移民法申请成为难民，而总统特朗普在今年七月已经增加了可分配给港人的难民名额。克鲁兹认为，相关法案恐降低美国难民门槛，若通过法案将带来风险，“我们知道中共会借此派遣更多间谍到美国”。

民主党参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）则对未能通过这项已获得两党支持的法案表示遗憾，并批评克鲁兹的论点荒谬。他表示，部分遭遇危险的人已经身处美国，若没有临时法律保护，他们就必须返国、面临危险。

克鲁兹会后在推特上写道：“我们需要两党的实质性对话，以支持我们的盟友并对抗中国共产党。民主党的法案并不能推动这一目标。”

留言中有人支持克鲁兹的立场，但也有人批评其作法“根本是防止异议人士逃离中共政权，向中国亲手奉上胜利的果实”。

由民主党议员马林诺夫斯基（Tom Malinowski）和共和党议员金辛格（Adam Kinzinge）主导的《香港人民自由和选择法案》，本月初已在美国国会众议院以口头表决方式获得民主党和共和党一致通过，转交参议会表决。法案必须在参众两院通过后，才能递交白宫由总统签署生效。由于美国本届国会会期将于一月初期满，而议员们将在圣诞节期间休会，这意味着法案在本届会期内通过的机会渺茫。

这项编号HR8428的法案主要将为目前已获得签证并身在美国、但返港后可能面临政治迫害的香港人提供“临时保护身份”（Temporary Protected Status），并加快其难民身份的申请。美国所设的“临时保护身份”目前适用于叙利亚、萨尔瓦多、也门、南苏丹等10国，为由于武装冲突、环境灾害等原因无法返国者提供一段时间的保护。

在美国众议院本月初全票通过《香港人民自由和选择法案》后，中国外交部发言人华春莹曾批评:“ 美国一些人口口声声说关心香港民众的自由，这是假的；他们以所谓民主自由为名遏制打压中国，借香港问题遏制中国的发展壮大，这才是真的。”

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 曾志健女友 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。图为曾志健2020年接受德国之声采访指出伤疤。曾志健15岁的女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣布抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



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