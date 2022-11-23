兰州三岁幼童延误送医死亡 清零“代价”触发民愤

（德国之声中文网）甘肃省会兰州因新冠疫情处于封控管理之下已经数月。一个三岁男孩之死，再次在中国网络上掀起震动。

综合网络媒体信息，这名孩子和母亲都因昏迷急需送医，但小区工作人员不予通行，也不同意用公车送病人到医院。孩子父亲拨打急救中心，救护车也迟迟不到。最终在附近居民群情激愤的声讨之下，防疫工作人员才放行。但因耽误了两个多小时抢救时间，三岁孩童不治身亡。

有关事件的视频等发帖在社交媒体上立刻引起关注，迅速冲上微博热搜，但很快就被撤下。到周三，与此相关的评论很多也被屏蔽，仅有零星可见。自媒体平台"网易号"用户"兵叔评说"写道： "病毒没有致人死亡，但冷漠的人心却导致一条又一条的生命离我们而去，最终成为'代价'之一。"

兰州市七里河区应急管理局11月1日发布一则通报称：当天下午，该区西园街道一户居民"在使用液化气灶时，2人一氧化碳中毒，经送医，1人抢救无效死亡，1人目前生命体征平稳"。通报称事件原因正在调查中。

孩子父亲：没有得到救助

路透社电话联系到了离世孩子的父亲，这名经营一家肉食店的32岁妥姓男子在电话中表示："经过第一个卡点时，那里的工作人员没有采取行动，他们无视和回避了问题，可是在下一个卡点我们被拦了下来。"

疫情下中国很多采取封控的地方，居民需要就医，要经由社区安排联系车辆或者放行。这一流程的合理性、必要性早已饱受诟病。从已知信息看，兰州这位父亲除了拨打急救热线，还打电话联系社区及其他政府部门，但要么电话打不通，要么对方互相推诿。

兰州公安七里河分局的通报称：接到群众求助警情，派警到场处置，"协助群众将2人送往医院救治。其中儿童抢救无效死亡"。但脱先生说，是他最后忍无可忍，冲过阻拦，有好心居民帮助叫到一辆出租车，送孩子去了医院。

警方称经鉴定，该户居民"使用液化气灶不当，造成一氧化碳中毒死亡"。但痛失幼子的这位父亲对路透社记者说："我们没有得到帮助"， "我个人觉得他（孩子）是被间接杀死的"。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



何为“生命至上”？

有网民批评当局通报避谈病患求医受阻的事实，是推卸责任、避重就轻的做法。"类似的事情不只发生了一次，为什么就没有应急预案，导致悲剧反复上演？"有微博用户写道："说什么人民至上生命至上？！"；"我们悲戚，不是因为我们看不到末来，而恰恰是因为我们看到了未来。"

离世的孩子刚刚三岁，自出生就被疫情伴随。有留言说："好心酸，孩子从出生，到离开，没过上一天没有疫情没有核酸的正常日子，他的认知里，世界应该就是这个样子了吧！"

面对舆情汹涌，3日兰州市官方再度发布长文通报，承认应对处置有不当，并公布详细的“调查情况”，试图从官方角度重现事件的经过。通报称对孩子的离世“深感痛心和惋惜”，并称“对此次事故处置过程中暴露出的救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部，将依法依规进行严肃处理。 ​”

通报中透露的一些细节引来网民的不满吐槽，包括急救中心要求患儿家长先进行“线上诊疗”、救护车接到指令“停止消杀”才出发、孩子父亲因“手拿电话未带口罩”被城管人员劝返等。有人留言评论：“明明一个120老百姓就能解决的事情到最后成了一部悬疑电影”。

中国各地严酷执行"清零"防疫政策，屡屡造成危害到民众生命、健康的案例，以及荒诞的场景。10月中，河南汝州一名14岁女孩在被隔离期间，患病未及时得到救治死亡，已经引起过舆论的愤怒。

上周，河北保定有一个父亲，带着刀出门给女儿买奶粉，因违反防疫规定，当地出动警察将他截捕。在引起舆情高度关注之下，警方只对他罚款100元，并"解决"了奶粉问题。这一令人啼笑皆非的事件让网民感慨，如今买奶粉，需要持刀并冒巨大危险。

另据第一财经报道，11月2日，中国国家卫健委召开直属机关党员干部大会，传达二十大精神。会议要求，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决落实“四早”要求，努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情；同时“要坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向”。

（综合报道）

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