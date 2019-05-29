 六四30周年：台港命运分道扬镳之时？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

六四30周年：台港命运分道扬镳之时？

三十年前，香港还是英国殖民地，台湾仍然由国民党执政。当时两地民众大概想不到，一千多公里外的天安门广场会牵引他们的命运。而投身台湾和香港声援行动的灵魂人物，也见证了三十载的变与不变。

China Hongkong Jahrestag Gedenken Tiananmen (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

（德国之声中文网）六四三十周年前夕，台湾官方和民间都高调地以行动提起外界对此事的关注。上周四（5月23日）台湾总统蔡英文罕有地以官方身份，接见访台的多名六四事件亲历者和异议人士，当中包括王丹，王军涛，周锋锁等流亡学运领袖。她在会上说自己当年是刚毕业的年轻教授，那也是民进党成立不久之时，趁机重申反对中国的一国两制主张。有分析指，这次高调会面打破了台湾政府三十年来的惯例。

而一如五年前，支联会和华人民主书院在这个重要年份举办大型国际研讨会，流亡世界各地的多位重量级见证人在五月中旬聚首一堂，探讨中国民主运动。不同的是，研讨会的主场第一次由香港移师台北。虽然台湾社会对六四的关注程度低很多，但外界对主办单位的决定不感意外。华人民主书院董事主席曾建元接受德国之声访问时说：「近年来香港的形势紧张，特别是言论自由空间紧缩，许多与会者表达不愿到香港，或担心会有压力。台湾没有什么政治上的顾虑，大家可以畅所欲言。」

Chinesischer Dissident Xiong Yan (picture-alliance/dpa)

位列中國政府通緝名單上的前學運領袖熊炎，在2009年六四二十周年成功入境香港，並出席維園燭光晚會。

每年六月四号夜晚，点点烛光照亮香港维园，风雨不改。三十年来，这个晚会一直是全球最大型的六四纪念活动。容得下烛光，但香港的大门已非为所有人而开。香港当年是救援逃难学运领袖的重要基地，不过事实上，无论英国殖民统治年代或主权移交后，流亡民运人士被拒入境香港时有发生。

来自台湾的曾建元，五年前也在香港机场被拦了下来，无法出席25周年的研讨会。香港支联会主席何俊仁补充，「港府一直有黑名单，即使港英时代都有人因为身份太敏感来不了，回归后更紧。」过往方政，熊炎等知名流亡人士成功闯关，他称也可能只因政府走漏眼。香港和台湾这两个距离中国最近的华人社会，不但是这段历史的第一目击者，六四也折射出两地的命运，在往后三十年走上不同历史轨迹。

Treffen Aktivisten und Zeugen des Tiananmen Massakers 1989 China Präsident Tsai Ing Wen (Taiwan Presidential Office)

5月23日，台湾总统蔡英文罕有以官方身份，接见访台的多名六四事件亲历者和异议人士。左起：周锋锁、李曉明、滕彪、吳仁華、方政、王军涛、王丹。

台湾：八九民運的受益者？

六四镇压那一夜，台北中正纪堂外正在举行声援集会，身在其中的曾建元即将大学毕业他忆述：「整个晚上，整个广场都挤满了人，我想大概有三万人。」当时民众集会所在的广场，仍然名为「中正广场」，而非今天的「自由广场」。但是台湾人已经开始初尝自由的空气 - 在短短一年多前，国民政府才刚刚解严和开放报禁党禁。在那一夜的集会上，台北和正在实施戒严的北京进行电话连线，曾经活在长达38年戒严令下的不少台湾人，明白那是什么一回事。

「凌晨的时候，集会民众清楚听到电话连线中，最后一位跟台北通话的是个北京大学学生，我还记得他叫马少康（读音）。他告诉主持人说『中共开枪了，坦克开进来了』，他要挂上电话。当时他好像在北京饭店，这位学生告诉台北群众，他挂上电话后要到天安门广场，与同学，老师，北京市民共存亡。」曾建元当时跟天安门广场上的学生差不多年纪，三十年后回忆起来依然历历在目他说：「这个电话，我想深深震撼了现场和收听广播的台湾人民。」

DW.COM

今年是六四事件30周年，当年约有30多名香港纪者及摄影师在北京天安门采访，亲历这一场学生运动，也成了他们一生不可磨灭的记忆。德国之声新近采访了前《星岛晚报》新闻记者梁慧珉及前路透社摄影记者曾显华，重温历史真相。 (17.05.2019)

当年参与六四天安门学运的学生领袖不少流亡海外，透过不同管道推动中国的民主化运动。 然而，在成员流失与中国全面扩大对公民社会打压的前提下，曾经扮演重要角色的海外民运也面临巨大挑战。 (28.05.2019)

六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。 (22.05.2019)

