（德国之声中文网）中国电信旗下的互联网媒体21CN报道，截至11月16日，21CN的消费投诉平台"聚投诉"关于ofo的投诉累计1421件，仅227件获得解决。这些投诉都是要求退押金的，但ofo从未予以回应。"他们像骗子一样占用了用户数以亿元计的押金无法退还，但不用跳楼，也不会坐牢。"该网站刊文说。

押金之谜

今年7月的统计数据显示，ofo活跃用户为2700万左右，其中部分老用户押金99元，新用户押金199元，按照149元的平均值计算，ofo的押金总量在40亿元左右。至于这笔押金的用途和去向ofo从来没有公开过。

虽然从今年年初至今，ofo先后通过动产抵押和股权+债权的方式从阿里巴巴和蚂蚁金服融资约55亿元，但还是被《界面》披露整体负债为64.96亿元。有消息显示，ofo单月运维、调度成本就高达三，四亿元。

今年8月，因拖欠6800余万元货款，ofo被合作伙伴、自行车生产企业上海凤凰企业(集团)股份有限公司告上了法庭，要求其支付欠款及逾期违约损失等共计7000余万元。

恶性竞争

在三年的时间里面，以ofo和摩拜为代表的的共享单车经历了从最高潮时超过40家企业，2000多万辆单车的规模到目前大部分企业出局，单车侵占公共道路资源，废弃单车形成巨大浪费的尴尬局面。

上海市民方羽翔是ofo的老用户，但在他看来小黄车的倒闭，可能是一件好事。"我的感受是小黄车是共享单车里的搅屎棍。它过度的价格战和海量自行车，造成了某种恶性竞争，而客户体验并没有提升。"方先生认为ofo的价格竞争就是劣币驱逐良币，最后押金都无法退回。

关注中国移动科技和创新的专栏作家Matthew Brennan认为，ofo单车本身造价就比较低廉，由于质量差所以并不适合共享。他对德国之声说：" 我认为ofo本身的策略就非常不负责任和不可持续。"

空手套白狼

共享单车的造价成本太高，而且盈利模式始终不清晰，骑一次车付一块钱远远无法覆盖共享单车的成本。所以它只能靠外部资金维持输血，一旦资金断了，就维持不下去了。

"风险投资会追随一些企业，这里边大部分企业会失败，只有少部分会成功。" 中国独立经济评论员、叶檀财经创始人叶檀这样评论。

她认为虽然不能赚钱，但是共享经济有一个互联网时代的流量场景功能。所以很多大企业会感兴趣并且源源不断的给这些企业注资。大笔的钱就这样进入了共享单车领域。因此共享经济企业一开始就是靠投资人发展壮大的，一旦和投资人谈不拢就会陷入困境。

叶檀认为和摩拜把自己卖掉，创始团队套现退出不同的是ofo不愿意投靠这些大企业，和它们在收购上始终谈不拢，"这就让风险资金很难看到退出的前景。小黄车的现金流马上就紧了"，她对德国之声表示。

苦了搬运工人

Matthew Brennan 判断Ofo最终一定会面对被滴滴或者阿里巴巴收购的现实。他认为这是资本市场运作的必然规律。他说私募和风险投资的负面作用在于它们只关心和追逐短期回报而不看重长期的投资价值，它们只是为了套现赚钱。

同样来自上海的许晓逸抱怨ofo坏车太多，基本扫三辆到五辆才能有一辆好车。所以除非有特殊情况，她一般都不用。"总之体验就是差到懒得吐槽，"许小姐说到，"我认为共享单车就是一帮想要从互联网创业然后套现，马上从屌丝变高富帅，不想踏踏实实工作，想要空手套白狼的人搞出来的失败的投资。"

单车坟场

随着越来越多的人抛弃曾经深受喜爱的共享单车，大量五颜六色、曾经被大家熟知的自行车从城市的道路、地铁站边甚至小区角落里被一一清除，通过管理人员收集、各类车辆的运载，最终抛弃在了城市外围的各种工地，空地和垃圾场里，形成了所谓的"单车坟场"这一现象。

吴国勇是一名来自深圳的摄影爱好者。今年年初，他在网上看到杭州一处单车坟场后便萌生了拍摄的念头。之后，他去了国内20多个省，寻访45处共享单车坟场，拍摄一万多张照片并迅速在网络上走红。吴国勇将这组作品命名为《无处安放》。吴国勇感慨，无处安放的不仅是共享单车，也是当今社会浮躁的缩影。

中国的共享单车“坟地” 单车“坟场” 中国警察又多了一项工作：从公园、马路边收集丢弃自行车，然后把它们统一集中在城市中心以外的场地。共享单车的发展给地方政府带来了意想不到的后果。

中国的共享单车“坟地” 工业驱使 自两年前兴起以来，共享单车已成为北京这样的大城市人们日常生活的一部分。官方数据称，中国城市街头有1000万辆共享单车。

中国的共享单车“坟地” 随便停放 共享单车被设计得简单、方便。用户下载应用程序，支付很少的费用给一辆共享单车解锁——很多单车都是按小时收费，到达目的地后再重新锁上。一些城市计划了特别停车场地，不过在很多城市这些单车都是可以任意停放的，这造成了很多就被丢弃了。

中国的共享单车“坟地” 低价竞争 大力推行廉价单车的策略，也让城市也不得不处理那些被丢弃的单车。中国该行业的巨头Ofo小黄车、摩拜单车等正在以极低的价格竞争。

中国的共享单车“坟地” 未来难测 虽然共享单车很受城市居民欢迎，但是该行业的增长远远超过需求。上海等城市出台了政策，来防止被丢弃的自行车堆积在人行道上。然而该政策并无法防止图中这样的自行车“坟场”的出现。

中国的共享单车“坟地” 单车泡沫？ 观察人士担心，已经出现投机现象，风险投资基金吹出了廉价单车泡沫。由于缺乏需求，很多自行车可能永远不会投入使用。小蓝单车这样的企业已经倒闭，而中国当局还在为解决这个现实问题而犯难。 作者: Ajit Niranjan



违背共享经济初衷

中国这四十年来什么东西都比世界来得快，中国公司从壮大到消亡也是世界上比较快的。这和中国人的心态、市场特点和资本运作方式都有关系，叶檀总结道。

北京工业大学城市交通学院副院长陈艳艳在在接受《北京青年报》采访时说到，2015年后，一批以短期内占领市场为目标的共享单车企业入市，其核心是资本驱动而非以服务为目的。在经历高速膨胀后，因后期运营维护不到位，导致使用者变少，资金无法回笼，坏车及坟场的出现其实早可以预料到。

陈艳艳说道，共享经济应该是把私人手里面的东西集中起来然后公用来提高周转的效率。但是现在的共享单车都是企业自购的。利用效率得不到保障，同时又造成了大量的废弃。她说，"我觉得这其实和共享经济的理念是相违背的。"

关于未来，Matthew Brenan不认为共享单车的时代已经结束。他说数以百万计的消费者已经习惯了每天使用这个产品。法律法规也日渐成熟。这种出行模式还是深受市场欢迎的。

"我觉得共享单车应该摒弃打折，"方先生说道，"本身价格不高，可以承受，我希望共享单车可以盈利，实现可持续发展。"