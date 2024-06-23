六战欧洲杯 C罗再创记录

39 岁的葡萄牙足球巨星罗纳尔多宝刀不老，正在第六次出征欧洲杯。这是他漫长而辉煌的职业生涯中创下的众多历史记录之一。

（德国之声中文网）他似乎永不满足。今年39岁的罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，又称C罗）说，在开赛前，他仍然会感觉到“肚子里蝴蝶翻飞”——“我很高兴我有这种感觉，因为一旦这种感觉消失了，我就该退役了。”

对罗纳尔多来说，退役生活似乎远在天边。身为队长，他的目标是带领葡萄牙队再次拿下欧洲杯冠军。他们第一次夺冠是在2016年法国欧洲杯上。

掐指一算，自2004年第一次参加欧洲杯以来，罗纳尔多再次历史记录：这是他第六次出征欧洲杯。他也创下欧洲杯14个进球的纪录。迄今为止，在前五届欧洲杯上，他届届进球。如果这次能在德国赛场踢进一球，他将成为欧洲杯历史上最年长的进球者。

不过，对于罗纳尔多来说，这些纪录都是次要的东西。

他说：“我喜欢足球，纪录只是这种喜欢的结果。”

“最悲伤也最美丽的一天”

“罗纳尔多”只是这位足球巨星长长的姓名的第二部分。他的全名是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多·多斯桑托斯·阿维罗（Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro）。他说，中间名之所以叫罗纳尔多，是因为他的父亲是罗纳德·里根（Ronald Reagan）的忠实粉丝——甚至在他成为美国总统之前、还是好莱坞二流演员的时候就粉他了。

罗纳尔多出生在非洲西北海岸葡萄牙马德拉岛的丰沙尔市。他的父亲是当地安多利尼亚足球俱乐部（CF Andorinha）的装备经理。罗纳尔多和家人就住在那个俱乐部，自幼就能免费练球。12岁时，他加入里斯本竞技队，正式开始磨练日后将会震惊世界的球技。

罗纳尔多曾经说过：“我不得不离开父母去里斯本竞技队的那一天，是我一生中最悲伤也最美丽的一天。”

39岁的罗纳尔多心中依然充满对赛场的渴望 图像来源: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

17岁时，罗纳尔多首次成为里斯本竞技队一线球员。18岁时，他转会到由传奇球星弗格森（Alex Ferguson）执教的英超曼联俱乐部。2008年，24岁的罗纳尔多随曼联队夺得英超联赛和欧洲冠军联赛冠军，首次当选世界足球先生。他是这两项赛事的最佳射手。2009年，罗纳尔多转会皇家马德里，在那里一直效力到2018年，又赢得四次欧洲冠军联赛冠军。他还以450个进球成为俱乐部最成功的射手。

罗纳尔多成为在欧洲冠军联赛中进球数最多的前锋，达到140次。

饱受批评的全球收入最高运动员

在都灵尤文图斯效力三年，再回曼联效力一年之后，罗纳尔多于2023年转会到沙特阿拉伯的利雅得胜利足球俱乐部（Al Nassr，亦音译为“阿尔纳斯尔队”）。

据商业杂志《福布斯》报道，罗纳尔多的年收入约为2.6亿美元，是全球收入最高的运动员。

作为五届世界足球先生，罗纳尔多转会沙特阿拉伯招致一些批评。人权组织指责沙特阿拉伯政府进行“体育洗白”，称这个海湾国家试图用体育明星和华丽赛事来转移人们对其公然侵犯人权的注意力。

罗纳尔多在球场上的表现依然出色。上个赛季，他在沙特联赛中打进35球，创造了新的进球纪录。不过，这位葡萄牙球星也曾两次被发现在比赛中做出下流手势，其中一次还被禁赛一场。在今年的国王杯决赛中，罗纳尔多所在的利雅得胜利队在点球大战中被阿尔希拉尔队击败，他因此泪洒当场，这也反映了他对胜利的渴望。

2024欧洲杯：罗纳尔多最后的舞蹈？

在葡萄牙队的欧洲杯首战中，罗纳尔多第208次代表葡萄牙队出战。葡萄牙主教练马丁内斯（Roberto Martinez）表示，他让罗纳尔多入选国家队“是因为他才配其位，而不是因为他名声响亮。他是我们的射手。他在预选赛中打进10球，他可以挑战后卫”。

在德国欧洲杯的热身赛期间，罗纳尔多证明了此言不虚。在对阵爱尔兰队的友谊赛中，身为葡萄牙队队长罗纳尔多两次进球，带领球队以3比0获胜。这是他为葡萄牙队打进的第129和130个进球，创造了又一项纪录。

在2024年欧洲杯葡萄牙队的首场比赛中，罗纳尔多没有进球。葡萄牙队最终以2比1战胜捷克队。

在2024年欧洲杯葡萄牙队的首场比赛中，葡萄牙队以2比1战胜捷克队 图像来源: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

尽管罗纳尔多在球场上显得有些傲慢，但他和队友们仍然保持了战斗情谊。2016年的欧洲杯决赛中，葡萄牙对阵东道主法国队，罗纳尔多因伤提前离场，但他在一直场边热情地为球队加油助威。葡萄牙队最终夺冠。

“他鼓舞人心。他告诉我们一切皆有可能。”队友迪亚斯（Ruben Dias）说，“他是我们的队长，我们将与他一起战斗到底。”

与将在欧洲杯后挂靴的德国队国脚克罗斯（Toni Kroos）不同，罗纳尔多尚未就这是否是他最后一次出征欧洲杯发表意见。也许他还在梦想着赢得世界杯冠军——这是他辉煌的职业生涯中唯一未曾拥有的荣誉。

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