 共享车在德国：发展迅猛 问题多多 | 经济纵横 | DW | 24.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

共享车在德国：发展迅猛 问题多多

2018年，德国共享车公司成长很快，新增客户人数达35万之多。共享车业在德国起步阶段遇到诸多困难，但目前街头共享车的数量已经达到两万两千辆。

Bildergalerie Bundespreis EcoDesign (IDZ)

共享车在德国：发展快 问题也多

（德国之声中文网）本周三，德国共享车联合会发布消息称，2018年，使用共享汽车的注册用户已经达到246万，比前一年增加了35万人。

新闻发布会上，共享车联合会主席古纳·内尔克（Gunnar Nehrke）表示："越来越多的人想为交通革命做出自己的贡献。经历了一个萧条阶段后，目前共享汽车市场又开始进入快速增长期。"

共享车两大系统

联邦共享车联合会提供的数据显示，目前德国街头共享汽车的数量为两万零两百辆，比去年增加了12%。

最受欢迎的共享车系统是所谓的"自由停"项目：即上一个用户离开车辆后，下一个用户借助智能手机确定车辆停放的具体位置。去年这项服务的用户数量增加了14.9%。使用"固定基站"服务的用户则增长了21.5%。使用这项服务的用户必须在指点地点取车和还车。

共享车联合会表示，上述服务尤其在大中城市很受欢迎。因为这样一来，用户不再需要私家车也能方便出行。内尔克说："固定基站共享车的客户中，大约70至80%没有私家车。地方当局应该鼓励这一趋势，在更多的地方设立基站。"

电动车仍不多见

尽管当前电动车的数量仍非常有限，但支持者们仍希望共享车能够明显改善环境和交通状况。内尔克表示："经营者当然希望提供更多的无尾气车辆，但毕竟电动车价格太高。"

另外，续航能力和充电难对许多潜在用户来说也是一个难以逾越的障碍。艾森杜伊斯堡大学汽车工业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尽管目前已经有两万多辆共享车，但它在德国私家汽车总量中只占0.04%的份额，因此对改善环境的作用还非常有限。

Deutschland Carsharing-Unternehmen car2go (picture-alliance/dpa/P. Zinken)i

戴姆勒旗下的Car2Go共享车数量居全德之首

杜登霍夫表示："提升的空间仍然非常大，共享车无疑是个好主意，但就其数量而言，该行业要走的路还很长，它目前的影响力几乎可以忽略不计。"他表示，大型租车公司如果能够采用更环保的车型，其环保效益则要高得多。

就车辆数量而言，戴姆勒的Car2Go服务在"自由停"项目中排名第一，宝马则位居第二。

内尔克还表示，德国共享车行业会努力保护现有的公共交通系统。他说："我们知道，美国的共享车服务，包括优步等，对公共交通系统造成了损害，以至于有些地区公共交通几乎无法维持。"

达扬 / 叶宣 （法新社，美联社）

 

相关内容

China Wuhan Tesla Modell X

老大哥2.0:中国全面监控电动汽车 29.11.2018

在习近平的领导下，中国启动「反异议做战」，整理大数据和人工智能来预测和消除对共产党执政的威胁。人们担心，相关规则为下一代联网汽车共享数据设下先例，成为政府监控的工具。

Deutschland Verkehrsschild in Berlin | Zone 30 - Luftreinhaltung

柴油车禁行城市队伍壮大 柏林明年加入 10.10.2018

柏林行政法院作出裁决：明年起，首都11个路段将对老旧柴油车辆实施禁行。但联邦政府不赞同禁行令，认为可通过旧车换新车等，避免禁行和交通混乱。

Chinesisches Unternehmen CATL - Produktion Lithiumbatterie

德国电动车今后依赖中国电池？ 10.07.2018

传言已久，如今得到证实：德国图林根州将建欧洲最大的的电池厂之一，所有者是中国电池生产商宁德时代。该公司也是宝马汽车的重要供货商。

广告
Universitätsklinikum Heidelberg Bluttests bei Brustkrebs (Universitätsklinikum Heidelberg)

德国发明新血检法：通过验血查乳腺癌

在许多国家，乳腺癌都是最常见的女性癌症。乳腺癌早期筛查，如今主要依靠的是放射科医生进行检测。德国科学家现在研究出了一种新方法：不久的将来，有望通过验血来查验是否患上乳腺癌。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 