六四30年时机敏感　中国歌手音讯全无

(德国之声中文网) 美联社报导，中美贸易战提高了北京政府对不稳定的敏感情绪。美联社也引用中国维权组织资料，表示有13人因纪念六四被拘留或被带离家园，其中包含6名举办「良心运动在中国」巡回展览的艺术家，还有一位发布6月4日纪念酒瓶图片的电影制片人。根据美国之音，中国艺术家张玥日前也因为追忆六四被中国媒体全面封杀。

此外，苹果音乐 (Apple Music)在中文串流媒体服务中删除了一首由香港歌手张学友引用天安门镇压的歌曲，创作纪念六四新歌《回忆有罪》的香港音乐组合「达明一派」也遭禁。

消失的李志

美联社报导，中国摇滚音乐家李志从公众视野中消失已有3个月了。先是他的巡演被取消，接着他的社群媒体被关闭，随后他的音乐也从中国所有主要的流媒体网站中被删除，好似他的职业生涯从未存在过。目前没有人确定他的行踪。经纪公司和唱片公司也都没有回应。

李志与中国大多数艺人不同，敢于提出1989年6月4日以流血事件结束的天安门广场民主抗议活动的禁忌话题，创作了歌曲《广场》、《1990年的春天》， 以及《人民不需要自由》等有关作品。

2月22日李志在其微博上发布通知，取消他原定在四川的巡回演出。两天后，其微博上显示一张他戴着医院绿色腕带的照片，写说「非常抱歉」。第二天他在微博上说，购票者很快会收到退款，但他没有解释巡演为何取消。李志的粉丝纷纷回应祝他早日康复。然而四川省文化和旅游厅4月3日宣布，二月叫停了某行为不端知名声乐演员在四川的23场演出。并且下令已经卖出的1万8千张入场券全部予以退款。一般认为，当局指的就是李志。

与此同时，李志在中国网路上全面遭到封杀。根据「中国数据时代」，中国政府4月21日发出指令，要求所有网址删除李志5首歌曲的所有音乐和影像。日前李志在获颁地10届中国摇滚迷笛奖最佳年度摇滚男歌手时，有别于其他获奖者和歌曲的明确称呼，只被称作「南京市民李先生」。

美联社报导写道，一位因担心被政府报复而不愿具名的音乐界人士说，很多音乐人都认为，李志从公众视野中消失是因为敏感的六四纪念日到来。他说：「李志创作的一些歌曲被认为在政治上有风险，因为提到1989六四事件，因此他就消失了。」另一位不具名粉丝对美联社说：「每个人都知道李志消失的原因。但是，我很抱歉，我不能告诉你，因为我遵守中国的法律。但我也希望李志能再回来。」

夏立民/罗法 （综合报导）