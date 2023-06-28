共和党竞选人黑利：特朗普对华太友好 共产中国是敌人

美国前驻联合国大使黑利周二批评前总统特朗普在任期间对中国太过友好。她同时警告对乌克兰提供支持不足只会鼓励中国侵略台湾。
（德国之声中文网）参加共和党总统竞选的黑利（Nikki Haley）在美国企业研究所发表演说时称，特朗普的焦点几乎全部都在美中贸易关系上，但对中国所带来的其余威胁做的太少。
她特别指出，特朗普没能在应对中国威胁方面集结盟友，并且还在中共建党70周年之际向中国国家主席习近平致贺电。黑利说："这向世界发出错误信号。中国共产主义应当被谴责，而不是祝贺。"
黑利的竞选团队称，这是一次外交政策主旨演说。就在一周半前，美国国务卿布林肯在北京与习近平会晤。布林肯表示双方同意稳定美中关系。但几乎没有迹象显示，有任何一方愿意在贸易、台湾、中国和香港人权、中国军队在南中国海活动、俄罗斯对乌克兰的战争这些议题上作出让步。
黑利的确也提到特朗普对中国实施关税等贸易限制，但补充说，"只是看得清楚是不够的。"
与此同时，特朗普在选战中称，将使用《移民与国籍法案》212（f）条款"下令我的政府阻止所有共产主义者和马克思主义者入境"。特朗普在华盛顿信仰与自由联盟会议上发言称："那些来享受我们国家的人必须爱我们的国家。我们要将外国仇恨基督徒的共产主义者、马克思主义者、社会主义者挡在美国之外。"
曾在特朗普任下担任两年驻联合国大使的黑利同时称，拜登在应对中国对美国经济、内政和军事安全威胁方面"更糟得多"。她说，中国对台湾的军事准备和威胁显示，该国正在"让人们为战争做准备"。她说，如果不予阻止，美国和其它全球伙伴也将被卷入这场冲突。
黑利说："我们必须现在就保持和平、避免战争 。我们需要一位领袖在各个展现团结人民面对这一威胁。"她说："共产中国是一个敌人，是我们二战以来面对的最危险的外国威胁。"
在演讲的问答环节，黑利就维吾尔处境表示，这是一场潜在的种族灭绝。她说，全世界都在忽略此事，是令人羞耻的。
黑利在演说中还称拜登在援助乌克兰方面"太慢、太软弱"。她警告称，如果未能提供足够军事装备帮助抵御俄罗斯的入侵，那只会鼓励中国尽快侵略台湾，进而引发国际冲突。
她说："上周末发生的事件显示，俄罗斯领导层是多么软弱和摇摇欲坠。"她所指的是雇佣军团短暂向莫斯科进发的事件。"不要犯错误：中国正以极大的兴趣关注乌克兰的这场战争。"
特朗普、德桑蒂斯等其他共和党竞选人则因其对乌克兰的表态受到批评。特朗普和桑蒂斯都曾表示，捍卫乌克兰不是美国的国家安全优先事务。德桑蒂斯也不得不收回自己称俄罗斯在乌克兰战争为"领土争端"的表态。
上月，拜登批准向乌克兰新的军事援助方案，总价值3亿美元，包括无人机的新弹药等一系列其它武器。自2022年2月24日俄罗斯发动进攻依赖，美国共向乌克兰提供超过376亿美元的武器和其它装备。
（美联社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。