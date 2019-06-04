（德国之声中文网）1989年5月，林耀强作为香港学联 ( 香港专上学生联会) 代表，负责带备物资、香港市民的捐款上京支援广场上的学生。那一年，他才20 岁出头，是香港中文大学的学生。三十年后，两鬓斑白的林耀强是一名律师，在他的律师事务所接受德国之声访问。三十年的记忆，依然深刻。

林耀强在1986年入大学。他表示，八十年代的香港的大专院校，普遍也非常关心中国的发展，他86年参加上海南京交流团，充份感受到当年大学里思潮开放、气氛自由。那时候，大学生们怀着美好的愿景，憧憬中国有一天走向民主自由之路。八九学潮拉开，怀着的只是一个卑微的诉求 : 打倒官倒、争取民主自由的制度 。林表示，至今仍难忘那一幕 : 几个年轻人，跪在人民大会堂，顶着柬书，恳请求见领导人。林形容学生的诉求非常谦卑、合理和理性，完全无意挑战政权，因此获得北京市民、以至香港及海外社会的支持及同情。

林耀强生于基层家庭，八十年代的香港，只有少数人可以幸运地进入大学。林耀强忆述，那是一个知识改变命运、只要上了大学便可以脱贫的年代，北京的大学生就更不用置疑，他们不用干一些埋没良心的事情，只要少批评一点，自然会成为制度的既得利益者，无论名利前途都有所保证。然而，北京学生们选择把改革社会的责任背负在自己的身上，拱上了自己的前途，甚至连性命也摆上。

林耀强1989年在天安门广场

上京支援 受悲壮绝食场面感动

5月14日林耀强和另一名学联同学，两手空空，挽着两颗单纯支援的心，踏上天安门广场，也是北京学生绝食的第二天。看见他们绝食的悲壮场面，林坦言非常震撼，“上千名同学一起绝食，以死明志，绝食宣言裡写着 : 『国家是我们的国家，人民是我们的人民，我们不喊，谁喊 ? 』”这么多年，仍深刻烙印在他的脑海裡。

两名香港小伙子在浩瀚的广场里很快被淹没，极其淼小。林于是灵机一触，和同学跑去买一块白布，店老板知道他们是学生，要写横额，坚持不收费，另一边去买油漆时，也一样不收钱。二人在横幅上写着 :“香港学联支持你们”。由早到晚，二人拉着横额，在广场上横行，所到之处，掌声雷动。广场上学生们看见两名千里迢迢来支持的香港同学，很受鼓舞，这份鼓舞也教他深受感动。

上京前，为了不让妈妈担心，林不敢如实透露行踪，当林妈妈从电视屏幕上看见，原以为在大屿山露营的儿子在广场里出现，才恍然大悟。

北京饭店建立临时联络基地

5月底林再次上京支援。当年，没有FACEBOOK，INSTAGRAM，最重要的通讯设备便是传真机，林从香港背了一部传真机，在北京饭店租了一个房间，建立一个临时的联络阵地，传真机插在电话线上，林耀强定时把重要资料传送回香港学联。林形容，那时候整个香港及北京都很沸腾。

5月下旬，广场气氛开始逆转，每隔一两天，也会听到一些传言，说军队会入城。每一次传言到来，林和同学们就走上广场去，跟学生们在一起，保护他们。那时候，他们都天真的认为，就是军队入城，充其量也是用木棍或水炮而已。“当然这个想法很天真，没想过军队会开枪镇压，”林沉重的说。

开枪那一刻惊醒 士兵真的会杀人

6月3号晚上，林一直留守在广场裡，另外两名同学到了医院。林表示，广场上，杀戮的气氛稍为轻微。当踏入午夜12时，气氛开始紧张，一部装甲车转入长安大街，那时候他才知道，原来装甲车及坦克车的速度一点也不缓慢，是非常迅速。气氛变得很紧张，一批市民用铁栏去拦截装甲车，却不得要领；到了凌晨二时左右，一列长长军队，由西面向东门行进，经过毛泽东像下面时，一列巴士正朝着士兵方去驶去，以图阻止士兵前进。林耀强看到几名士兵走向巴士的司机位置上，把司机拉下来，用枪柄不断击打已倒在地上的司机，北边工人自治会几名工人见状非常愤怒，走出二三十米，喝止这些士兵不要殴打司机，其中一名工人把手上的汽水瓶掷向士兵们。突然听到几声枪声，林还未反应过来，便听到后面的人喊着快点去救人。林跟着大伙儿，那一刻他完全不懂害怕，六七名男生，一起抬着一个垂死的人。他表示，他一边握着受伤工人的手，另一边托着他的背，在那二十米路上，工人背部一直在流血，抵达学生自治区域时已经没有生命气息。林表示，那一刻他开始惊醒，原来士兵真的会杀人，他第一次亲眼目暏士兵杀死北京市民。而同时间，在东西单的杀戮更厉害。

维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也塑起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推到。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。



回到人民英雄纪念碑，未几，第一批穿迷彩军服的士兵冲上人民纪念碑。当时林坐在纪念碑顶层，距离士兵只有几米之隔，“如果当时他们要开枪，我必死无疑。“ 生死之间，身边的同学，不需要任何眼神交流，也没说上一句说话，马上用身体保护林，把他和士兵分隔开，直推他到安全地方。期间反覆的嘱呼，“小强你们香港人已经为我们做得够多了，无论如何请安全的回去，把真相告诉大家。”

一生的托付 说出真相

林耀强告诉德国之声，这一幕是他一生不能忘记的场景。北京的市民及学生，抱着一个卑微的要求，就是要他把真相告诉世界，于不惜以生命去保护他安全离开， 那一刻教他无比沉重。

这一个託付，成了他一生的责任。“我有生之年，也会坚守这个责任。“

