六四34周年：「天安门母亲」重申三项诉求

（德国之声中文网）「天安门母亲」在六四前夕通过总部位于纽约的「中国人权」组织网站发表祭文，重申对六四屠杀「真相、赔偿、究责」的三项诉求。祭文写道：「2023年是1989年发生在中国首都北京十里长安街头的『六四』惨案第34年。34年过去了，对于我们难属群体来说，当年一夜之间突然失去亲人的痛苦如一场噩梦般永远缠绕在心底挥之不去。和平时期政府冒天下之大不韪，悍然动用国家军事力量镇压手无寸铁的学生和普通民众，制造了令全世界震惊的事件--『六四屠杀』惨案。『六四』真相一天不公诸于众，一天不还公道于我们，我们为死去的亲人讨回公道的心就不会放下！」

这份祭文共由116人签名，并附录历年来签名者中已故天安门母亲成员名单共71人。「天安门母亲」表示，2022年六四纪念日至今，该群体又有7位遇难者家属去世。

祭文最后写道：「我们天安门母亲群体在维护自己的合法权利寻求公平正义的道路上走过了34年，虽然还没有看到希望，但是我们不会放弃，我们依然如故坚持按照『真相、赔偿、问责』三项诉求向政府讨回我们的公道，维护我们做人的尊严，为死难者伸张正义，我们期待政府就当年的『六四』惨案向所有遇难者家庭道歉，向人民忏悔！」

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



人权观察组织周日（6月4日）呼吁中国当局，应承认大规模杀害民主运动示威者的责任，并为死难者及其家属提供赔偿。

人权观察中国部高级研究员王亚秋在声明中表示：「中国政府继续逃避三十多年前六四屠杀的责任，从而更加明目张胆地任意拘留数百万人、实施严厉的言论审查与监控、并着手在国际上侵犯人权。」

「天安门母亲」由「六四」中失去亲人的中国人民大学丁子霖教授等人发起成立，从1994年起，这一难属群体每年都会联名致函中国人大会议，敦促中国共产党和中国政府为「六四事件」承担责任。但三十多年以来，当局非但不做任何回应，反而对。「天安门母亲」群体进行严厉的打压和恐吓，包括禁止他们悼念死者和接受外媒采訪。

德国驻华大使馆悼念六四又被删帖

另据推特上流传的截图显示，德国驻华大使馆在六四凌晨的微博发帖火速被删。根据推特账号「李老师不是你老师」的贴文，6月4日凌晨，德国大使馆发布了一段仅有白色蜡烛的短片，当中没有任何文字，随后该微博被删除。

此外，德国驻华大使馆转发了欧盟驻华代表团微博「欧盟在中国」的图文帖，配图是挪威画家孟克的名画《呐喊》，文字写着「我们不会忘记。我们永志不忘那些铭记历史的人」，这篇帖子稍早遭到删除。周日晚间，「欧盟在中国」又在微博重发了相同的帖子，截至发稿前仍可在微博上看到这则推文。

事实上，这并非德国驻华大使馆第一次「六四」发悼文被删帖。去年六四33周年之际，使馆微博也曾发表内容仅为一张烛光图片的微博，但很快就「被消失」。

中国当局每年在六四期间会加大对互联网的管控。根据网路流传的信息，抖音向各平台KOL发布内部通知，在6月3日至6月5日三天需注意观察评论风向，严禁出现「点蜡烛表情」、「含义不明的数字」、「坦克」、「成龙/谭咏麟/曾志伟/梅艳芳等香港演艺人员」、「天安门」、「物体排成一排等元素」等内容。

