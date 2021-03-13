共同警惕中国：美印关系揭开历史新篇

（德国之声中文网）美国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周六（3月20日）在新德里举行会谈时称赞两国是 "志同道合的伙伴 "，关系日益密切。

中美关系紧张之际，印度是美国在亚太地区的重要伙伴，美印两国都对中国怀有警惕。奥斯汀为期两天的访问是拜登总统上任后美印两国政要的首次面晤。

日前，奥斯汀和美国国务卿布林肯访问了美国在亚太地区的另外两个盟友——日本和韩国。随后，中美高层在阿拉斯加的会晤陷入僵局。

上周，四国集团领导人举行了首次峰会。四国集团由美国、日本、澳大利亚和印度组成，被视为针对中国的堡垒。

4月初，这四个国家的海军将和法国的海军一起在孟加拉湾举行联合演习。

奥斯汀周五晚抵达新德里，与印度总理莫迪和国家安全顾问多瓦尔举行了会谈。

五角大楼发言人柯比（John Kirby）说，"奥斯汀部长赞扬了印度在印太地区的领导作用，以及印度与整个地区志同道合的伙伴不断加强接触，以促进共同的目标。"

莫迪在推特上说，"印度和美国致力于我们的战略伙伴关系，这是一股促进全球利益的力量。"和美方一样，莫迪也没有直接提到中国。

一位美国高级官员说，华盛顿非常希望其在该地区的伙伴能将彼此之间的合作深化为不一定涉及美国的关系网络。

印度国防部长辛格（Rajnath Singh）在会见奥斯汀后表示，他已同意 "与美国印太司令部、中央司令部和非洲司令部加强合作"。他对记者说，新德里希望 "使印美关系成为21世纪有决定性意义的伙伴关系之一"。

奥斯汀称印度是 "我们如何对待该地区的核心支柱"，称赞两国拥有"共同的价值观和一致的战略利益"。

奥斯汀也在周六晚些时候会见印度外长杰桑卡。

美印关系在历史上一直很敏感，但是中国越来越强硬的态度推动了两国关系的改善。北京因支持巴基斯坦而惹恼了新德里，中国对被印度视为后院的印度洋国家的投资也让印度不满。

去年6月，中印边境发生冲突，20名印度士兵和4名中国军人死亡。随后，中印这两个亚洲核武拥有国向边境增派了数千名士兵，不过目前紧张局势已经有所缓解。

2016年，美国将印度认定为 "主要防务伙伴"。随后，两国签署了一系列深化军事合作的协议。印度军队现代化建设的预算为2500亿美元，印度与美国公司签订了数十亿美元的交易，购买提供包括直升机等军事硬件。

不过，目前印度最大的军火供应国是俄罗斯。新德里在2018年同意投资54亿美元购买俄罗斯的S-400导弹防御系统，尽管这可能招致美国不满、甚至制裁。

印度观察家研究基金会的乔希（Manoj Joshi）告诉法新社记者，奥斯汀在拜登上任后不久就来访问，"显示了华盛顿对新德里的重视"。

张平/王凡（法新社）

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