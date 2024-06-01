“六四”35周年前夕 港媒头版“开天窗”

六四事件35周年纪念日前夕，香港天主教周报《时代论坛》（Christian Times）却以大量留白（亦称"开天窗"）作为最新一期的头版。值此之际，人们愈来愈担心香港的自由正在消失。

（德国之声中文网）《时代论坛》周六（6月1日）发布的最新一期周报中写道："惟有将段段文字化作空格子与一片白，以应对当前局势"，并表示社会已变得"形格势禁"。

香港曾经是中国领土上唯一可以公开悼念"六四"镇压遇难者的地方。1989年6月4日，中国政府派出军队和坦克血腥镇压了北京及全国各地的民主示威活动。但由于北京在2020年对香港实施了国安法，持续三十年的维园烛光悼念等公开形式的纪念活动已被禁止或转入地下。香港当局于5月28日根据基本法23条逮捕6人，指控他们在社群媒体上"利用某个将至的敏感日子"，发布"具煽动意图的帖文"。

此前，每逢六四周年纪念日，《时代论坛》都会刊登纪念祷文。但是该报今年却表示"今期头版专题因事未能刊出，还望读者见谅！""近年香港社会的变化翻天覆地，形格势禁"，该报在社论《站在历史记忆的肩膀上祷告》中指出，"即使是源于历史记忆的祷文，也可能惹来'关注'；某些人的经历与回忆，便显得格外敏感"。该报同时发表的还有另一篇遭到大量删减的文章。

天主教香港教区主教周守仁枢机本周撰文不点名就六四事件发言，称其相信透过宽恕，修和与治愈才有可能实现。他说，"三十五年前发生在首都那场耗人生命的事件"，在人们心中留下了深深的创伤。尽管这已经被掩盖或结痂，但始终是一个伤痛处，需要"适当的处理"以作治疗。

为纪念天安门镇压的受害者而举行的天主教弥撒--三十多年来每年都举行一次--在2022年被取消了，组织者表示担心违反香港法律。香港当局表示，在2019年发生大规模民主抗议活动后，需要国安法来制止暴力和恢复秩序，而批评者则指责该法限制了基本自由。

（法新社）

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