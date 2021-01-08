 共和党反对罢免特朗普 众院推进弹劾程序 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

共和党反对罢免特朗普 众院推进弹劾程序

众院除在11日提出弹劾条文，12日则将表决施压副总统罢免总统的议案。特朗普有可能成为美国历史上唯一一位被弹劾两次的总统。

USA Washington | Nach dem Sturm aufs Kapitol

(德国之声中文网) 美国众议院周一 (1月11日)再度启动对总统特朗普的弹劾程序，预计在周三举行投票表决。

众议院指控特朗普「煽动叛乱」，认为特朗普鼓励其支持者涌入国会。众议院周一提出的4页弹劾条文中写道:「特朗普总统严重威胁到美国与其政府机构的安全...如果允许他继续任职，他将持续对国家安全、民主、宪法构成威胁。」

白宫批评此弹劾案是「政治考量」，但推特账号被封禁的特朗普至今尚未做出公开回应。

这是民主党第二次试图在众议院对特朗普提出弹劾。历史上如果从来没有总统被弹劾过两次，或在卸任前夕遭弹劾，也从没有一位总统被判有罪。

USA Interview Nancy Pelosi

众议院议长佩洛西1月10日接受CBS节目采访时称特朗普精神错乱且危险

为什么要提弹劾案?

让总统去职有两种方式，一种是副总统援引第25条修正案罢免总统，一种是国会弹劾总统。众议院10日提出议案，一旦议案通过，便可以要求副总统彭斯在24小时内动用宪法第25条修正案罢免特朗普，否则将启动国会弹劾程序。

然而，民主党预料没办法依赖彭斯援引第25条修正案罢免特朗普。虽然有少数共和党议员支持特朗普下台，但大部份共和党议员并不支持。因此，即便众议院排定周二召集全体会议对该议案进行记名投票，但共和党可能会加以杯葛。即使最终民主党挟众议院多数表决通过，这份决议也没有强制力。彭斯此前已经表态反对援引第25条修正案罢免特朗普。

USA Washington Nationalgarde vor Capitol

在国会大厦事件后，美国国民警卫队增派逾一万名卫兵加强安全

弹劾案有无希望?

如果国会议员认定总统有「叛国、贿赂或其他严重罪行及不检行为」，宪法允许国会在总统任期结束前解除其职务。只是，通过弹劾需要经过的两个程序都被设计得非常困难。

首先众议院需投票决定是否弹劾，以简单多数票赞成提出指控后，参议院需立即针对这些指控进行审议。众议院需要指派弹劾负责人，在参议员进行辩论时担任审判的角色，传统上总统被允许做出辩护。最高法院的首席大法官也会在旁监督。

与众议院相比，参议院通过弹劾案的门槛更高，需要出席者三分之二投下同意票才能定罪，否则总统会获判无罪。

在总统即将离任之际加以弹劾看似多此一举，但是特朗普若被定罪，参议院可以投票禁止他再次担任公职。这项投票只需要简单多数就能通过。由于特朗普正在考虑2024年再次竞选总统，让特朗普无法参选对民主党人是有利的，对于想要自己竞选总统的共和党人而言也有利可图。

DW.COM

美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

即将离任的美国总统特朗普和副总统彭斯已经承诺在任期的最后几天继续合作。在两人会后，特朗普宣布华府进入紧急状态。

在国会大厦发生骚乱后，陆续有大公司发布终止政治献金计划，用实际行动停止金援他们不认同的政治人物。

时间是最大的敌人

美国历史上，只有三位总统曾被提出弹劾案，其中一位就是特朗普。众议院曾在2019年12月因特朗普施压乌克兰污蔑拜登，指控他滥用权力与妨害国会。当时参议院投票宣布两项指控都不成立。弹劾总统的流程繁杂，当时在2019年也曾经历过冗长繁复的调查、听证、以及好几周的公开辩论。

然而这些繁杂的过程主要是为了获得共识，而非法律要求。如果两党已经有共识，那么绕过众议院司法委员会，直接提出指控、进入辩论、在众议院投票便可以在短短几天内完成。只要众议院投票通过弹劾条款，就可以立即转交给参议院审判。

特朗普预计在1月20日任期届满，届时由拜登接任总统。

联邦调查局警告在1月20日拜登宣誓就职当天，特朗普的忠实支持者可能在华府和各州举行武装抗议活动。

拜登在周一(1月11日)被问及弹劾程序时指出，他上任后的首要任务是执行新的经济刺激计划和振兴美国经济。

但拜登也补充说，自己已经和参众两院民主党人谈过，是否有可能把国会的业务分成两大块，让弹劾与提名内阁、推动政务等工作可以同时进行。只是这项问题尚未得到答案。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US-Präsident Donald Trump

口气突变 特朗普谴责暴力冲击国会 08.01.2021

美国总统特朗普7日晚通过社交媒体发布视频讲话，谴责暴力冲击国会事件，口气和基调比一天前发生了显著转变。据报道，在该事件中受伤的一名警察已不治身亡。

USA Präsident Trump | Fotograf Doug Mills New York Times

佩洛西喊话特朗普下台 民主党酝酿再弹劾 09.01.2021

美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

Citigroup Hauptquartier

国会大厦事件余波荡漾 美企削减共和党捐款 11.01.2021

在国会大厦发生骚乱后，陆续有大公司发布终止政治献金计划，用实际行动停止金援他们不认同的政治人物。

广告

媒体看中国

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping & Merkel

德语媒体：中美开战，仅17%的德国人站在美国一边

如果中美发生冲突，德国会站在哪一边？《星期日世界报》的一份调查揭示了民众的意愿；终于世界卫生组织调查新冠病毒源头的工作组确定了前往中国的日期，《法兰克福汇报》称寻找病毒来源是一个政治敏感话题。  