（综合报道）

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 梅艳芳 无疑是89六四香港演艺界明星支持北京民主运动的代表性人物之一。这位红唱着“女人花”、“似水流年”、“胭脂扣”等当时脍炙人口的歌曲而红的发紫的“歌坛大姐大”，在1989年5月底不到一周的时间里，号召举办了聚集了当时港台大量一线巨星的“民主歌声献中华”筹款义唱活动。当时参与演出的歌手除了梅艳芳以外还包括成龙、邓丽君、沈殿霞、周华健、卢冠廷、钟镇涛、张学友、Beyond、周慧敏、王杰、黄耀明、陈百强等100多名艺人。曾志伟当时参与主持了这场长达12小时的活动，主办方声称共筹得超过1000万港元善款。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 成龙 89年时是支持北京学生民主运动的积极分子之一。在“民主歌声献中华”活动中，成龙贡献了“豪情”以及和演艺界合唱的压轴曲目“朋友”。这位如今每年中国各类综艺节目的座上宾，同时曾担任过中国政协委员的功夫巨星，当时在“豪情”中唱到：“旁人或会骂我傻，无奈决心永攻不破，旁人常话我玩火，我说我清楚我，我说我珍惜我”。当时凭着警察故事系列正大红大紫的成龙在支持89学运时公开表示：凡是中国人，都不会向专制强权低头。时隔30多年，在中国大陆各地唱着“有国才有家”的成龙在香港“反送中”运动期间高调表示反对，担任起了“护旗手”的角色。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 曾志伟 成龙的好友，龙虎武师出身的主持人、演员、制作人曾志伟在89年的那个5月底穿上了红字白底的衣服，参与主持了“民主歌声献中华”的活动。梅艳芳去世后，曾接替成龙、谭咏麟等艺人接任香港演艺人协会会长的曾志伟逐渐成为了中国大陆各大类型综艺和政治献礼节目的嘉宾。30多年前的曾志伟，还是一个不太当红，在“民主歌声献中华”活动中积极为北京民主运动筹集善款的喜剧谐星。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 谭咏麟 香港歌星谭咏麟，在33年前公开表示“我的心与大家一起支持学运、因为我们都是热血的中国人”。并在向“民主歌声献中华”活动发去的一个视频中，以一句“剥你棚牙”被认为是直指当时负责组织镇压北京学生运动的时任国务院总理李鹏。因为粤语中“你棚”和李鹏谐音，“剥你棚牙”在粤语中的本意是打别人脸，灭别人的威风。30多年后，当年支持北京学生民主诉求的谭咏麟与包括梁家辉在内的香港演艺明星加入了支持香港警察“撑警”艺人行列，并频繁在中国大陆举行巡演，参加文艺节目的制作。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 刘德华 在中国大陆大红大紫的刘德华，是中国大陆一代人的形象和精神偶像。89六四期间，刘德华曾表示支持中国民主运动的精神应不单只是体现在是5月27日“民主歌声献中华”活动举行的当天，号召民众“一定要支持到明天甚至以后的日子”，这位“四大天王”的领军人物当时表示会起“带头作用”，并希望“以后日子大家一起为民主自由争取”。虽然后来曾于2014年香港占中运动期间发出过同情学生、反对暴力的言论，但后来在中国大陆各地举办演唱会，出席包括春晚等各种大型综艺节目的刘德华，再也没有在中国大陆提及“民主”和“自由”这两个词。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 张曼玉 1989年，对于香港影星张曼玉来说，是一个极为特殊的年份。这一年，她通过出演王家卫的电影处女作“旺角卡门”，开始摆脱在成龙“警察故事”系列影片中塑造的清纯玉女的形象，开始走上实力派女影星之路。同在这一年，张曼玉表示她会在精神上尽量支持中国当时的那场民主运动，并呼吁各方齐心，“为民主fight到底，希望我们可以成功！”。几十年过去后，中国的民主运动没有成功，而且遭到了空前绝后的打压。被人称为“永远有档期，又永远无档期”的张曼玉在中国大陆开始走上了摇滚歌手的道路。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 30多年前同路人 当年，在香港跑马地马场那次跨世纪的明星汇演中为中国民主运动发声的还包括张学友、周润发、许志安、罗冠廷、李克勤、钟镇涛、齐秦、邓丽君、周慧敏、邝美云、赵雅芝、林忆莲、陈百强、张明敏、周华健、叶倩文、林子祥、王杰等人。三十三年间，当时在台上表演的人，有人后来进入了中国政协，有人不愿意再谈六四，也有人继续坚持平反六四。当年参加演出的黄耀明在六四30周年纪念日来临之际接受香港电台采访时表示，当年同路人，如今分道扬镳是“人性”，因为“任何人都有权改变”。 作者: 德国之声中文网



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