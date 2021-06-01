六四33週年將至 中國多名異議者傳接不到境外來電

（德國之聲中文網）根據香港《明報》週日（5月29日）報導，在「六四事件」33週年的前幾日，多位中國的異議人士、學者、記者或作家的手機與家中電話都無法接聽境外來電。報導稱，這可能是中國政府在六四週年前夕的敏感時刻，運用新技術阻礙異議人士與境外聯繫。

事實上，往年每當接近「六四事件」週年，中國境內與六四相關的人士都會被當局以「旅遊」為名，被政府人員帶走，與外界隔絕幾日。《明報》在報導中引述六四罹難者家屬組織「天安門母親」發言人尤維潔的話表示，雖然今年中國境內奧密克戎（Omicron）肆虐，但她仍被通知今年依然會在六四週年前夕，被當局安排「外遊」。

香港《明報》測試時也發現多位「天安門母親」成員的手機號碼，自29日起便無法撥通。

《明報》表示，該報多次致電試圖聯繫尤維潔，但無法撥通，後來通過其他途徑聯繫上，尤維潔向記者表示，她的手機沒有響，手機也沒有通話紀錄。自2022年以來，境外來電她似乎都無法接通。

此外，《明報》測試時也發現多位「天安門母親」成員的手機號碼，自29日起便無法撥通。「天安門母親」成員丁子霖在接到《明報》記者的電話時，多次因疑似聽不到記者的聲音，對著話筒說：「你不說話我掛了啊」。

《明報》在報導中提到，家中電話或手機無法接通境外來電的，還包含前中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤與維權人士胡佳。

德國之聲記者週一（5月30日）上午致電胡佳的手機，胡佳雖然迅速接起電話，但在長達1分30秒的通話過程中，記者與胡佳多次嘗試對話，雖然記者能清楚聽到胡佳的聲音，但自始至終，胡佳始終聽不到記者這方的聲音。他在掛掉電話前說道：「最近境外電話我一個都接不到，接起來連聲音都沒有。」

德國之聲記者週一（5月30日）上午致電胡佳的手機，記者與胡佳多次嘗試對話，雖然記者能清楚聽到胡佳的聲音，但自始至終，胡佳始終聽不到記者這方的聲音。

此外，《明報》報導表示，撥號給過往常接受外媒採訪、評論中國時政的中國史學家章立凡時，手機都無法接通。30日上午，德國之聲記者去電時，章立凡的家屬為他接起電話，但表明他已被噤聲多時，無法接受境外媒體採訪。

知名中國記者高瑜30日向德國之聲表示，她個人的座機與手機已經數月無法接境外來電，而現在若想接境外來電，需要至電信局登記，說明需要接聽境外電話的原因，並填表等待批准。她說：「座機通常只響一一聲，拿起來就沒有聲音。手機根本不響鈴，但是有海外來電的提醒。」

根據目前情況來看，外界不清楚中國當局以什麼方式阻礙特定中國境內人士與境外的通話，也不知道有多少被中國政府認定身份敏感的人士，受到相關措施的影響。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。