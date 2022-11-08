六国齐谴责朝鲜试射导弹 金正恩女儿首度公开亮相

（德国之声中文网）平壤周五再次发射了一枚弹道导弹之后，在曼谷参加亚太经合组织峰会（APEC）的韩美日加澳新6国首脑举行会晤，对朝鲜此次行为进行了谴责。韩国总理韩德洙表示，朝鲜今年的导弹发射频度强度史无前例，这次发射远程导弹再次违反多项联合国安理会决议，对朝鲜半岛、亚洲乃至世界的和平稳定构成严重威胁。他说：“我们强烈谴责这一非法行为，国际社会决不能容忍，应当团结一致坚决应对。” 美国副总统哈里斯要求朝方停止破坏稳定的非法行为，并强调美国对印太友邦的安全承诺坚如磐石。

联合国秘书长古特雷斯也通过发言人发表声明，强烈谴责朝鲜再次发射洲际弹道导弹。根据联合国网站，他还在声明中呼吁恢复朝鲜核对话，

朝中社周六报道，朝鲜再次发射了弹道导弹。金正恩在现场指导了导弹试射，并表示朝鲜将“以核制核”。

周五发射的是“火星17”洲际弹道导弹。在此前一天，朝鲜警告华盛顿，表示会对美国加强其在该地区安全存在的努力做出“更激烈的军事回应”。

金正恩的这次视察首次带女儿随行。照片上他牵着女儿的手。朝中社援引金正恩表示，来自美国及其盟友的威胁促使朝鲜“大幅加快提高压倒性的核威慑力”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



外界对38岁的金正恩私人生活了解不多。根据韩国媒体报道，他有三个孩子，分别于2010年、2013年和2017年出生。韩国世宗研究中心主任郑相昌(Cheong Seong-chang)告诉法新社，这次出现的女孩可能是金正恩的第二个孩子金朱爱。如果她未来持续陪同父亲出现在重要场合，将可能会成为金正恩指定的继承人。

朝中社报道，金正恩视察导弹发射时誓言，如果敌人持续构成核威胁，朝鲜将果断以核武回应核武，以全面对抗回应美国的全面对抗。

从平壤国际机场发射的弹道导弹飞行时间约69分钟，飞行距离近1000公里，最远射程可达到6000公里。日经新闻援引日本防卫大臣滨田靖一表示，这枚导弹最远可飞行1.5万公里，足以抵达美国本土。

日本首相岸田文雄本周五（11月18日）表示：“朝鲜正在以前所未有的频度采取挑衅行动。坚决无法容忍。“

本周四（11月17日）朝鲜外交部长崔善姬谴责了几天前美日韩举行的三边峰会。峰会上，三国领导人谴责平壤核试验，并承诺加强安全合作。

執政十年 站在十字路口的金正恩





（路透社，韩联社，法新社等）

