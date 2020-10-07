共和党打防疫竞选牌 福奇：断章取义我的言论

(德国之声中文网) 美国的传染病专家福奇10月11日表示，他并没有同意让美国总统特朗普的团队在竞选广告中使用他的画面，他表示自己的话被特朗普的团队「断章取义」。福奇所指的广告上周在美国播出，内容除了谈到特朗普自染上新冠病毒後尝试恢复健康外，也包含他的政府如何进行防疫。

这个30秒的广告使用了福奇之前的部分言论，但福奇认为特朗普团队让他的评论听起来像是在称赞特朗普。他在广告中说：「我无法想像还有谁能做的更多。」路透社报导，不过该段评论是撷取自今年3月的一段访问，当时福奇是在讨论美国整体的防疫工作。

针对自己的话被引用於该广告中，福奇发表了声明表示：「在我将近50年的公职生涯中，我从未公开力挺任何一名候选人。该竞选影片中的评论，是我数月前在公开场合谈论美国联邦公卫官员的防疫作法，而美国共和党在未得到我的许可下，撷取部分言论，安插到这个竞选广告中。」

特朗普团队的发言人莫塔夫 (Tim Murtaugh) 周日发布一项声明捍卫竞选团队的决定。他称该团队有确实引用福奇的话，因为那些话是「直接从福奇口中说出来的。」他写道：「福奇近日曾出席参议院的听证会，特朗普总统从一开始便非常认真看待新冠病毒，也在疫情爆发後立即行动，并救了许多人的生命。」

特朗普本人11日也在推特上发文写道：「那些话确实是福奇自己说的。根据部分州长的说法，我们的防疫工作『成效显着』。」

福奇与特朗普在新冠防疫这个议题上的立场一直不同。新冠疫情目前已在美国感染了将近770万人，并导致21万4000人丧命。民调显示大部分的选民都不认同特朗普的防疫成效。

福奇10月9日形容9月26日特朗普在白宫任命巴雷特为大法官的活动为「超级感染事件」，因为当中有包含特朗普在内的数名参与者後来确诊感染新冠病毒。美国的ABC新闻表示，他们曾问白宫是否准许福奇出席该电视台的一个节目，但是美国政府拒绝让福奇或其他白宫新冠医疗团队的成员接受媒体访问。

白宫战略传播主任法拉 (Alyssa Farah) 後来也在推特发文表示，福奇上周已出现在其他的媒体访问中。此举被外界视为是白宫意图撇清对福奇下达禁口令的传闻。

杨威廉/张慈 (路透社丶法新社）