台湾纪录片导演杨力州近日带着讲述台湾传统技艺布袋戏与父子情结的作品《红盒子》以及一对儿女来到柏林参加台湾影展。他接受德国之声专访，讲述《红盒子》在台湾引发的纪录片效应，他与中国市场的关系，以及自己带着儿女认识真实世界的向望——包括六四事件的现场。 (25.05.2019)

“华人民主书院”与香港支联会在台北举行为期三天的六四事件30周年研讨会，邀请海外专家与流亡世界各地的学运核心人物以及镇压见证者一同出席。 王丹在记者会上表示：永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发。 (18.05.2019)

六四镇压之后，台湾各界发起声援和抗议行动除了义愤，还有属于那个年代的情意结曾建元说：。「在国民党三民主义教育之下，中国情怀还是当时台湾意识形态主流，当时台湾和中国大陆的民主发展只是五十步和一百步之差而已，没有如教科书所写的「黑暗与光明」那么悬殊，实际上我们感受到的是差不多。」虽然台湾已解严，但对公民社会的各种管制仍未撤底松绑。对岸学子们提出的民主自由主张，也是许多台湾知识分子的心声。「当人民日报发表426社论，台湾学生非常愤慨，虽然它在骂北京学生，但我们觉得好像也在骂我们。共产党怎么对付学生，台湾人心里也感觉好像国民党压迫台湾人一样，投射了一种感情在北京学运上。」

六四后不到一年，台湾爆发野百合学运，数千学生在1990年3月回到中正纪念堂前，要求解散国民大会，废除临时条款，召开国事会议以及设立政经改革时间表。他们成立跨校会议，每天发出快报发布广场讯息，都是参考了北京同侪的经验。北京血腥镇压后遭受多国制裁，在前车可鉴之下，台湾政府采取了截然不同的处理方式。曾建元分析：「台湾国民党政府处理学运时有很明确的态度和立场，就是要跟北京处理六四的方式区隔开来当全球在谴责中共时，台湾绝对不能重蹈覆辙」

自此，两岸政治发展走上迥异的道路。时任总统李登辉接见了抗议学生，并正面回应他们的诉求，掀开台湾民主化的序幕。「有人夜郎自大，以为台湾民主化完全靠内在驱力来完成。其实放眼历史，并不完全是这样。如果没有第三波全球民主化浪潮，如果没有六四众多中国人民和学生的苦难牺牲，不会令当时政经大权在握的国民党政权，愿意那么快下定决心让台湾民主化。」

Hongkong Demonstration zum Gedenken an Tiananmen-Massaker in Victoria Park (1989) (Getty Images/AFP/T. Cheng)

1990年6月4日晚上，香港舉行了第一次六四燭光晚會。大批市民在維園聚集，唱著民運歌曲悼念死難者。

香港：昔日救人 今日自救

香港声援八九民运的故事，在三十年来被流亡人士反覆提及，大概不少人都不感陌生。恰如其名，1989年5月成立的香港支联会（香港市民支援爱国民主运动联合会）在援助运动和营救示威者上扮演关键角色，现在他们努力守护的不再是学生，而是记忆支联会主席何俊仁向德国之声表示：「其实在六四后没多久，香港就有了自主的角色，一个独立于支援的角色，那就是要为不能发声的人发声。」

香港最大型的群众运动，是1989年5月21日的百万人游行。当年人口只有600万人的香港，有六分之一民众为了北京学生走上街头。对于这个英国殖民地来说，那时的中国还是「邻国」。但数以百计香港记者，学生和市民亲身到了北京，见证历史。「所以开枪的时候，很多人目睹身边的人中枪受伤，甚至死亡。当时北京市民都尽量保护香港人，要他们首先撤退并答应把真相告诉全世界。」即便是留在香港的民众，也在电视台24小时直播画面前跟进整场运动的高低跌宕。

Hongkong Aktivist Albert Ho (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港支聯會主席何俊仁

「因为这种密切关系，也有道义责任，所以香港人特别投入（纪念六四）」。相比今天年轻世代，因为身份认同而拒绝与支联会沾边。何俊仁说三十年前单纯许多。「大家未必很功利地想「中国有民主我们才有民主，没有想到那么远，也不怎么讲我是否中国人」他续说：「而是出于强烈的是非感，同情心和义愤，大家有道德界线，觉得太离谱。」

慷慨激昂的运动结束了，愤怒和失望以外，不少香港人也带于恐惧面对倒数八年的殖民时期。这加速了港英政府在撤离香港前进行政治改革，增加直接选举席次以民主化议会。六四后隔年，香港第一个政党「香港民主同盟」（民主党前身）成立，开启了本地的政党政治，并于1991年香港首次直选中大胜，律师出身的何俊仁也在「回归」前晋身议会。已故支联会主席司徒华曾经向媒体透露，香港第一任特首董建华在「回归」前后都分别约见过他，要求停止举办六四烛光晚会，但他断言拒绝。作为中国土地上唯一能公开悼念六四的地方，香港维园的烛光还是燃点了近三十年个年头。

