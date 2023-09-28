共和党初选辩论特朗普缺席仍是赢家 中国被提及

（德国之声中文网）美国共和党总统初选第二场辩论结束，七位候选者看来无一能打破特朗普民调支持率一人独大的局面。尽管受到四项刑事指控，数月来，特朗普在共和党内仍遥遥领先。

据路透社和益普索最近的民调，特朗普与党内排名第二竞争者的优势差距达到37个百分点。共和党初选第一场辩论特朗普也没有参加。

批评特朗普

佛罗里达州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）批评特朗普没有出席辩论，称特朗普导致国债增加数万亿美元，应亲自向民众作出解释。

新泽西州前州长克里斯蒂（Chris Christie）也批评特朗普"胆小"，嘲笑他不参加辩论是"唐老鸭"（Donald Duck）。

特朗普任下的副总统彭斯（Mike Pence）则温和批评特朗普将权力集中在联邦政府，称自己会还权于各州。

前联合国大使黑利（Nikki Haley）则称特朗普对中国的立场错误，不应只集中精力在贸易，而忽略了更广泛的安全事务。

现任总统拜登对经济和与墨西哥边境事务的处理也受到多次批评。

不过，大多数共和党内初选竞争者在全国民调的支持率都仅有个位数。辩论中他们相互之间发起了攻击。

TikTok成话题

38岁的印度裔企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）受到最多攻击。

黑利及其他竞选者批评拉马斯瓦米与中国的商业联系，以及他使用TikTok平台。拉马斯瓦米本月加入了该平台，其竞选团队称，此举旨在吸引年轻选民。

TikTok平台在美国两党均受到批评，认为这是中国潜在的间谍工具。黑利称，该平台是最危险的社交媒体之一。她对拉马斯瓦米说："我们不能信任你。"

至于对拉马斯瓦米在中国经商的指责，他回应说，已经撤出了在中国的生意。其他竞选者则批评他是因为要竞选总统才这么做的。

德桑蒂斯也就中国、墨西哥贩毒集团和非法移民作出强硬表态。他呼吁加强美国在印太地区的硬实力，以及美国经济与中国脱钩。

77岁的特朗普未参加两场辩论，显示他意在拜登这位老对手。第二场辩论当日，特朗普在密歇根州向汽车工人讲话。此前一日，拜登也在该州亮相，表示支持罢工的工人。

（路透社、美联社、德新社）

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