共和党参议员发报告 吁与盟国联手「抗中」

(德国之声中文网) 在美国总统特朗普预定卸任前两个月，美国共和党参议院的领袖18日发布一份报告，呼吁美国政府与欧洲盟国紧密合作，对抗中国带来的威胁。路透社报导，虽然特朗普在任内对中国采取强硬政策，但是他常常单方面执行策略，并指控欧洲与亚洲的盟国在防御方面过度仰赖美国资源，导致美国与这些盟国关系变得紧张。

拜登在竞选期间，数度重申美国必须重新活络与盟国的关系，并强调这是美国对抗中国很重要的核心实力。美国共和党的参议员18日也揭晓了一份类似的报告，强调美国必须准备好与值得信赖的盟友一起反制日渐采取对抗策略的中国。

共和党籍美国参议院外交关系委员会的主席里施(Jim Risch)在发布报告时说道：「我认为对抗中国是我们这个时代最重要的外交议题。中国正试图破坏全球各地区的繁荣丶安全与善治。」

该份报告指出，西方民主国家必须在打击假讯息的方面付出更多努力。此外，他们也应该培养对中国的了解，以及在中国全球影响力不断提升的同时，保护像联合国等国际组织的正当性。

共同出席新闻发布会的欧洲理事会成员麦克亚力斯特(David McAllister)表示：「是时候让美国与欧洲盟国重启并强化我们的夥伴关系。」英国国会外交事务委员会主席图根哈特(Tom Tugendhat)也说，西方民主国家除非站在同一阵线，否则无法捍卫自由。

麦克亚力斯特表示，美国与盟国建立更紧密的贸易关系是很重要的。他呼吁美国政府增加与国际组织的互动。今年稍早，特朗普曾宣布美国将退出世界卫生组织。除了共和党针对中国发布的这份报告外，拜登的团队顾问上个月也透过在华府的智库新美国安全中心(Center for a New American Security)发布一份类似的报告，强调美国必须尽快建立一个跨大西洋的抗中策略。在该报告中，拜登团队不断重申在中国议题上，美国国内已有越来越强的朝野共识。

美国参议院外交关系委员会主席里施刚成功连任爱达荷州参议员。如果共和党顺利保下参议院多数席次的话，里施可望继续担任参议院外交关系委员会主席一职。该委员会中的头号民主党参议员曼南德兹(Bob Menedez)对共和党的报告表示欢迎。

杨威廉/张慈 (路透社、华尔街日报)

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