保存真相、讲真话、教育下一代——何俊仁说，这是香港的在后六四时代的三大使命。「六四以后，赴京的香港人回来，我们很多律师跟很多為他們记下口头证供。有过百份之多，全都宣誓记录下来，现在锁在某个地方。」他说：「有很多记者和学生，我们为了保护他们没有公开名字，好让他们毫无畏惧说出真相。」虽然不知道是何年何日，但他肯定的说，终有一天这些档案都会公诸于世。而收藏着死难者遗物的六四纪念馆也是以另一种方式，让这些第一手史实存活下去。

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    為了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    为了不忘却

    筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

  • Hongkong Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    一波三折

    香港六四纪念馆在2019年4月26日重新开馆，此前该纪念馆因法律、迁址等一系列因素而数次处于关闭状态。地址也从九龙尖沙咀柯士甸路3号，迁至旺角艺旺商业大厦。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    唯一的一家

    这是中国唯一一家针对天安门事件的纪念馆。香港六四纪念馆汇集了大量照片、文件、影像、学生遗物等历史资料，讲述六四事件的经过。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    政治敏感

    图左是遇难学生王楠在镇压中遇害时所戴的眼镜。2019年是八九民运30周年。在这个敏感的时间点，该馆再次向公众开放，免费入场。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    历史报道

    图中的是六四天安门广场镇压事件发生时《香港时报》和《南华早报》的报道。

  • Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

    民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

    曾遭恶意破坏

    在开馆前数周，纪念馆曾遭到恶意破坏。警方对此进行了调查，但是没有查出作案人的背景和动机。


此熱彼冷的六四情懷？

香港的烛光还能点多久？或许是很多人现在的疑问。作为支联会主席，何俊仁却似乎比较看得开：「我为何要悲观？反而有人觉得现在才是要发声的年代。今天仍然站出来的市民是有道德感的，道德力量不是视乎乐观或悲观，而是责任。」他比喻：「等于医生去医治病人，不会多想乐观或悲观，治不治得好，你就是尽力去救」

可是如果连医生也生病了，是否注定能医不自医？今年，烛光还是会依旧照亮维园，但这座城市被高压笼罩，许多人眼中的香港前路黑暗——民主梦还是遥不可及，自由已被急速侵蚀。就如六四国际研讨会移师台北一例，从政数十年的何俊仁承认，「香港已非完全自由的地方，这是政治现实」。

放眼宝岛，尽管民主自由兼得，对比一海之隔的香港甚至西方华人社区，普遍台湾人始终对六四很有距离感。九十年代起，选举普及和公民社会日趋成熟，台湾人的目光更多转到本土议题。两岸价值观渐行渐远，也令中国民主问题慢慢淡出台湾的公共视野。

曾建元观察，六四纪念活动早年由「统派」主导，强调中国人身份认同，最初几年有上千人出席，维持了大约十年便大幅式微。直到六四二十周年，一群在台湾读书的港澳大学生重新发起纪念行动，又适逢流亡学运领袖王丹来台教书，六四活动被赋予新一重意义——普世价值与人道关怀。

Hong Kong Tiananmen Jahrestag (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

「时间是最大敌人」

曾建元认为，两岸发展难以切割：「为什么30年后台湾要纪念六四？它不单是中国对岸发生的历史悲剧，我们其实也心存一种感谢。当年他们这么牺牲，让台湾人汲取教训，用不流血方式开展宪政民主之路。」他认为在今天的情势下，更具时代意义：「谁都不敢讲，明年香港还有没有机会举行大型六四集会，那台湾就是守护民主价值的重要基地。而且从实际利益出发，台湾在中国民主化发展上也不能独善其身。台湾在民主奋斗历程中受到国际社会帮助，今天我们有能力帮助别人，也是我们的光荣所在。」

谈到未来挑战，何俊仁不假思索答道：「时间是最大的敌人。」随着民运领袖，受难者家属以至支联会等组织骨干年华老去，历史在各种原因下开始模糊，运动难以持续地动之以情。对此，他能够理解：「那是很自然的事，就如很多人回顾南京大屠杀，也不会有那个年代的人般受到感动。」

但是有一点，他认为不会改变，這是他的信念、也是寄语。「在种种挑战面前我们还是会说，无论未来你是什么身份都不重要。你是一个人，一个人就要有人性，要彰显人性善的一面。」

李芊（發自台北）

DW.COM

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆

在八九民运30周年即将到来之际，由香港支联会运作的、纪念“天安门事件”的六四纪念馆重新开馆。 (26.04.2019)  

广告

媒体看中国

Huawei-Logo in Guangzhou (picture-alliance/dpa/Liu Jiao)

德语媒体：华为必须开门

德语媒体关注：中国的私有企业与党的关系如何；美国国家安全顾问博尔顿与台湾国安会秘书长李大维会晤意味着什么。  