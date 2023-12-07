共和党人集体投反对票 美参议院否决乌克兰援助法案

（德国之声中文网）本周三（12月6日），美国总统拜登恳请国会批准向乌克兰提供更多武器援助。他表示，如果不通过援助计划，可能将是美国在持续了近两年的乌克兰战争中送给普京的“最大礼物”。

但是美国参议院投票最终以49票同意、51票反对的结果，未能通过这一项价值1105亿美元的支出法案。此项援助法案需获得60票才能在参议院获得通过。《金融时报》分析认为，这使白宫外交政策的核心目标之一再次受到打击。

所有共和党参议员都投了反对票。独立参议员桑德斯（Bernie Sanders）也投了反对票，他通常与民主党投票保持一致，但出于对资助以色列针对巴勒斯坦人采取“当前不人道的军事战略”表示担忧，他也投了反对票。参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）虽然身为民主党人，但为了允许修改提案，也以程序理由投了反对票。

投票结束后，舒默表示，这是“将对21世纪产生持久影响的严肃时刻”，并会让西方民主面临衰落的风险。

共和党人集体投反对票是因为他们要求执行更严格的移民政策并且加强对南部边境的控制。他们认为正在审议的议案中没有为边境安全提供足够的资金。共和党人表示，如果没有对移民的额外限制，他们将不会支持向乌克兰提供额外援助。

舒默此前曾表示，他将试图通过边境政策修正案来打破僵局。

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自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国国会已批准超过1100亿美元援助乌克兰。然而，自今年1月共和党人取代民主党人掌控众议院以来，还没有批准任何资金。

白宫预算主任沙兰达·杨（Shalanda Young）周一致信国会领袖，称切断资金和武器供应将迫使乌克兰“在战场上屈服”，让俄罗斯的胜算增加。

她在信中指出：“如果国会不采取行动，今年底我们的资源将耗尽，无法再为乌克兰采购更多武器装备，或者从美国的武器库存中提供装备。”

美国是乌克兰最重要的资金援助国。欧盟国家、特别是德国试图弥补乌克兰的资金缺口，提供更多防空系统、弹药等供给。但由于欧洲国防工业需要时间提高产能——有可能一年甚至更长，乌克兰的需求一时难以得到满足。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

（路透社等）

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