兰伯特有望就任美国务院中国事务负责人

（德国之声中文网）五名了解内情的人士对路透社表示，美国国务院即将任命资深外交官兰伯特（Mark Lambert）作为国务院处理中国问题的最高官员。过去一段时间以来，美国国务院负责协调对华政策的部门，因人员配置以及工作方式问题一直饱受诟病。消息来源称，兰伯特有可能会成为负责中国和台湾事务的副助理国务卿，以填补今年六月华自强 （Rick Waters）离职后留下的空缺。 华自强也曾是对华政策协调办公室主任，该机构也被称为"中国之家"，负责协调不同地区及不同议题的对华政策。消息人士称，兰伯特是否会接管对华政策协调办公室主任一职，目前仍在讨论当中。

一般认为，对兰伯特的任命，并不会改变拜登政府现行对华政策的基调。拜登政府认为，同中国的竞争关系正在不断加剧，但同时也应保持同北京的交流畅通，以期稳定双边关系。

曾在东亚积累过丰富外交经验的兰伯特想必将对"中国之家"施加影响。"中国之家"因其复杂的决策过程，一直饱受批评。国务院将在何时正式宣布这一人事任命，目前尚不清楚。





美国国务院一名发言人回应路透社的质询信件时回应说："我们目前没有可以公布的人事决定。但在美国政府以负责态度处理对华竞争关系、推动开放融合的国际秩序的努力中，中国事务协调办公室仍是一个非常重要的组成部分。"



在台湾、贸易、芬太尼以及人权等诸多问题上，中美之间分歧在不断加剧，但为了在今年年内促成拜登和习近平举行峰会，美国仍希望保持双方沟通渠道的畅通。

作为亚洲问题专家，兰伯特曾两次在美国驻华使馆任职，此前曾担任副助理国务卿，重点负责日本、朝鲜和蒙古事务。出任新职务后，兰伯特的直接上司仍将是负责东亚及太平洋事务的副国务卿克里滕布林克（ Daniel Kritenbrink）。

路透社今年五月曾报道称，今年二月疑似中国间谍气球闯入美国领空的事件发生后，美国国务院暂缓执行了一系列针对中国的强硬措施，以免双方紧张关系进一步激化。一些美国政府高级官员也承认，中国之家在人员配置及工作热情方面确实存在一些问题，但他们否认，这些问题对国务院执行对华政策的力度产生过任何影响。

共和党人曾在国会提出质疑称，拜登政府为了促成同北京当局的高级别接触，不惜让对华政策不断缩水。但国务院驳斥了这种说法。消息来源称，如果共和党占据多数的参议院坚持对"中国之家"负责人的任命进行表决，那么，兰伯特是否能顺利上任，将平添变数。

（路透社）

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