 共和党拒绝特朗普提高个人救助金的要求 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2020

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时政风云

共和党拒绝特朗普提高个人救助金的要求

特朗普炮轰疫情纾困法案，认为直接支付的救助金额应该从600美元提高到2000美元，一直在为此努力的民主党人立即表示欢迎，但是共和党人拒绝同意修订法案。

USA Weißes Haus | Donald Trump, Präsident

（德国之声中文网）经过数月的纷争，美国两党议员终于在本周一批准了9000亿美元的疫情纾困法案，为受疫情重创的美国企业和家庭提供紧急援助。纾困法案包括向大多数美国人直接支付600美元，遭到特朗普炮轰，他认为这个金额应该增加到2000美元，暗示他可能会否决该法案。

民主党人数月来一直在推动增加对受疫情困扰的民众的援助金额，立即对特朗普的讲话表示欢迎。众议院议长佩洛西挑战共和党人，要求他们支持修订法案以提高援助金额。

民主党控制的众议院在圣诞节前夕举行了一次简短的形式会议，试图获得两党一致同意，将法案修订之后再送给特朗普签署。但是共和党人拒绝同意修订法案。  "所以我们没有达成一致，"担任临时议长的密歇根州民主党人丁格尔（Debbie Dingell）说。

佩洛西立即对共和党人予以抨击，决心要在下周一召开的众议院例会上让修订案获得批准。

Washington US-Repräsentantenhaus bewilligt Gelder für Post | Nancy Pelosi

美国众议院议长佩洛西

佩洛西在一份声明中说，"今天，在平安夜这一天的早晨，众议院的共和党人残忍地剥夺了总统同意支付给美国人民的2000美元救助金。 如果总统对直接支付2000美元的提议是认真的，他必须呼吁众议院共和党人停止阻挠。"

周四晚些时候，佩洛西表示，该法案已经送往白宫，并呼吁特朗普签署。她发表推文说， "众议院和参议院现在正在将这项重要的‘民享’（#ForThePeople）法案送往白宫供总统签署。 我们敦促他将这项法案签署为法律，给艰难谋生的家庭提供即时救助！"

如果该法案被特朗普否决，后果将十分严重。大约有1400万失业工人将在圣诞节后失去他们的疫情失业救助金，还有数百万人将在暂停强制迁离令年底到期后流离失所。

这一法案还包含1.4万亿美元的2021财政年度预算。这意味着如果特朗普不签署，联邦政府将在下周一午夜停摆。

特朗普的总统任期还剩最后几周。他在没有证据的情况下继续坚称候任总统拜登通过舞弊胜选，攻击那些拒绝支持他的无稽之谈的共和党人。

张平/洪沙   （法新社）

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