共同应对中朝 华盛顿向日本新首相重申安保承诺

（德国之声中文网）经国会选举、周一宣誓就职的岸田文雄对媒体表示，拜登在电话交谈中重申了美国保障日本国家安全的承诺，其中包括日本实际控制的尖阁诸岛（中国称"钓鱼岛"）。同样声称拥有对该岛主权的中国加强了在相关海域的海警活动。

岸田首相称，在电话交谈中，拜登总统强调，`美方承诺保卫日本，包扩尖阁诸岛"。岸田称，两位领导人重申将共同应对来自中国和朝鲜等邻国的挑战。

岸田支持建立一个更强大的日美安全体系和与亚、欧其它理念相近的民主国家及英国之间的伙伴关系，部分原因是为对抗中国和拥有核武器的朝鲜。岸田承诺加强本国的导弹和海上自卫能力。

岸田同时表示，有必要继续与中国这个重要的邻国和贸易伙伴对话，但称，日本必须挺身而出，抵制中国改变东海和南海现状的企图。

岸田首相指出，他和拜登总统还确认，将共同努力实现区域民主国家自由和开放的印太伙伴关系之"愿景"，以对抗中国日益咄咄逼人的活动。

岸田文雄说，他作为日本首相与美方领导人的首次电话交谈"走出了将日美关系升至更高水平的第一步"。

此次为时20 分钟的电话会谈始于拜登对岸田当选的祝贺。两人在电话中同意互称对方的名，并争取早日首次面晤。

与澳大利亚总理莫里森视频交谈

日本外务省通报说，当天晚些时候，岸田还与澳大利亚总理莫里森举行了视频交谈，两人同意加强作为"四国联盟"成员的日澳双边安全与经济关系，以促进地区和平与稳定。四国联盟的另两个成员是美国和印度。

根据日本外务省的通报，岸田文雄首相在视频会谈中还表示，支持澳大利亚、英国和美国之间新建立的"AUKUS"安全伙伴关系。岸田和莫里森首相双双重申坚决反对中国的经济霸道和单方面改变地区海域现状的企图。

岸田文雄现年 64 岁，在执政的自由党中属温和派。上周，他赢得本党总裁选举。竞选期间，他在安全问题上表现出强硬态度，在性别平等等问题上承诺采取更保守立场，明显均为争取有影响力的党内保守派人士。

他的前任菅义伟在职仅一年。鉴于看到对自己的选民支持率骤降，菅义伟一个月前主动请辞。他被认为抗疫措施不力、无视国民忧虑，蛮横执意举办奥运会。

（德新社）

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