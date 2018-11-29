共享车在德国：发展迅猛 问题多多

（德国之声中文网）本周三，德国共享车联合会发布消息称，2018年，使用共享汽车的注册用户已经达到246万，比前一年增加了35万人。

新闻发布会上，共享车联合会主席古纳·内尔克（Gunnar Nehrke）表示："越来越多的人想为交通革命做出自己的贡献。经历了一个萧条阶段后，目前共享汽车市场又开始进入快速增长期。"

共享车两大系统

联邦共享车联合会提供的数据显示，目前德国街头共享汽车的数量为两万零两百辆，比去年增加了12%。

最受欢迎的共享车系统是所谓的"自由停"项目：即上一个用户离开车辆后，下一个用户借助智能手机确定车辆停放的具体位置。去年这项服务的用户数量增加了14.9%。使用"固定基站"服务的用户则增长了21.5%。使用这项服务的用户必须在指点地点取车和还车。

共享车联合会表示，上述服务尤其在大中城市很受欢迎。因为这样一来，用户不再需要私家车也能方便出行。内尔克说："固定基站共享车的客户中，大约70至80%没有私家车。地方当局应该鼓励这一趋势，在更多的地方设立基站。"

电动车仍不多见

尽管当前电动车的数量仍非常有限，但支持者们仍希望共享车能够明显改善环境和交通状况。内尔克表示："经营者当然希望提供更多的无尾气车辆，但毕竟电动车价格太高。"

另外，续航能力和充电难对许多潜在用户来说也是一个难以逾越的障碍。艾森杜伊斯堡大学汽车工业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尽管目前已经有两万多辆共享车，但它在德国私家汽车总量中只占0.04%的份额，因此对改善环境的作用还非常有限。

戴姆勒旗下的Car2Go共享车数量居全德之首

杜登霍夫表示："提升的空间仍然非常大，共享车无疑是个好主意，但就其数量而言，该行业要走的路还很长，它目前的影响力几乎可以忽略不计。"他表示，大型租车公司如果能够采用更环保的车型，其环保效益则要高得多。

就车辆数量而言，戴姆勒的Car2Go服务在"自由停"项目中排名第一，宝马则位居第二。

内尔克还表示，德国共享车行业会努力保护现有的公共交通系统。他说："我们知道，美国的共享车服务，包括优步等，对公共交通系统造成了损害，以至于有些地区公共交通几乎无法维持。"

达扬 / 叶宣 （法新社，美联社）