共和党反对罢免特朗普 众院推进弹劾程序

(德国之声中文网) 美国众议院周一 (1月11日)再度启动对总统特朗普的弹劾程序，预计在周三举行投票表决。

众议院指控特朗普「煽动叛乱」，认为特朗普鼓励其支持者涌入国会。众议院周一提出的4页弹劾条文中写道:「特朗普总统严重威胁到美国与其政府机构的安全...如果允许他继续任职，他将持续对国家安全、民主、宪法构成威胁。」

白宫批评此弹劾案是「政治考量」，但推特账号被封禁的特朗普至今尚未做出公开回应。

这是民主党第二次试图在众议院对特朗普提出弹劾。历史上如果从来没有总统被弹劾过两次，或在卸任前夕遭弹劾，也从没有一位总统被判有罪。

众议院议长佩洛西1月10日接受CBS节目采访时称特朗普精神错乱且危险

为什么要提弹劾案?

让总统去职有两种方式，一种是副总统援引第25条修正案罢免总统，一种是国会弹劾总统。众议院10日提出议案，一旦议案通过，便可以要求副总统彭斯在24小时内动用宪法第25条修正案罢免特朗普，否则将启动国会弹劾程序。

然而，民主党预料没办法依赖彭斯援引第25条修正案罢免特朗普。虽然有少数共和党议员支持特朗普下台，但大部份共和党议员并不支持。因此，即便众议院排定周二召集全体会议对该议案进行记名投票，但共和党可能会加以杯葛。即使最终民主党挟众议院多数表决通过，这份决议也没有强制力。彭斯此前已经表态反对援引第25条修正案罢免特朗普。

弹劾案有无希望?

如果国会议员认定总统有「叛国、贿赂或其他严重罪行及不检行为」，宪法允许国会在总统任期结束前解除其职务。只是，通过弹劾需要经过的两个程序都被设计得非常困难。

首先众议院需投票决定是否弹劾，以简单多数票赞成提出指控后，参议院需立即针对这些指控进行审议。众议院需要指派弹劾负责人，在参议员进行辩论时担任审判的角色，传统上总统被允许做出辩护。最高法院的首席大法官也会在旁监督。

与众议院相比，参议院通过弹劾案的门槛更高，需要出席者三分之二投下同意票才能定罪，否则总统会获判无罪。

在总统即将离任之际加以弹劾看似多此一举，但是特朗普若被定罪，参议院可以投票禁止他再次担任公职。这项投票只需要简单多数就能通过。由于特朗普正在考虑2024年再次竞选总统，让特朗普无法参选对民主党人是有利的，对于想要自己竞选总统的共和党人而言也有利可图。

时间是最大的敌人

美国历史上，只有三位总统曾被提出弹劾案，其中一位就是特朗普。众议院曾在2019年12月因特朗普施压乌克兰污蔑拜登，指控他滥用权力与妨害国会。当时参议院投票宣布两项指控都不成立。弹劾总统的流程繁杂，当时在2019年也曾经历过冗长繁复的调查、听证、以及好几周的公开辩论。

然而这些繁杂的过程主要是为了获得共识，而非法律要求。如果两党已经有共识，那么绕过众议院司法委员会，直接提出指控、进入辩论、在众议院投票便可以在短短几天内完成。只要众议院投票通过弹劾条款，就可以立即转交给参议院审判。

特朗普预计在1月20日任期届满，届时由拜登接任总统。

联邦调查局警告在1月20日拜登宣誓就职当天，特朗普的忠实支持者可能在华府和各州举行武装抗议活动。

拜登在周一(1月11日)被问及弹劾程序时指出，他上任后的首要任务是执行新的经济刺激计划和振兴美国经济。

但拜登也补充说，自己已经和参众两院民主党人谈过，是否有可能把国会的业务分成两大块，让弹劾与提名内阁、推动政务等工作可以同时进行。只是这项问题尚未得到答案。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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