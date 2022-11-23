兰州三岁幼童延误送医死亡 清零“代价”触发民愤

在防疫封控让中国部分民众苦不堪言的情况下，兰州一名三岁儿童昏迷后因无法及时送医而死亡的事件，在互联网上又引发关注和愤怒。
（德国之声中文网）甘肃省会兰州因新冠疫情处于封控管理之下已经数月。一个三岁男孩之死，再次在中国网络上掀起震动。
综合网络媒体信息，这名孩子和母亲都因昏迷急需送医，但小区工作人员不予通行，也不同意用公车送病人到医院。孩子父亲拨打急救中心，救护车也迟迟不到。最终在附近居民群情激愤的声讨之下，防疫工作人员才放行。但因耽误了两个多小时抢救时间，三岁孩童不治身亡。
有关事件的视频等发帖在社交媒体上立刻引起关注，迅速冲上微博热搜，但很快就被撤下。到周三，与此相关的评论很多也被屏蔽，仅有零星可见。自媒体平台"网易号"用户"兵叔评说"写道： "病毒没有致人死亡，但冷漠的人心却导致一条又一条的生命离我们而去，最终成为'代价'之一。"
兰州市七里河区应急管理局11月1日发布一则通报称：当天下午，该区西园街道一户居民"在使用液化气灶时，2人一氧化碳中毒，经送医，1人抢救无效死亡，1人目前生命体征平稳"。通报称事件原因正在调查中。
路透社电话联系到了离世孩子的父亲，这名经营一家肉食店的32岁妥姓男子在电话中表示："经过第一个卡点时，那里的工作人员没有采取行动，他们无视和回避了问题，可是在下一个卡点我们被拦了下来。"
疫情下中国很多采取封控的地方，居民需要就医，要经由社区安排联系车辆或者放行。这一流程的合理性、必要性早已饱受诟病。从已知信息看，兰州这位父亲除了拨打急救热线，还打电话联系社区及其他政府部门，但要么电话打不通，要么对方互相推诿。
兰州公安七里河分局的通报称：接到群众求助警情，派警到场处置，"协助群众将2人送往医院救治。其中儿童抢救无效死亡"。但脱先生说，是他最后忍无可忍，冲过阻拦，有好心居民帮助叫到一辆出租车，送孩子去了医院。
警方称经鉴定，该户居民"使用液化气灶不当，造成一氧化碳中毒死亡"。但痛失幼子的这位父亲对路透社记者说："我们没有得到帮助"， "我个人觉得他（孩子）是被间接杀死的"。
有网民批评当局通报避谈病患求医受阻的事实，是推卸责任、避重就轻的做法。"类似的事情不只发生了一次，为什么就没有应急预案，导致悲剧反复上演？"有微博用户写道："说什么人民至上生命至上？！"；"我们悲戚，不是因为我们看不到末来，而恰恰是因为我们看到了未来。"
离世的孩子刚刚三岁，自出生就被疫情伴随。有留言说："好心酸，孩子从出生，到离开，没过上一天没有疫情没有核酸的正常日子，他的认知里，世界应该就是这个样子了吧！"
面对舆情汹涌，3日兰州市官方再度发布长文通报，承认应对处置有不当，并公布详细的“调查情况”，试图从官方角度重现事件的经过。通报称对孩子的离世“深感痛心和惋惜”，并称“对此次事故处置过程中暴露出的救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部，将依法依规进行严肃处理。 ”
通报中透露的一些细节引来网民的不满吐槽，包括急救中心要求患儿家长先进行“线上诊疗”、救护车接到指令“停止消杀”才出发、孩子父亲因“手拿电话未带口罩”被城管人员劝返等。有人留言评论：“明明一个120老百姓就能解决的事情到最后成了一部悬疑电影”。
中国各地严酷执行"清零"防疫政策，屡屡造成危害到民众生命、健康的案例，以及荒诞的场景。10月中，河南汝州一名14岁女孩在被隔离期间，患病未及时得到救治死亡，已经引起过舆论的愤怒。
上周，河北保定有一个父亲，带着刀出门给女儿买奶粉，因违反防疫规定，当地出动警察将他截捕。在引起舆情高度关注之下，警方只对他罚款100元，并"解决"了奶粉问题。这一令人啼笑皆非的事件让网民感慨，如今买奶粉，需要持刀并冒巨大危险。
另据第一财经报道，11月2日，中国国家卫健委召开直属机关党员干部大会，传达二十大精神。会议要求，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决落实“四早”要求，努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情；同时“要坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向”。
（综合报道）
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