兰州卫健委：布鲁氏菌泄露事件已导致3000多人感染

（德国之声中文网）去年12月26日，甘肃省卫健委发布《中国农科院兰州兽研所布鲁氏菌抗体阳性事件调查处置情况通报》，称综合各方面调查检测结果，专家组认为：2019年7月24日至8月20日，中牧兰州生物药厂在兽用布鲁氏菌疫苗生产过程中使用过期消毒剂，致使生产发酵罐废气排放灭菌不彻底，携带含菌发酵液的废气形成含菌气溶胶，生产时段该区域主风向为东南风，兰州兽研所处在中牧兰州生物药厂的下风向，人体吸入或粘膜接触产生抗体阳性，造成兰州兽研所发生布鲁氏菌抗体阳性事件。

此次事件是一次意外的偶发事件，是短时间内出现的一次暴露。造成此次事件的中牧兰州生物药厂布鲁氏菌疫苗生产车间已于2019年12月7日停止生产。通告还称，12月份以来，兰州大学学生和教职工中陆续检出抗体阳性，目前共检测3365人次，检出布鲁氏菌抗体阳性22人，阳性率0.65%。

这项通报之后，官方再未公布任何数据，直到9月14日财经网的一篇长篇报道披露，截至2020年2月底，兰州方面对附近两万市民进行的检测结果显示，确认布菌抗体阳性感染者超过三千人。报道还说，感染布鲁氏菌的市民有相当大一部分仍被病痛折磨。

该报道发表后，兰州市卫健委15日即在官网通报称，2019年11月28日，兰州兽研所布鲁氏菌抗体阳性事件发生后，截至2020年9月14日，累计检测21847人，初步筛出阳性4646人，省疾控中心复核确认阳性3245人。通报还称，2020年1月13日撤销了兰州生物药厂布病疫苗生产许可，1月15日，撤销了兰州生物药厂布鲁氏菌病活疫苗(S2株)和布鲁氏菌病活疫苗(A19株)产品批准文号，同时注销了兰州生物药厂布鲁氏菌病疫苗生产车间生产的疫苗产品共7个兽药产品批准文号。

在中国，布鲁士杆菌病的主要传染源为牛、羊、猪 3 种牲畜

财经网9月14日的报道引发大量关注。网友在微博上评论道，“这可是天大的事，怎么能不让百姓知情？”，“还说高度重视，实质上是高度隐瞒”，“财新这篇报道有担当”。也有网友质疑中国生产疫苗的安全性。还有网友指出，最后承担后果的还是患者和家人，许多人因不知情错过了最佳治疗期。

布鲁氏杆菌病，简称布病，是一种人畜共患的慢性传染性疾病。在中国，该疾病的主要传染源为牛、羊、猪 3 种牲畜，人类因接触到动物组织或食用乳制品而感染。布病主要损害人、畜的生殖系统和关节，治疗若不及时，转为慢性，患者会出现精神不振，全身无力，关节肌肉疼痛，也可能长期处于发烧状态，大都不能再从事劳动工作，严重者会丧失劳动能力，甚至导致残疾。

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