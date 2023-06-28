共和党竞选人黑利：特朗普对华太友好 共产中国是敌人

（德国之声中文网）参加共和党总统竞选的黑利（Nikki Haley）在美国企业研究所发表演说时称，特朗普的焦点几乎全部都在美中贸易关系上，但对中国所带来的其余威胁做的太少。

她特别指出，特朗普没能在应对中国威胁方面集结盟友，并且还在中共建党70周年之际向中国国家主席习近平致贺电。黑利说："这向世界发出错误信号。中国共产主义应当被谴责，而不是祝贺。"

黑利的竞选团队称，这是一次外交政策主旨演说。就在一周半前，美国国务卿布林肯在北京与习近平会晤。布林肯表示双方同意稳定美中关系。但几乎没有迹象显示，有任何一方愿意在贸易、台湾、中国和香港人权、中国军队在南中国海活动、俄罗斯对乌克兰的战争这些议题上作出让步。

黑利的确也提到特朗普对中国实施关税等贸易限制，但补充说，"只是看得清楚是不够的。"

特朗普选战中称将禁止共产主义者入境

与此同时，特朗普在选战中称，将使用《移民与国籍法案》212（f）条款"下令我的政府阻止所有共产主义者和马克思主义者入境"。特朗普在华盛顿信仰与自由联盟会议上发言称："那些来享受我们国家的人必须爱我们的国家。我们要将外国仇恨基督徒的共产主义者、马克思主义者、社会主义者挡在美国之外。"

特朗普选战中称要将共产主义者挡在美国之外

曾在特朗普任下担任两年驻联合国大使的黑利同时称，拜登在应对中国对美国经济、内政和军事安全威胁方面"更糟得多"。她说，中国对台湾的军事准备和威胁显示，该国正在"让人们为战争做准备"。她说，如果不予阻止，美国和其它全球伙伴也将被卷入这场冲突。

黑利说："我们必须现在就保持和平、避免战争 。我们需要一位领袖在各个展现团结人民面对这一威胁。"她说："共产中国是一个敌人，是我们二战以来面对的最危险的外国威胁。"

在演讲的问答环节，黑利就维吾尔处境表示，这是一场潜在的种族灭绝。她说，全世界都在忽略此事，是令人羞耻的。

批评拜登援助乌克兰"太慢、太软弱"

黑利在演说中还称拜登在援助乌克兰方面"太慢、太软弱"。她警告称，如果未能提供足够军事装备帮助抵御俄罗斯的入侵，那只会鼓励中国尽快侵略台湾，进而引发国际冲突。

她说："上周末发生的事件显示，俄罗斯领导层是多么软弱和摇摇欲坠。"她所指的是雇佣军团短暂向莫斯科进发的事件。"不要犯错误：中国正以极大的兴趣关注乌克兰的这场战争。"

特朗普、德桑蒂斯等其他共和党竞选人则因其对乌克兰的表态受到批评。特朗普和桑蒂斯都曾表示，捍卫乌克兰不是美国的国家安全优先事务。德桑蒂斯也不得不收回自己称俄罗斯在乌克兰战争为"领土争端"的表态。

上月，拜登批准向乌克兰新的军事援助方案，总价值3亿美元，包括无人机的新弹药等一系列其它武器。自2022年2月24日俄罗斯发动进攻依赖，美国共向乌克兰提供超过376亿美元的武器和其它装备。

（美联社）

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