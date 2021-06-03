六四32周年：台湾纪念活动首见「奶茶联盟」

（德国之声中文网）因香港及澳门今年禁止举行纪念六四学运的烛光晚会，因此华人地区唯一能在6月4日自由举办悼念六四活动的只剩台湾。然而，今年因台湾新冠疫情严峻，目前禁止户外10人以上聚会，主办单位在台北自由广场设立了六四小型悼念亭，缩小规模，限制献花人数，而悼念晚会则改为线上举办。

悼念晚会由台湾华人民主书院主办，亲历六四的流亡历史文献学者吴仁华丶吾尔开希丶艺术家巴丢草等人会发言，台湾政治人物立法院长游锡堃丶立法委员林昶佐丶邱显智等人也会参与。线上晚会将与在美国的非营利组织「人道中国」串连，加入全球串连悼念24小时的行列。

台湾政治人物也在6月4日这天，纷纷在社交媒体上发表相关言论。台湾总统蔡英文在脸书写道「怀抱着相同信念的人们，更要互相扶持。」她表示，台湾人也不会忘记，32年前的这一天，在天安门广场上牺牲的年轻人，以及过去年复一年，总是透过烛光悼念六四的香港朋友。她写道：「永远不会忘记历史上的这一天，更会紧紧坚守着信念，不因风雨而动摇。」



台湾前总统马英九则在其脸书上写道：「32年来我一直建议大陆，要真诚面对丶平反『六四』这个历史创伤，两岸才能大幅拉近彼此距离，不会越走越远。」他表示，希望台湾早日走出疫情，跟上世界复苏的脚步，两岸也尽早恢复交流。只有两岸人民交流，不再相互敌视，两岸才有未来。

「奶茶联盟」参与六四纪念活动

今年参与的组织中还包括在台湾的泰国和缅甸组织，他们以组织身份参与六四悼念晚会，并将在悼念晚会上发表演说。这也是首次有与泰国丶香港和台湾等网友为反对北京而发起的「奶茶联盟」相关的组织参与台湾的六四悼念活动。

台湾推动泰国民主联盟 （Taiwan Alliance for Thai Democracy）发言人，在台湾留学的Phisut Detkhunthod（范伟明）向德国之声表示，泰国去年的学生运动，是反对独裁的军政府，要争取民主自由，因此在六四这天，希望能一起反对独裁政府，这是不分国籍的事。

范伟明认为，独裁政府对待人民的方式都有特定模式，像泰国1973年的学运，军方出动坦克丶直升机采取血腥暴力镇压，造成严重伤亡。他说：「我们必须记住这些无辜牺牲的人，并持续为他们的理想努力，六四天安门事件也一样。」

范伟明接受德国之声访问时说，若不纪念六四并举办悼念活动，持续为人权发声，「那他们不就白白牺牲了吗」？他解释，泰国人普遍对于六四事件其实了解不深，因为泰文资讯对六四事件仅简单描述，到台湾后，他阅读英文内容及和台湾朋友讨论后，才更深入了解。

共同举办台湾六四纪念活动的台湾人权促进会，其秘书长施逸翔表示，正因为32年前中共选择以血腥镇压结束天安门学运，「抗中」已经不是中国或两岸三地的事情，而是成为国际社会越来越鲜明的战线。

他指出，作为这条抗中战线的人权轴线，必须串连所谓的「奶茶联盟」，与香港人丶新疆维吾尔人丶缅甸人丶泰国人等，一起共同并肩对抗各地极权政府。

在台缅甸人：「东南亚必须团结抗威权」

参与六四线上悼念晚会组织之一，Myanmar generation Z taiwan的发言人张如明向德国之声表示，六四关乎人权，而在缅甸根本没有人权可言。

今年发生的军事政变和示威抗议，造成许多民众死伤，让他更深刻体验到「民主与人权的重要性」，因此会为了民主及人权而参与六四悼念活动。

今年2月，缅甸发生政变后，相较于西方国家，中国以「不干预内政」而不愿批评丶谴责军方行动，这也使当地中国大使馆和企业成为缅甸人抗议对象。在台湾留学的缅甸人张如明指出，很多缅甸人都认为中国暗助缅甸军方，因此他也希望透过六四纪念活动，要求中国尊重各国主权。

中国驻缅甸大使陈海2月接受媒体采访时，表示中国支持缅甸军方的说法都是谣言。

张如明向德国之声表示，在台湾社会可以自由发声，他很多在缅甸的亲戚朋友，都遭受极权政府的打压，因此他希望能为在缅甸的人发声，「东南亚人权团体要团结起来，要求极权政府丶中国政府，尊重人民及重视人权。」

张如明在缅甸时，已经对六四事件有所了解，到台湾后他也连续两年参加在台北的六四悼念活动，他认为关注人权和民主的人都必须了解六四。

泰国学运组织发表六四声明

去年，为纪念六四曾在中国驻泰国大使馆外发放天安门事件饼干的泰国学运领袖秦联丰(Netiwit Chotiphatphaisal)，向德国之声表示，今年他也会到中国驻泰大使馆纪念六四，这已经是他连续第五年在这天到使馆抗议。

他说，泰国人必须要团结抗中，因为中国打压人民自由，不仅是针对中国内部。他解释：「泰国军政府与中国政府关系密切，因此可能有样学样，打压人民的自由思想，」因此必须团结反对中国威权政府。

秦联丰2016年曾邀请香港社运青年领袖黄之锋至泰国演讲，泰国官方却以未知理由将黄之锋拘留并遣返，事后秦联丰则应黄之锋邀请至香港交流。

泰国奶茶联盟成员Nanthida and Luise接受德国之声访问时表示，泰国人意识到中国对泰国的影响，如政治干预丶环境和经济。他们写道，天安门事件是中国历史，镇压导致抗议大批民众被捕，与泰国情况类似，「这是政府的可耻行为，不应得到原谅」。他们表示，虽然今年6月4日因疫情无法举办纪念活动，但他们会通过社交媒体上发布#MTAForTiananmen的连署活动，来纪念在六四学运中逝去的人。

泰国有大学学生会在6月4日发表声明。德国之声取得泰国朱拉隆功大学针对六四发表的书面声明。内容谴责中国政府不承认这场悲剧，且不断地侵犯人权的行为。并称「为了纪念天安门事件32周年，我们纪念那些勇敢的民主示威者，他们毫不畏惧地公开反对不民主的政权。」

声明中强调，在认知六四发生的同时，各界也得了解泰国政府正向类似中国的独裁主义倾斜。「自2020年以来，许多支持民主的泰国公民，以和平抗议的形式行使他们的权利，要求充分的民主和自由，却一直面临政府不符比例原则的暴力」。

泰国2020年7月爆发学运浪潮，并发生多次警民冲突，军政府曾动用水炮车丶催泪瓦斯及防暴警察，但否认向示威者发射实弹和橡胶子弹。

作者：李宗宪

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